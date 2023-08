Aktualisiert am

Kritik an ARD und ZDF : Weniger Raunen, mehr Fakten!

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht in der Kritik wegen hoher „Skandaldichte“, einseitiger Berichterstattung und Manipulation in Bild und Ton. Viele Vorwürfe halten einer Prüfung nicht stand. Ein Gastbeitrag.

Flüchtlinge in der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen Bild: dpa

Über die journalistische Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu streiten ist überfällig, schließlich kosten die Programme Milliarden an Gebühren. Ärgerlich ist, wenn ein Text darüber mani­puliert, obwohl er gerade Manipulation anprangert. Bernd Stegemann entwickelt in dieser Zeitung seine Kritik, die Sender folgten etwa beim Thema Migration „einer einseitigen Agenda“, aus der Betrachtung eines willkürlich ausgewählten Beitrags im „heute-journal“ vom 16. Juli. Der stehe für Größeres, meint der Dramaturgie-Experte: „Die Empfindung, dass mit manchen Beiträgen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk etwas nicht stimmt, teilen inzwischen viele Menschen. (…) Der Eindruck der Manipulation rührt von einem viel tiefer gehenden Phänomen her.“

Empfindung und Eindruck werden bemüht, doch der empirische Nachweis fehlt. Es macht aber Wissenschaft aus, dass sie Empfindungen und Eindrücke systematisch prüft, etwa durch standardisierte Analysen kontrollierter Stichproben. So analysieren wir seit 2007 mittlerweile zweijährlich die Hauptnachrichten und Boulevardmagazine der acht reichweitenstärksten bundesweiten Fernsehsender und seit 2019 fünf auflagenstarke über­regionale Tageszeitungen (darunter die F.A.Z.), zunächst zur Gewaltberichterstattung, seit 2019 auch zur Berichterstattung über Menschen nichtdeutscher Herkunft, die in Deutschland leben. Die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen unterstützt diese Forschung. Untersucht werden jeweils eine Woche im Januar, Februar, März und April – in diesem Jahr knapp 84 Stunden Sendematerial und 115 Zeitungsausgaben. Alle forschungsrelevanten Fernsehbeiträge werden verschriftlicht, alle Texte nach einheitlichen Standards codiert.