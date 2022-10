„Tatort“ aus Göttingen : Wenn Helfer sich nicht zu helfen wissen

Der „Tatort“ feiert ein weiteres Jubiläum. Zwanzig Jahre zeigt der NDR nun seine Kommissarin Charlotte Lindholm, ge­spielt von Maria Furtwängler – seit ihrem ersten Auftritt in „Lastrumer Mischung“ hieß das viele Jahre Ermittlerinnen-Alleingänge und scheiternde Beziehungen. Lindholm war die verkörperte weibliche Sozialunverträglichkeit.

Das fortschrittlich gemeinte, aber eher statische Personalkonzept „Einsame Wölfin“ kam 2017 in der bemerkenswerten Folge „Der Fall Holdt“ mit Aljoscha Stadelmann (Regie Anne Zohra Berrached) durch brachiale Bösartigkeit des Täters ans Ende. Lindholm wurde selbst Opfer brutaler Gewalt, war danach – in erzählerischer Perspektive: glücklicherweise – nicht mehr dieselbe.

Einsame Wölfin probt Teamfähigkeit

Die Figur wurde komplexer. Das heißt nicht, dass alle Folgen fortan herausragend waren. Seit 2019 muss Lindholm nun – ursprünglich strafversetzt – in Göttingen Teamfähigkeit proben. Mit Anais Schmitz (Florence Kasumba), der neuen Kollegin, ist die gemeinsame Anstrengung um Augenhöhe seither durchlaufendes Motiv. Genau wie feministische Themen und Fragen des Rassismus. Kommissarin Schmitz ist schwarz – und wurde von Lindholm in der ersten gemeinsamen Ermittlung für die Putzfrau gehalten.

In der Jubiläumsfolge „Die Rache an der Welt“ ist Schmitz nun die Polizistin, die die Regeln strikt und vorurteilsfrei befolgt und auf legale Verfahren pocht. Ihre sorgfältige Ermittlungsarbeit ist erfolgreich, geht Lindholm aber nicht schnell genug. Einmal mehr gerät Gerichtsmediziner Nick Schmitz (Daniel Donskoy), Anais’ Ehemann, ins Spannungsfeld der Kommissarinnen.

Ermittelt wird dieses Mal in einem besonders heiklen Fall. Ein Fall mit realen Wurzeln, der über die lokale Bedeutung hinaus zu Debatten und Zuspitzungen führte, die zum Teil auch in dumpfen Hassäußerungen gipfelten. 2017 wurde in Freiburg Maria L., eine junge Studentin, die sich auch für Flüchtlinge engagierte, von einem afghanischen Geflüchteten missbraucht und ermordet. Ein zweiter Fall sorgte für Verunsicherung der Stadtgesellschaft. Zeitweise bestand der Verdacht, dass ein Serientäter es hier auf Frauen abgesehen hatte. Ausgerechnet in Freiburg, wo sich weite Teile der Gesellschaft für besonders liberal und engagiert hielten. In manchen Kreisen wurde der Mord durch einen Geflüchteten wie die Vertreibung aus dem Paradies der Toleranz diskutiert.

Kein Europäer, „keine europäische Tat“?

In „Die Rache an der Welt“ sorgen Drehbuchautor Daniel Nocke und Regisseur Stefan Krohmer (Bildgestaltung ­Patrick Orth) für zumeist differenzierte Rollengestaltung, detailliert beobachtete menschliche Interaktionen, ziemlich große Themenfilm-Ferne und relativ kritische, aber erzählerisch gut vermittelte Komplexität. Hier ist es Göttingen als international geprägte Universitätsstadt, in der die Einstellungen zur „Asylproblematik“ konkret werden. Seit einiger Zeit überfällt ein Vergewaltiger, von der Boulevardpresse „Wikinger“ genannt, Frauen. Als in der Nähe eines Sees eine weibliche Leiche gefunden wird und ein Zeuge einen dunkelhäutigen Fahrradfahrer beobachtet, der sich vom Tatort entfernt, steigt die Nervosität. Kein Europäer, „keine europäische Tat“ sei das, so der erste Zeuge.

Statt konfrontativ weiter zu dramatisieren, kochen Nocke und Krohmer die Emotion bald etwas herunter. Mira, die Ermordete, gab Deutschunterricht für Flüchtlinge, vermittelte Beziehungen und Schlafplätze, unterstützte beim Studieren. Ihr Freund Elmo (Leonard Carow) ist ebenfalls in der Unterstützer-Szene aktiv. Genau wie Henry (Sascha Alexander Gersak) oder das Ehepaar Kaul (Michaela Hanser und Jogi Kaiser), die gerade ein Migrantenteam-Fußballspiel für das Guinness-Buch der Rekorde veranstalten. Verdächtige gibt es einige, sowohl unter den Helfern als auch unter den Flüchtlingen. Lindholm veranlasst Nick Schmitz, in den Niederlanden eine – hier illegale – Methode der forensischen Genetik anwenden zu lassen – die biogeographische erweiterte DNA-Analyse, mit der sich, freilich recht fehleranfällig, Haut-, Haar- und Augenfarbe sowie mutmaßliche Herkunft bestimmen lassen.

Ins Visier dieses Films geraten auch die Motive der Helfenden, die von manchen Flüchtlingen als übergriffig beschrieben werden. Lindholm provoziert eine bedrohliche Szene in einem Barber-Shop voller muskulöser Macho-Männer und zahlt bei nächster Gelegenheit mit billiger Kraftmeierei-Autorität zurück. Falschen Schlüssen, folgenschwerer Fehler, Provokationen und Vorurteilen zum Trotz gelingt die Aufklärung durch grundsolide Polizeiarbeit. Anais Schmitz ist dabei die treibende Kraft, Lindholm einmal mehr zu überzeugt von sich. Diesem „Tatort“ gelingt es, seine auf dem Papier eher stereotyp wirkenden Einstellungs- und Begutachtungsanordnungen in plastischer Zeichnung spannend zu machen. Für Zündstoff ist trotzdem gesorgt.

Tatort: Die Rache an der Welt läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.