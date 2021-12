Sandra Bullock in „The Unforgivable“ : Und nie vergeben sie dir deine Schuld

„Cop Killer“, Polizistenmörderin, spucken die anderen ihr verbal entgegen, wenn sie nicht gleich mit der Faust ausholen oder ihr den Tod wünschen. Von dem Moment an, in dem Ruth Slater das Gefängnis verlassen durfte, nach zwanzig Jahren Haft, ist ihr Leben ein Spießrutenlauf: Sie bleibt Gefangene des über sie gesprochenen Urteils. Den Kopf gesenkt, malocht sie in der Fischfabrik, die egal wen für Dreckjobs nimmt, und als Schreinerin in einem Sozialprojekt ist sie nur untergekommen, weil der Chef dort nicht weiß, was sie getan hat. Was genau aber hat diese Frau verbrochen? Immer wieder zerreißen Rückblenden den Handlungsstrang, viel zu nah, viel zu ausschnitthaft und flüchtig sind die Eindrücke dann, um ein vollständiges Bild zu ergeben. Ein schreiendes Vorschulkind, eine ins Telefon brüllende, jugendlichere Ruth, die dem Polizisten am Handy draußen vor der Haustür klarmacht, dass sie nicht weichen werde; ein Schuss, der blutüberströmte Mann im Flur. Das ist das Unverzeihliche, dem der Film „The Unforgivable“ von Nora Fingscheidt seinen Titel verdankt.

Ursula Scheer Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Die deutsche Regisseurin hat mit ihrem vielfach preisgekrönten Spielfilmdebüt „Systemsprenger“ auch in Amerika Aufmerksamkeit erregt. Für Netflix durfte sie nun mit Starbesetzung die Geschichte einer Verurteilten inszenieren, die sich einen Platz in der Gesellschaft erkämpfen will – und den einen Menschen wiederfinden, für den sie von Beginn an alles getan hat: ihre kleine Schwester. Sandra Bullock spielt eine ins Land der vermeintlich Gerechten Ausgesetzte, in dem die Todesstrafe noch eine Möglichkeit ist und zur Selbstjustiz bereite Typen – wie einer der Söhne des getöteten Polizisten – den Aufdruck „Faith“, Glauben, auf dem Sweatshirt tragen.

Eine zweite Chance

Für die Hauptrolle hätte es keine bessere Besetzung geben können: Seit ihrem Durchbruch 1994 mit „Speed“ hat Bullock das Girl-next-door-Image erst kultiviert, dann mit einer sympathischen Ruppigkeit überformt, die auch in romantischen Komödien noch funktioniert. Ihre Vorliebe für wehrhafte, inzwischen mütterliche Figuren mit guten Absichten ist offensichtlich: ob in „Blind Side“ bei der oscarprämierten Darstellung einer weißen Über-Mum, die in der Fürsorge für einen schwarzen Jungen aufgeht, oder in der sagenhaft erfolgreichen Netflix-Horrorserie „Bird Box“ mit verbundenen Augen unterwegs durch die Postapokalypse. Wenn nun also die Schauspielerin in einem finsteren Film – halb Sozialdrama, halb Kriminalthriller – ernsthaft heruntergekommen, aggressiv und verhärtet auftritt statt lustig verwahrlost wie einst in „Miss Undercover“, fällt es dennoch schwer, nicht von Beginn an darauf zu hoffen, dass diese Ruth Slater eine zweite Chance verdient haben muss – und unser Vertrauen.

Dieses enttäuscht zunächst auch die Story nicht, die Drehbuchautor Peter Craig von einer britischen Serie adaptiert und nach Philadelphia versetzt hat, wo Kameramann Guillermo Navarro sie in tausend nasskalten Grautönen malt. Nora Fingscheidt spielt ihr Fingerspitzengefühl bei der Darstellung sozial schwacher Verhältnisse aus: Ist ein Mensch einmal durchs Netz gefallen, reißt jeder seiner fehlgeleiteten, gewalttätigen oder von Angst bestimmten Versuche, Halt zu finden, neue Löcher.

Das Versagen des viel beschworenen „Systems“ zeigt sich nicht nur in Ruths den Absturz eher provozierenden als vorbeugenden Resozialisierung, die Schuld, aber keine Sühne und erst recht keine Vergebung kennt. Eine Nebenhandlung widmet sich dem Gemenge aus Trauer, männlicher Demütigung und Rachegelüsten bei den verwaisten Polizistensöhnen. Ein weiterer Subplot blickt in die ethnisch gemischte, aber deshalb nicht vorurteilsfreie Ehe des Paars (Vincent D’Onofrio, Viola Davis), das in Ruths altem Haus lebt. Der Mann ist zufälligerweise Anwalt und bereit, Ruth zu helfen bei – Handlungsstrang Nummer drei – der Kontaktaufnahme zu ihrer Schwester Katie (Aisling Franciosi), die als inzwischen fast erwachsene Adoptivtochter abgeschirmt durch neue Eltern (Richard Thomas, Linda Emond) in der heilen Welt einer Mittelklassefamilie lebt. Ihre von Ahnungen zu Dissonanzen getriebenen Klavieretüden fließen ein in die sacht Unheil verheißende Filmmusik von Hans Zimmer und David Fleming – wenn es nicht knallt und ein Unfall geschieht, ausgerechnet am Tag von Ruths Entlassung.

Das ist eine Menge, und es ist zu viel. Die Lösung für die Problemstellung, wie es in knapp zwei Stunden ebenso feinnervig wie stringent-spannend, sozialkritisch wie massentauglich, herausfordernd wie herzwärmend zusammengeschnürt werden soll, sucht und findet „The Unforgivable“ in einem Irrtum: dem Glauben daran, dass die Transformation in ein Rührstück mit hochdramatischem Showdown sämtliche disparaten Elemente glücklich amalgamiert. Das Gegenteil ist der Fall. Was Sandra Bullocks Spiel beglaubigt, dass es hier mehr geben könnte als Schwarz und Weiß, Täter und Opfer, wird vom grellen Ende völlig überblendet. Von dem Dilemma der Vergebung bleibt nichts übrig. Da hilft es kaum, dass zuvor so wohltuend unauserzählte Nebenfiguren auftreten wie Ruths Fischfabrik-Kollege Blake (Jon Bernthal), der Freundschaft will und Feindschaft heraufbeschwört, und dass Sandra Bullock ihre Figur sich eindrucksvoll emotional einmauern und Feuer geben lässt aus dem Seelenbunker. Auf Sendung geht der von Graham King, Sandra Bullock und – ja – Veronica Ferres koproduzierte Film in der Zeit der Wünsche: Zum Beispiel danach, dass diese Hauptdarstellerin und diese Regisseurin bei ihren nächsten Projekten mehr wagen.

The Unforgivable ist auf Netflix abrufbar.