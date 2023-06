Tote in der Sakristei nehmen Fernsehkrimis gern zum Anlass, um in Sachen Doppelmoral zu ermitteln. Besonders gilt das für britische Dauerbrenner-Serien wie „Inspector Barnaby“. Hier gibt es missratenes Kirchenpersonal im Dutzend billiger. Küster treiben ein bigottes Spiel, Glocken werden zu Mordinstrumenten, im Zweifel ist der Mörder immer der Pfarrer.

Wie man um seelsorgerische Umtriebe und Kirchendienst eine Handlung strickt, zeigt die uralte „Inspector Morse“-Folge „Eine Messe für all die Toten“ nach Colin Dexter. Hier, in Oxford, blüht die scholastische Spitzfindigkeit. Was britische Krimis – auch „Inspector Lewis“ – in puncto Kirchenkritik zeigen, fehlt dem deutschsprachigen Pendant oft. Meist sind die Charaktere hier zaghaft gestaltet. Kommissare lassen sich den Gottesdienst erklären, und der Pfarrer ist niemals der Mörder.

Unlogisch und plump

Fehlt bloß die Triggerwarnung. Etwa, wenn es um „Tatorte“ wie die aktuelle Ermittlung des Franken-Duos Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) geht: Achtung, es könnten religiöse Gefühle verletzt werden, da der dargestellte Pfarrer unchristlich (und vor allem unlogisch) handelt!

Alternativ-Warnung: Achtung, hier wird eine Unternehmerfamilie so plump dargestellt, als spiele man „Das Erbe der Guldenburgs“ im Milieu international agierender Automobilzulieferer nach. Die Unternehmersippe der Hentschels mit ihrem missmutigen Gnadenlos-Patriarchen Johannes (André Jung) speist des Abends unter den Augen des Butlers bei Kerzenschein. Tochter Eva (Sina Martens) hat sich vermutlich bei den Pferden verplaudert. Auf einen Wink des Firmenlenkers räumen Bedienstete das Gedeck ab. Wer nicht pünktlich ist, braucht auch nicht essen.

Die Söhne Christian (Johannes Allmayer) und Lukas (Sebastian Zimmler) schweigen, die Frauen der Familie haben nichts zu melden. Mutter Anna (Marita Breuer) formt Tonskulpturen im Sommerhaus, wenn ihr alles zu viel wird. Vor allem seit dem Tod von Toni (ebenfalls Sina Martens), der älteren Tochter, zwei Jahre zuvor, ist dies ihr Rückzugsort, wo sie sogar raucht. Toni liegt begraben an der Friedhofsmauer, im Selbstmörderabteil. In der Familie dieser vielsagend Schweigenden wirkt sie gleichsam als Geist weiter.

Zu Beginn des „Tatorts: Hochamt für Toni“ soll sie ein einziges Mal wiederkehren, mithilfe von Laptop, Beamer und Leinwand, vor dem Altar aufgebaut vom geheimnisvollen Pfarrer. Zur virtuellen Wiederbelebung der Toten kommt es nicht. Enthüllungen bleiben aus, denn der Pfarrer wird unmittelbar vor dem Gottesdienst in der Sakristei ermordet. In der Kirchenbank hing Kommissar Voss gerade trüben Gedanken nach. Der Priester, sein früherer Berliner Studienfreund Marcus Borchert (Pirmin Sedlmeir), hatte ihm die Wahrheit über Toni versprochen.

Was der Gottesmann vorhatte, bleibt das Geheimnis des Drehbuchs von Bernd Lange. Der zuständige Oberpfälzer Ermittler Hans Bartram (Kabarettist Bernd Regenauer) vermutet erst einmal Raubmord, Voss zweifelt hin und her und findet die abgebrannte Hütte, in der Toni zu Tode kam, aber kaum Erklärungen. Kollegin Ringelhahn behält die Nerven und verteidigt den Kollegen gegenüber dem Vorgesetzten Dr. Kaiser (Stefan Merki), dem Ministerium und wahrscheinlich auch Gott selbst.

Wo will dieser Tatort hin?

Während Jakob Wiessners Kamera mysteriöse Bedrücktheitsatmosphäre zu schaffen sucht, interessiert sich die Regie von Michael Krummenacher fast ausschließlich für Voss’ Ermittlungseifer, für seinen nachgetragenen Liebeswahn. Denn damals, zu Studienzeiten in Berlin, waren Toni, der Pfarrer und er selbst ein wunderschön gezeichnetes Liebesdreieck. Eine Ménage-à-trois, wie sie Erinnerung und Szenenbild kaum feiner färben könnten.

Nun trifft Voss auf Eva, die jüngere Schwester, das Ebenbild von Toni. Ringelhahn macht sich ernsthaft Sorgen und spannt Kollegin Wanda (Eli Wasserscheid) zur Analyse der Situation ein. Es finden sich ein Stick mit Belastungsmaterial, eine Akte und eine Anwältin, die sich auf Unternehmensnachfolge spezialisiert hat. Es wird aber immer noch nicht klar, wo dieser „Tatort“ eigentlich hinwill. Der Dreh zum Schluss fächert Motivlagen auf und bringt stimmungsvolle Bilder in einer verlassenen Kegelbahn. Aber das Einzige, was hier funktioniert, ist die Zusammenarbeit von Fabian Hinrichs, der als retroliebeskranker Polizist überzeugt, und Dagmar Manzel, die ihrer Figur eine so empathische wie witzige Selbstverständlichkeit gibt. Wegen dieser beiden kann man sich auch den neunten Franken-„Tatort“ anschauen. Die Hentschels in ihrem „Guldenburg“-Anwesen sind dagegen Witzfiguren, und an den Tod des Pfarrers in der Sakristei erinnert man sich am Ende des „Tatorts“ kaum noch.

Der Tatort: Hochamt für Toni läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.