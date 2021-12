Thriller „Das Haus“ im Ersten : In die Ecke, Besen! Besen!

Irgendwo auf einer Insel in der Ostsee steht ein kühles, eigentlich nur für die Ab­bildung in Architekturzeitschriften entworfenes Gebäude und wartet auf Menschen. Die Saugroboter, die es bewachen, rauschen über die Fliesen, der smarte Kühlschrank denkt über Bestellungen nach, der Infinitypool fährt die Abdeckung auf. Es geht zu wie bei „Downton Abbey“, bevor die Herrschaften eintreffen, nur eben vollautomatisch und mucksmäuschenstill.

Und da kommt schon das Boot – fahrerlos schiebt es sich seit mehr als einer Stunde vom Festland her über das Wasser. Die beiden Passagiere, der Investigativjournalist Johann Hellström (Tobias Moretti) und seine Gattin Lucia (Valery Tscheplanowa) machen bierernste Ge­sichter. Sie haben beruflich viel um die Oh­ren, wollen sich entspannen, nackt im Pool schwimmen und sich vor den bodentiefen Glasfenstern lieben. „Tür auf, Tür zu“, sagt Hellström, als er das Haus ins­piziert. „Wärmer, wärmer!“ ruft Lucia un­ter der Dusche. Das Haus lauscht und steuert alles wie befohlen – und es wird auch von sich aus aktiv: Meldet die Zahnbürste, dass die Eisenwerte nicht stimmen, reichert es das Trinkwasser mit Er­satzstoffen an.

Die Frage kündigt sich mit jedem neuen Trick an: Könnte dieses Wunderwerk von einem „Smarthome“ auch bedrohlich werden, wenn ihm danach ist? Oder ge­hackt werden, ferngesteuert von au­ßen? Rick Ostermanns Thriller „Das Haus“, die Verfilmung einer Kurzgeschichte von Dirk Kurbjuweit, die 2019 in dem von SWR, NDR und „Futurium“ in Berlin he­rausgegeben Band „2029. Geschichten von morgen“ erschien (das Drehbuch schrieb Ostermann gemeinsam mit Pa­trick Brunken), deutet diese Möglichkeiten bereits vor der Ankunft der Hellströms durch die rote Linse der Überwachungskameras an – einer schwachen An­spielung auf das Auge des eigenwil­ligen Bordcomputers HAL 9000 in Ku­bricks „2001: Odyssee im Weltraum“.

Ein Fest für die Kameraleute

Dabei wären die Umstände des Trips auch ohnedies beklemmend genug: Nach einem Artikel, der angeblich auf falschen Informanten und gefälschten Fakten be­ruhte, musste Hellström seinen Schreibtisch in Hamburg räumen. Und auch die Anwältin Lucia ist den Rechtspopulisten, die in Deutschland regieren, ein Dorn im Auge: Sie verteidigte die linke Aktivistin Layla (Lisa Vicari), die sich am Morgen nach der Ankunft im Traumhaus aufgeregt meldet, wenig später für einen An­schlag auf eine Polizeischule mit mindestens dreiundzwanzig Toten verantwortlich gemacht wird und mit einem unmanierlichen Genossen (Max von der Groeben) die Insel erreicht.

Im Haus am Meer gerät der Film vor diesem Hintergrund zu einem Kammerspiel, das durch eigenmächtige Entscheidungen der Haustechnik zunehmend an Spannung gewinnt. Mal lenkt der Computer den perplexen Hausherrn zu einer Maschinenpistole, die im Keller versteckt ist, mal verriegelt die KI zur Unzeit die Tür, sodass die Nacht im anliegenden Waldstück zu verbringen ist. Selbst vermeintlich putzigen Momenten wie jener Küchenszene, in der Lucia die Saugroboter mit Brotkrumen füttert, wohnt Be­drohliches inne.

Nicht alles gelingt dem Thriller: Manche Dialoge buchstabieren zu deutlich aus, was schon längst durch Bilder und Töne erklärt worden ist: „Das klingt fast ein bisschen gruselig!“. Doch die un­heim­liche Atmosphäre reißt nicht einen Moment ab. Am Ende durchweht ein Hauch Zauberlehrling den Film. Und wie formschön kommt „Das Haus“ daher: Die geraden Linien und Glasflächen des Ar­chitektentraums in der Ostsee sind für die Kameraleute Stefan Ciupek und Matthias Bolliger ein Fest.

Mit „Exit“ und „Ich bin dein Mensch“ hat die ARD bereits zwei andere – in diesen Fällen von Simon Urban und Emma Braslavsky ersonnene – Kurzgeschichten aus dem Erzählband „2029“ verfilmt, beide wurden viel gelobt. Der Thriller „Das Haus“ setzt diese Reihe so packend fort, dass sie beinahe an Scifi-Anthologie-Serien wie „Black Mirror“ heran­reicht.

Das Haus, an diesem Mittwoch, 20.15 Uhr, im Ersten.