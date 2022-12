„Tatort“ aus München : Der Ermordete ist immer der Butler

Aktualisiert am

Zu Weihnachten werfen sich die Kommissare aus München in historische Kostüme und lösen einen Fall aus dem Jahr 1922. Einen solch familiär gestimmten „Tatort“ lassen wir uns gern gefallen.

Beckford Hall, Weihnachten 1922. Die exzentrische und dünkelhafte Lady Mona Bantam (Sunnyi Melles), Witwe des im Weltkrieg gefallenen Lords, präsidiert ihrer Teegesellschaft im Salon, als Butler Arthur (Christoph Rogers) vor aller Augen zusammenbricht. „Gift“ ist sein letztes Wort. „Mein Wedgwood!“ lautet Lady Bantams schockierte Antwort auf die anschließende Ohnmacht des Service balancierenden Hausmädchens Heather (Marie Rathscheck). Der Arzt Dr. Mallard (Alexander Hörbe) verabreicht eine belebende Spritze. Mit gegenteiliger Wirkung. Nun ist der Butler mausetot, wie die animalischen Spielzeuge, die Lady Bantams omnipräsente Katzen anbringen. Oder doch nicht. Der Butler, so finden die Spürnasen heraus, starb erst, nachdem das Zimmer verlassen und sicher verschlossen auf die Ankunft der Polizei wartete. Rätselhaft. Immerhin ist der Kreis der Verdächtigen überschaubar. Jeder der Gäste hatte ein Motiv. Das Hausmädchen und die Lady auch. Wer also war es?

Eine detektivische Kostümklamotte

„Mord unter Misteln“ ist der Weihnachtsspezial-Fall für Chief Inspector Francis Lightmyer (Udo Wachtveitl) und Detective Constable Ivor Partridge (Miroslav Nemec). Anders gesagt: Es handelt sich bei diesem BR-„Tatort“ um eine detektivische Kostümklamotte. Etwas Neues: das Alte, wie weiland beim „Kommissar“. Wenig Psychologie, kein Thriller, wenig Spannung. Nur ein liebevoll gestalteter Rätselkrimi, ein sogenannter Whodunit, gleichsam als Digestif zum Fest. Womit der 90. Fall von Franz Leitmayr (Wachtveitl) und Ivo Batic (Nemec), die für den Bayerischen Rundfunk seit nunmehr 32 Jahren ermitteln, zugleich auch der erste „Tatort“ im „Cluedo“-Format wäre.

Was alle Beteiligten, vor allem aber die Gewerke Licht und Kamera (Volker Tittel), Szenenbild und Atmosphäre (Oliver Hoese), Kostüm (Sylvia Risa) und Komposition (Sebastian Fillenberg), außerordentlich ernst nehmen. Atmosphärisch will diese Agatha-Christie-Gedächtnisausgabe sein, weder modisch ironiebehaftet noch intellektuell übermäßig anspruchsvoll. Eher wie Kuschelsocken als Weihnachtspräsent. Die sinfonische Musik freilich wurde vom Münchner Rundfunkorchester mit Inbrunst eingespielt. Das Drehbuch von Robert Löhr bemüht sich um den adäquat gestelzten Konversationston und ist damit schon wieder Avantgarde.

Und was ist in der Jetztzeit los?

Zum Gesellschaftsporträt, das die Krimis etwa einer Dorothy L. Sayers ausmachte, fehlt allerdings die Tiefe. Man nehme etwa „Mord braucht Reklame“ zur Hand, in dem Lord Peter Wimsey in den 1920ern in einer Londoner Werbeagentur undercover seltsame Vorgänge ermittelt, und erlese ein präzises zeithistorisches Panorama. Auch die Eleganz eines Films wie „Gosford Park“ geht „Mord unter Misteln“ ab. Dafür beschenkt die Regie von Jobst Christian Oetzmann mit einer reizvollen Rahmenhandlung.

In der ist es Jetztzeit, Weihnachten 2022. Batic und Leitmayr sind zum Weihnachtsessen bei Assistent Kalli (Ferdinand Hofer) eingeladen. Leitmayr grollt. Plant Batic etwa, hinter seinem Rücken klammheimlich in Pension zu gehen? Die Stimmung ist mufflig, und hebt sich beim Anblick der kostümierten Präsidiumskollegen nicht. Kalli öffnet als Lord Charles, Lady Bantams Sohn. Überraschung: Es gibt Plumpudding und Krimi-Dinner. Zur Tischgesellschaft gehört noch die arme Waise und gefeierte Sängerin Kitty (Katharina Schlothauer) und der im englischen Krimi obligatorische Pfarrer auf Abwegen, Reverend Edgar Teal (Joshua Jaco Seelenbinder).

Zweimal wird das Spiel hier unterbrochen, auch für minder amüsante selbstreferentielle Witze („sieht aus wie bei Rosamunde Pilcher“, „wir sind doch nicht im Orient-Express“, „ich schaue bloß ,Tatort‘, vielleicht mal ,Polizeiruf‘“). Der Rest ist spielerisch stimmig und im charmanten Sinn vergnüglich. Einen familientauglicheren „Tatort“ kann man sich ohnehin kaum vorstellen. Am Ende bewirkt der sprichwörtliche Geist der Weihnacht auch noch die Bereinigung der Missstimmung zwischen Batic/Partri­dge und Leitmayr/Lightmyer. Beider 91. Fall kann kommen. Dann wieder auf den Münchner Straßen, die hier bloß kurz, aber deprimierend regnerisch, glitzern dürfen.

Der Tatort: Mord unter Misteln läuft am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 20.15 Uhr im Ersten.