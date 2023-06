Schon wieder ein Abschied im Münchner „Polizeiruf 110“. Wieder eine fiktive Polizistenpersönlichkeit, die wir vermissen werden. Das war so bei Matthias Brandt, der im „Polizeiruf“ aus München von 2011 bis 2018 den Kommissar Hanns von Meuffels als sanften Melancholiker gab. Er bleibt in Erinnerung etwa mit dem Kammerspiel „Und vergib uns unsere Schuld“, das ihn in eine profunde Glaubensauseinandersetzung mit Karl Markovics führte, oder mit dem unvorstellbaren Massenmordfall, in dem der Täter in einem Seniorenheim wütete („Nachtdienst“), nicht zu vergessen die Stücke, in denen Christian Petzold Regie führte.

Sechs einzigartige Filme

2019 trat Verena Altenberger als Elisabeth „Bessie“ Eyckhoff ihren Dienst im „Polizeiruf“ an, und sie macht nun schon nach sechs Filmen Schluss – sechs Filme, die einzigartig sind: eigenwillig, mäandernd, mit assoziativer Logik erzählt. Auf das gesprochene Wort vertrauend im Verhör-Kammerspiel „Bis Mitternacht“ oder vertrackt in „Frau Schrödingers Katze“. Nach vier Jahren mit „Bessie“ Eyckhoff, zunächst als Streifenpolizistin, dann als Kommissarin, beginnt beim BR-„Polizeiruf“ ein neuer Abschnitt. Johanna Wokalek wird neue Kollegin von Stephan Zinner als Dennis Eden, der in „Paranoia“, Verena Altenbergers Finale, noch an ihrer Seite ermittelt und der bleibt.

„Paranoia“ ist ein Stalkingthriller, ein Verschwörungsfall und eine Reflexion über Wahrnehmungen. Wem oder was ist zu trauen? Sich selbst? Was passiert, wenn man lebt wie immer und sich die Wirklichkeit dem ganz und gar nicht fügen will? Eyckhoff und Eden haben es mit Realitätskonstruktionen und Seltsamkeiten zu tun, die vielleicht sogar im weltpolitischen Kontext wichtig sind – im Hinblick auf Geheimdienstmachenschaften und versteckte Foltergefängnisse.

Video starten Trailer : „Polzeriruf 110: Paranoia“ Video: ARD, Bild: BR

Es beginnt mit einem Rettungseinsatz. Zu einem Notfall gerufen, eilen die Rettungskräfte Sarah Kant (Marta Kizyma) und Carlo Melchior (Timocin Ziegler) zu Kerstin Schnabel (Maria Lüthi), die für eine internationale Gartengerätefirma im Nahen Osten „intelligente“ Rasenmäher und Agrardrohnen verkaufte. Melchior stürzt auf der Treppe, sieht Kant mit blutigem Messer neben der Schwerverletzten knien. Bei der Fahrt in die Notaufnahme werden sie von der Leitstelle zu einem anderen Krankenhaus umgeleitet. Dort wartet der Syrer Dr. Matar (Michele Cuciuffo). Am nächsten Morgen ist die Patientin verschwunden. Es gab sie nie, wenn es nach den Klinikdaten geht.

Ist das Verfolgungswahn oder echt?

Kant fühlt sich verfolgt, zumal sie im Besitz einer VHS-Kassette ist, die offenbar die Folter eines Mannes und seine Befragung durch westliche Dienste zeigt. Eyckhoff und Eden ermitteln allerdings erst einmal im Mordfall Umut Kanoglu (Aslan Aslan) – ein Mann, der zu Hause alle Türen aushängte. Beide Fälle kreuzen sich, ein dritter kommt dazu. Carlo Melchior wird ermordet. Die Kamera, Eyckhoffs Blick, streift einen blutbespritzten Toaster. Die Zeugin Sarah Kant erscheint ihr als unsichere Kantonistin. Aber, so diskutiert es die Polizistin mit dem Kollegen, ist jemand, dem man Verfolgungswahn zuschreibt, und der durch Stalken aufgefallen ist, grundsätzlich nicht ernst zu nehmen? Was, wenn die Diagnose der Verrücktheit stimmt und die Bedrohung trotzdem real ist?

„Paranoia“ spielt dies durch. Kopflastig ist die Handlung, sind die Dialoge und die Gestaltung keineswegs, sondern handgreiflich. Der Schweizer Regisseur Tobias Ineichen zeichnet dafür verantwortlich, genau wie der Autor Martin Maurer, der die erste Drehbuchvorlage von Claus Cornelius Fischer, im Dezember 2020 an Corona verstorben, als Vorlage nahm.

Hier und da ist „Paranoia“ sogar ziemlich lustig. Zum Beispiel, wenn Eyckhoff mit dem angeblich gefühligen Mähroboter in der Intelligenzerzeugungsfirma flirtet und dieser verlegen wird. Oder wenn Eyckhoff bei wilder Verfolgungsjagd über ein Gerüst um ein Haar abstürzt, über dem Abgrund hängt und alles, was ihr durch den Kopf geht, das Bild eines umgedrehten Toasters mit herausfallenden Brotscheiben ist (Kamera Michael Saxer). Fast-Todeserfahrung habe sie sich irgendwie grandioser vorgestellt, meint sie zu Eden. Das ganze Leben ziehe an einem in Sekundenschnelle vorbei, heiße es doch.

Die Szene endet schmachvoll: Die Kommissare müssen von der Feuerwehr geborgen werden. Dass die Erwartungen größer sind als die Realität, zieht sich wie ein Ariadnefaden durch „Paranoia“. Dass neben dem gewohnten ein anderes Leben vorstellbar ist, ist für die Kommissarin Eyckhoff freilich auch der Ausweg aus dem Labyrinth. Zum Ende kann man sich alles Mögliche denken. Für Eyckhoff, die den Dienst quittiert, sind „Unebenheiten“ auf dem Weg eben das, was unsere Richtung verändert. Wir werden sie vermissen, Verena Altenbergers selbstbewusste Polizistin, die im Wolkenkuckucksheim wohnt, anderen Raum lässt, zugewandt, ohne übergriffig zu sein. Sie nimmt ihr Geheimnis mit.

Polizeiruf 110: Paranoia läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.