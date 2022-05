„Tatort“ aus Franken : Er war für viele das Glück

Aktualisiert am

Im „Tatort: Warum“ verzweifelt eine Mutter nach dem Tod ihres Sohns: Wer ermordet denn einen so guten Menschen? Unter der Regie von Max Färberböck wird der Krimi zur Moritat.

Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) legt darauf Wert, ein freundlicher und empathischer Ermittler zu sein. Sein Lächeln passt nicht immer zu ernsten Gedanken, manchmal deckt es sie nur tapfer ab. Aber er schmunzelt höflich mit, wenn sein Gegenüber einen schwachen Witz macht, sagt deutlicher als andere „Danke“, wenn er irgendwo klingelt und reinkommen darf. Telefonate ins Ausland enden mit dem Versuch, aus Respekt zumindest ein Wort in der Landessprache zu sagen. Und auch bei Bürogesprächen müht sich Voss (bis ihm der Kragen über Schlampereien platzt und auch danach wieder schnell) um einen wertschätzenden Stil. Er will partout das Richtige sagen, das Richtige tun, als guter Mensch gelten.

Wie gefährlich es ist, das Richtige tun und ein guter Mensch sein zu wollen, zeigt sich im neuen „Tatort“ aus Franken an einem beliebten jungen Kerl, der eines nachts mit aufgeschlitzter Kehle und zertretenem Gesicht im Blaulicht liegt. Weshalb? Das ist hier wie in noch jedem Krimi die Frage, aber kaum einer bringt sie im Titel so auf den Punkt wie dieser achte, schlichtweg „Warum“ genannte Fall um den angenehmen Herrn Voss, die geradlinige Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel), die fleißige Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) und den zum Underperformer neigenden Sebastian Fleischer (Andreas Leopold Schadt).

„Warum“ fragen sich nicht nur die Ermittler, die nach dem Leichenfund die polizeiliche Maschinerie in Gang setzen. Vielmehr ist es gerade die Mutter des Toten, die Lehrerin Marie Keller (Valentina Sauca), die in diesem feinfühligen, wenn auch manchmal unnötig stark auf Emotionen drängenden Drama von Max Färberböck und Catharina Schuchmann nach Erklärungen für das Unbegreifliche sucht.

Keller hatte ihren 27 Jahre alten Sohn Lukas am Abend des Mordes eigentlich zum Essen erwartet und sich auf das Treffen gefreut, wie sich nur eine liebende Mutter auf den Besuch ihres flügge gewordenen Sohns freuen kann. Auf die Todesnachricht hin bricht sie zusammen. Keller kann nicht mehr reden, muss medikamentös versorgt werden. Doch als die Worte zurück sind, will sie den Fall auf eigene Faust rekonstruieren, unterstützt durch die Troublemaker-Qualitäten ihres Ex-Gatten Fritz (Karl Markovics). Beider Leben ergab schon nach dem Auszug von Lukas keinen rechten Sinn mehr. Jetzt sind sie restlos zerstört, was weder Fritzens Bienen und Rehe noch Maries Schüler ausgleichen können.

Die Opfer und die Hinterbliebenen

Man ahnt: In diesem Drama wird sehr viel traurig in die Gegend geblickt, kloßig gesprochen und beizeiten auch mal geschrien. Die Drehbuchautoren betonen, dass zu den Opfern eines Verbrechens immer auch die Angehörigen zählen. Und so geht Kameramann Georgij Pestov auch an Mia Bannert (Julie Engelbrecht) nah dran, die mit einem Kind aus einer anderen Beziehung zusammenlebende Freundin von Lukas.

Sie scheint zu wissen, wer hinter dem Mord stehen könnte: „Du hast das richtig gemacht, das weiß ich“, sagte sie Lukas beim letzten Geflüster im Bett. Allerdings verdonnerte ein anonymer, schwer nach Osteuropa-Inkasso klingender Anrufer die junge Frau zum absoluten Stillschweigen: keine Polizei.

Das fränkische Ermittlerteam muss deshalb ohne Hinweis von Mia auskommen. Und es vermisst ihn auch nicht, weil es sich nur zwei Minuten für ihre Befragung Zeit nahm und eine andere Fährte verlockender ist: Voss hält einen Obdachlosen (Ralf Bauer) für den Täter und erhofft sich von dem abgestürzten Finanzmann (was sonst) sogar ein Geständnis: „Er war ein Glück für viele Menschen, verstehen Sie das?“

Video starten Trailer : „Tatort: Warum“ Video: ARD, Bild: dpa

Nachdem die Honig-Frau vom Markt (Maja Beckmann) Vossens Kopf für einen Abend verdreht und Paula Ringelhahn selbigen in einer dienstlichen Angelegenheit gewaschen hat, bekommt der schmierige Spediteur Karl-Heinz Weinhardt (Götz Otto) die Aufmerksamkeit, die einer derart prominent besetzten und deshalb suspekten Figur gebührt. Weinhardt war der Chef von Lukas und gibt sich stinkfreundlich.

Aber so ein Lächeln, das kann in diesem altmodisch nach bewährten Mustern aufgezogenen Fall, der das „Warum“ leider nur mit einigen Erklärsätzen und bildarmen Rückblenden anreißen mag, ja auch mal das Zeichen für einen Kerl sein, der zu allem bereit ist, alles an sich abperlen lässt. Eine Fassade.

Der Tatort: Warum läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.