Der Content-Moderator Cengiz Haksöz, der Mitte Juni vor dem Digitalausschuss des Bundestages über seine psychisch belastende Arbeit bei Telus International berichtet hat (F.A.Z. vom 27. Juni), darf die Geschäftsräume des kanadischen Digitalunternehmens wieder betreten. Nötig war dafür aber der Gang vors Arbeitsgericht, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilt. Nun sei Haksöz der Zugang zu sämtlichen Räumlichkeiten von Telus wieder möglich.

Unter Aufsicht der Security

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Der F.A.Z. hatte Telus mitgeteilt, man stehe mit Haksöz und seinem Anwalt in Verhandlungen darüber, dass er in die Bereiche gelangen könne, in die er für die Vorbereitung der für den 7. Juli geplanten Wahl eines Betriebsrats kommen müsse. Das hätte, wie zu erfahren ist, bedeutet, dass der Content-Moderator nur in wenige Büros und dies auch nur unter Aufsicht der firmeneigenen Security gelangt wäre. Das lehnte das Arbeitsgericht ab. Telus muss das Betretungsverbot zurücknehmen.