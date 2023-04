Der Jubiläums-„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring handelt von Flüchtlingen, die in Deutschland in der Illegalität leben. Das ist fast schon Brecht'sches Theater. Manchmal darf es so deutlich sein.

Wenn ein „Tatort“-Ausstrahlungstermin auf den Weißen Sonntag fällt, dieses besonders christliche Datum in der bis Pfingsten reichenden Osterzeit, dann ist es keine schlechte Idee, darin die Barmherzigkeit – genauer gesagt: einen eklatanten Mangel derselben – zum Thema zu machen, auch wenn das die übliche Krimidramaturgie aushebelt. Zum zehnjährigen Ermittlerjubiläum von Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring), der als schnodderiger Bundespolizist in Niedersachsen und Hamburg Dienst schiebt – seit 2016 unterstützt von der Kollegin Julia Grosz (Franziska Weisz) –, schenken ihm die Autorinnen Julia Drache und Sophia Ayissi sowie Regisseurin Neelesha Barthel einen Film, der sich in seinem Erklärgestus und Moralismus zwar leicht kritisieren ließe, der als tiefer ansetzendes Gesellschaftsdrama aber gut funktioniert. Es gibt viel freundliche Menschlichkeit in diesem Stück; sie steht im Kontrast zu den unterkühlten Bildern, die die kalte Mechanik des Systems symbolisieren.

Ein Toter im Palettenkasten eines Lastwagens

Neu sind Flüchtlingsstoffe im Krimi nicht. Insbesondere Falke-Geschichten, 17 gibt es bislang, spielen häufig im Zuwanderer-Milieu. Mehrfach wurde auch das international agierende Schleusertum im „Tatort“ thematisiert, etwa in den Folgen „Die Feigheit des Löwen“ (NDR 2014) oder „Im gelobten Land“ (SWR 2016); von illegal in Deutschland lebenden Migranten handelte beispielsweise der „Tatort: Ät­zend“ (RBB 2015). Das alles zeigt freilich nur, wie lange sich eigentlich unhaltbare Zustände eben doch halten. Was die aktuelle Episode „Verborgen“ so bedrückend macht, ist denn auch der Umstand, dass nichts daran wirklich überraschend ist, aber alles tragisch.

Einen Toten gibt es gleich zu Beginn, einen jungen schwarzen Mann, der im Palettenkasten eines Lkws nach Großbritannien geschleust werden sollte. Ein Tatverdacht besteht nicht, nur die Identität soll geklärt werden, was Falke und Grosz mit den aus Simbabwe stammenden Makonis in Verbindung bringt. Die seit elf Jahren geisterhaft – ohne Papiere, unregistriert – in Hannover lebenden, perfekt Deutsch sprechenden und in gewisser Weise, auch dank der afrikanischen Community, sozial integrierten Eltern Jon (Alois Moyo) und Hope (Sheri Hagen) suchen nämlich ihren etwa gleichaltrigen Sohn, der sich womöglich auf dieselbe gefährliche Überfahrt gemacht hat. Ohne ein Lebenszeichen von Noah wagt sich Jon aus der Deckung. Er meldet den Sohn bei der Polizei als vermisst. „Wir haben das Recht auf Hilfe“, glaubt er. Seine Frau hält das für blauäugig: „We don’t have any rights here. Du bist kein Deutscher, auch wenn du immer Deutsch sprichst.“

Tatsächlich achtet Jon darauf, immer korrekt gekleidet zu sein und höflich auf Deutsch zu antworten. Als Illegaler gilt es, nicht aufzufallen. Im Krankheitsfall hilft den Unversicherten nur eine medizinische Beratungsstelle, hier geleitet von der engagierten Ärztin Simone (Rebecca Ru­dolph). Der Schulbesuch ist möglich, denn in Deutschland müssen Schulen Papierlose nicht melden. Ein Risiko jedoch bleibt. Arbeit gibt es durchaus, meist schlecht bezahlte zu schlechten Bedingungen, von der andere profitieren.