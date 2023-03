Die grünen Hefte sind nur Sekunden im Bild. Aber das reicht, damit der 92. „Tatort“ mit Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) – einem Duo, das in „Hackl“ dezent voneinander genervt ist – von der platten Geschichte um einen Spinner zur Psychostudie eines Mannes werden kann, den seine Umgebung nur noch aggressiv macht.

Er heißt Johannes Bonifaz Hackl (Burghart Klaußner). Die Kommissare kamen in seine Wohnung, weil er eines Mordes verdächtig ist. Sie durchsuchen die Zimmer, Hackl hockt mürrisch auf einem Sessel, schimpft und verschränkt die Arme. Und nun finden sie zwischen viel Bayern-Tinnef, etlichen Bußgeldbescheiden, Vorladungen und Mitteilungen vom Sozialamt eben besagten Stapel mit grünen Broschüren: „Hasen-Druckerei 1895 – 1995.“

Leitmayr seufzend: „Tja, da war er noch Drucker. Das waren noch bessere Zeiten.“ Will sagen: Da war er kein Mann, der auf dem Marienplatz mit dem Luftgewehr auf Tauben anlegt und den Leuten die Handys aus der Hand schlägt. Kein Choleriker, der Kinder und Polizisten mit Fischinnereien bewirft. Und auch keiner, der sich möglicherweise einen Laserpointer im Netz bestellte – um den Motorradfahrer Adam Moser, der ihn bei der Nachtruhe störte, von den Rädern zu holen.

Woher kommt die psychische Erkrankung?

Ist es ein Leben ohne sinnstiftende Arbeit, das Hackl ausrasten lässt? Die Einsamkeit des Alters, der Neid auf jeden, der das Leben genießt? Oder war Hackl schon immer psychisch auffällig? Auch das wäre möglich, weil es in diesem achten „Tatort“ aus der Feder Dagmar Gablers auch betontermaßen eine junge Person mit mentalen Problemen gibt. Und Hackl leidet noch dazu an einem Tinnitus-Pfeifen. Völlige Stille ist für ihn unerreichbar. Bei jedem Versuch, sie zu finden, treten Geräusche wie das Murmeln der Nachbarn im Wohnblock umso schärfer hervor.

In diesem Münchner „Tatort“ greift vieles versiert ineinander. „Hackl“ ist ein solider Whodunnit, der mit einem Toten und Flatterband und Blaulicht beginnt, mehrere Verdächtige hat und mit einer glaubwürdigen Auflösung endet. Burghart Klaußner tobt sich in der Rolle des Grantlers bis an den Rand der Erschöpfung aus. Kameramann Robert von Münchhofen sammelt außerordentlich viele Eindrücke, wobei sich auch die hohe Zahl von Statisten auszahlt. Und er nutzt auch die in der Kulisse angelegte Chance zu Perspektivwechseln: „Hackl“ spielt in einem Wohnblock, dem eine Straße und ein umzäunter Bungalow vorgelagert sind. Der Balkon des Hauptverdächtigen, der gleich in der ersten Einstellung zu sehen ist, befindet sich in der sechsten Etage, nebenan wohnt die Lehrerin Sandra Mittermeier (Carolin Conrad) mit ihrem computerspielsüchtigen Sohn Jonas (Lorenz Germeno), im Flachdachbau unten wohnte der beliebte Motorradfahrer mit seiner Mutter Samira (Berivan Kaya), seinem unbeliebten Bruder Alex (Aaron Reitberger) und Freundin Julia (Irina Kurbanova). Auf der Straße ereignete sich der Mord mit dem Laser, der im superinnovativen Bayern natürlich mithilfe von 3D-Visualisierungen nachgestellt wird („Das ist aber eine spezielle Fragestellung, nicht Standard“, nörgelt nur die Gerichtsmedizin). Hin und wieder tritt die Maskenbildnerin Ulli (Hanna Scheibe) als Freundin der Lehrerin ins Bild und flötet: „So many boys, so little time.“

Und im Fitnessstudio der Anlage arbeitet der Bayern-Profi Joshua Kimmich, der hier aber anders heißt und nur zur Handlung gehört, damit er dem fleißigen Kriminalkommissar Kalli (Ferdinand Hofer) einen extragesunden Smoothie herbeimixen kann. Gibt es den demnächst im Merchandising-Shop der ARD? Fest steht nur dies: Johannes Bonifaz Hackl würde bei dem Schlürfgeräusch, das Kimmich und Kalli mit dem Getränk produzieren, endgültig ausrasten.

Tatort: Hackl, Sonntag 20.15 Uhr, im Ersten.