Ein Bruderkrieg im Hause Datviani? Abrechnung unter konkurrierenden Mafiafamilien? Als Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) vor einem trostlosen Industriegebäude eine Leiche in Augenschein nehmen, scheint das Motiv uneindeutig, der Fall aber lösbar. Die Spurenlage ist vielversprechend. „Da hat es ausnahmsweise mal den Richtigen erwischt.“ „Irgendwie schaut er kleiner aus, oder?“ Das Mitleid von Fellner und Eisner hält sich in Grenzen.

Der Berufsverbrecher Luka Datviani (Temiko Chichinadze) wurde vor einem Nachtclub des Clans erschossen, nach einem Streit mit seinem Bruder Beka (Lasha Bakradze), dem Mastermind der Familiengeschäfte. Beka, scheinbar er­schüttert, verspricht volle Kooperation.

Auch die Abteilung Wirtschaftskriminalität im Wiener BKA steuert Erkenntnisse bei, aus zwei Jahren Beobachtung des Clans und seiner kriminellen Aktivitäten. Von Geldwäsche, illegalen Immobiliengeschäften und Verflechtungen in die Politik berichtet Ermittlerin Eva Brunner (Zeynep Buyrac). Kooperation auf Zehenspitzen ist gefragt, denn noch will man die Datvianis nicht hochgehen lassen. Bald zeigt sich: Der Optimismus war verfrüht, die Zeugen mauern. Bruder Beka ist der Täter, statt Luka wollte er Tochter Tinatin (Mariam Avaliani), die Frau fürs Grobe, als Statthalterin einsetzen, Sohn Irakli (Vladimir Koneev) sollte leer ausgehen. Aber Beweise?

Beweisen lässt es sich nicht. Und Wien ist nicht Chicago. Dort hatte man Al Capone bekanntlich wegen der Steuer drangekriegt. In Österreich, so Fellner, ein Unding: „Wen interessiert bei uns ein Finanzdelikt?“ Unter solchen Frotzeleien und Politspitzen nebst Verweisen auf echte Skandale bleibt die erste halbe Stunde des „Tatorts“ spannend. Bevor es noch spannender wird. Nun weitet sich der Fall zum wendungsreichen Thriller um eine V-Person und zum Sittenbild um Vertrauen, Loyalität und Verrat, in dem Moritz Eisner moralisch in Mitleidenschaft gezogen wird.

Azra gelangt in den inneren Kreis des Clans

Als nichts mehr zu gehen scheint, präsentiert Eisner der überraschten Fellner Azra (Mariam Hage). Azra ist als verdeckte Ermittlerin Türsteherin der Datvianis, arbeitet für die Abteilung Wirtschaftskriminalität, wurde einst von Eisner angeworben. Die Eltern Junkies, der Bruder tot, ist sie anscheinend fest entschlossen, sich zu beweisen. Azra gelangt mit Eisners Hilfe in den inneren Kreis der Leibwächter des Clanchefs Beka. Bei nächtlicher Mission mit Eisner per Funk verbunden wie mit einer akustischen Nabelschnur, durchsucht sie die Villa der Datvianis. Der Kontakt reißt ab, Azra bleibt verschwunden.

„Tatorte“, die sich mit Clankrimina­lität beschäftigen, sind nicht selten Selbstläufer in Spannungshinsicht, aber die guten unter ihnen erzählen zugleich und ohne Umschweife von Beziehungen. Sowohl innerhalb der Strukturen der organisierten Kriminalität als auch nach außen, zur Polizei. Loyalität und Verrat sind hier bestimmender als Gewalt, die als Mittel zum Zweck erscheint.

Komplex und vielschichtig erzählt ist auch der „Tatort: Azra“ des ORF, dessen Drehbuch von Sarah Wassermair stammt (Regie Dominik Hartl). Die Kamera Ioan Gavriels zeigt die Orte der Datvianis als humanitätsverlassene Glas-Stahl-Nachtgebilde, mit kaltem Licht und wie mit dem Lineal gezogenen Fluchtlinien. Anders als der dramatische Berlin-Mafia-„Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus geht“, der letzte mit Meret Becker und Zeugnis einer großen verhinderten Liebe, geht in „Azra“ alles eine Nummer kleiner, humaner, alltäglicher zu. Der Witz, der den Polizisten zu Beginn dieses „Tatorts“ eignet, ist auch eine menschliche Antwort auf das Exorbitante der Ermordung eines Menschen.

Das Risiko der Exponierung Azras, dem Eisner widerwillig zustimmt, macht ihn moralisch fertig. Genau wie die letzte Wendung, in diesem „Tatort“. Eisner und Fellner wirken hier, wie in anderen kritischen Situationen, vertraut wie Philemon und Baucis. In zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das Richtige, sagt ein anderer Wiener, und das tun diese beiden. Was als sehenswerter Mafiathriller beginnt, landet als wahrhafte Moritat auf dem Punkt.

Tatort: Azra, Pfingstmontag, 20.15 Uhr, ARD