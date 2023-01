„Tatort“ aus Köln : Nach der echten Mafia sieht das nicht aus

Vierzig handlungspralle „Tatort“-Minuten dauert es, bis jemandem „das böse B-Wort“ einfällt. Und selbst da stellt sich Kommissar Freddy Schenk (Dietmar Bär) noch dumm: „Was denn für ein B-Wort?“ Doch auch in der Klüngelmetropole am Rhein dürfte man von Befangenheit schon einmal gehört haben. Und Schenk erfüllt die Bedingungen dieses Problemtatbestands zu hundert Prozent. Gemeinsam mit dem Kollegen Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) ermittelt er in einem Mordfall, der sich im Restaurant seiner – lange nicht mehr im „Tatort“ aufgetretenen – Tochter Sonja (Natalie Spinell) zugetragen hat. Sonjas Lebensgefährte Karim (Timur Isik), der eigentliche Inhaber der „Wunderlampe“, den Schenk zunächst distanziert behandelt, im Eifer des Ermittlungsgefechts dann aber unbefangen „Schwiegersohn“ nennt, ist zudem einer der dringend Tatverdächtigen. Karim nämlich hat kein Alibi, aber ein Wut-Motiv, schließlich handelt es sich bei dem verbrannten Toten offenbar um den Brandstifter, der das persische Restaurant in Flammen gesetzt hat, kurz bevor er niedergeschlagen wurde. Das alles geschah am Rande einer rechtsradikalen Hooligan-Demo in dem mi­grantisch geprägten Stadtteil. Dickschädel Schenk, aufgebracht wie selten, setzt bald andere Bewohner des Viertels unter Druck, darunter den Vater des Toten.

Dem Film tut diese Unprofessionalität gut. Schenks Verwicklung in den Fall ist inhaltlich zwar simpel gestrickt, aber emotional dicht erzählt (Buch Paul Salisbury). Auch Nina Vukovics konzentrierte Regie legt Wert auf diesen eher nach innen gerichteten, gut gespielten Handlungsstrang. Die Vater-Tochter-(Enkeltochter-)Beziehung wirkt so innig wie prekär. Wir sehen Menschen, die sich so fremd geworden sind, dass sie nicht mehr wissen, ob sie einander noch trauen können, aber die doch aufeinander angewiesen bleiben. Dazu passen die abgedunkelten, im Hintergrund sonnigen Gegenlichtbilder von Julia Jalnasow. In der Not kommt sich Familie Schenk dann wieder näher. Was den Fall selbst angeht, drückt sich diese „Tatort“-Episode ein wenig vor der Realität. Mit den im Titel angesprochenen „Schutzmaßnahmen“ sind keine Corona-Verordnungen gemeint, sondern knallharte Erpressungen und die hilflosen Versuche der Polizei, die Opfer zu schützen. Tatsächlich ist das auch in Köln ein massives Problem. Vor wenigen Jahren hieß es in der Lokalpresse, laut Schätzung der Ermittler zahle jeder zweite Gastronom in der Region Schutzgeld, was aber so gut wie nie zur Anzeige komme. Das Problem betrifft besonders stark Gastronomen mit nichtdeutschen Wurzeln. Diverse Clans (wie der libanesische Al-Zein-Clan) sind an dieser systematischen Erpressung ebenso beteiligt wie die italienische Mafia, organisierte türkische Kriminelle, auch die PKK und multinationale Rockerbanden wie die Hells Angels oder die hier inzwischen verbotenen Bandidos.

Der Pate ist der Feinkosthändler

Dominik Grafs starke „Tatort“-Doppelepisode „In der Familie“ hat sich vor zwei Jahren realistisch mit den gewalttätigen Mechanismen italienischer Mafia-Netzwerke befasst. Hier nun wäre ein ähnlicher Blick auf die oft tief in der jeweiligen Community verwurzelten Strukturen möglich gewesen, um die Ausweglosigkeit der Situation für die Opfer zu zeigen. Stattdessen hat man die maximal unglaubwürdige Variante gewählt: Der Pate im türkisch-persisch dominierten Viertel ist der nicht allzu bedrohlich wirkende deutsche Feinkosthändler Viktor Raschke (Manfred Zapatka). Mit seinen offenbar nach rechts blinkenden, homophoben Hooligan-Söhnen hat er ein kriminelles Man-hilft-sich-System im Kiez aufgebaut: Geld wird verliehen gegen Gegenleistungen; danach sollen die unterstützten Läden dann plötzlich Raschke überschrieben werden, sonst kommen die Söhne zu Besuch oder ein Brand wird angedroht. Das ist noch unverfrorener als Schutzgelderpressung.

Einer der Söhne kam allerdings bei dem Feuer in der Wunderlampe ums Leben, der andere (Paul Wollin) ist aggressiv, aber nicht allzu helle. Ein bulliger Mitarbeiter, Typ Türsteher, gehört auch noch zum Team. Vater Raschke zahlt nun „Blutgeld“ im Viertel, um herauszubekommen, wer seinen Filius auf dem Gewissen hat. Um zu zeigen, wie kaltblütig er ist, knackt er theatralisch Walnüsse. Als seien es Knochen.

Abgesehen davon, dass dieses kleindeutsche Mafiaunternehmen im Bereich der organisierten Kriminalität nicht lange mitspielen dürfte, hat Salisbury noch eine Nebenhandlung rund um eine nicht allzu wahrscheinlich anmutende Zuneigung eingebaut, die wohl einzig dazu dient, das Geschehen noch einmal in ein ganz anderes Licht zu tauchen. Manchmal wäre weniger mehr, jedenfalls bei überraschenden Wendungen im „Tatort“.

Die mehrstufige Auflösung macht diesem Wort dann alle Ehre: Hier löst sich der Film in seine Bestandteile auf. Alle Erzählstränge sollten wohl zu einem Ende geführt werden, ohne dass die innere Kohärenz noch sonderlich wichtig schien. Narrative Feinkost kann man das nicht nennen. Ein Wunderlampengeist kommt der Episode immerhin zur Hilfe: die wie immer überzeugende Chemie zwischen den seit 25 Jahren gemeinsam ermittelnden Protagonisten. Ballauf und Schenk sind in ihrer authentischen Abgeklärtheit längst eines der angenehmsten Ermittler-Duos am Sonntagabend.

