„Tatort“ aus Dortmund : Wie gerecht ist Zorn?

Im „Tatort“ aus Dortmund wird ein Kinderschänder ermordet. Bei den Umständen, die der Film „Monster“ aufruft, denkt man an automatisch an die realen Fälle von Kindesmissbrauch in Lügde und Bergisch-Gladbach.

Ein falscher Polizist, der sich ins Revier schleicht, ein Foto auf Fabers Schreibtisch ablegt und wieder verschwindet. Ein Anruf auf dem Handy, der sich, Stoppelbart hin oder her, um den Duft von Fabers Aftershave dreht. Faber runter. Und rüber. Und rauf. „Monster“, der fünfzehnte Tatort um das Parka-umhüllte Wrack Peter Faber (Jörg Hartmann) aus Dortmund, zwingt den Helden abermals auf das Hochhausdach, auf dem er schon in der Folge „Auf ewig Dein“ 2014 in den Tod springen sollte, um einen Menschen zu retten.

Die damals erzählte, in der Episode „Tollwut“ 2018 weitergeführte Geschichte um Markus Graf (Florian Bartholomäi), den rachsüchtigen Sohn eines Kinderschänders, der sich im Gefängnis erhängt hatte, geht also weiter. Und auch in der neuen Dachszene, die noch stärker als 2014 an die Begegnung von Holmes und Moriarty im Reichenbach-Fall der Serie „Sherlock“ gemahnt, soll Faber sein Leben beenden.

„Den Sittich“ macht indes erst mal nur Graf – um nach dem Sprung auf einem gepolsterten Vorsprung zwei Etagen tiefer zu landen und den Fahrstuhl zu nehmen. Für den Wachmann im Foyer, einen Allerweltskerl, der in der Kälte des Daseins auf die wärmende Kraft einer BVB-Tasse setzt, endet der Tag trotz nervös gezogener Waffe, ohne das Fußballergebnis zu kennen.

Diesmal geht die Erschütterung noch tiefer

Im Sterberegister der Stadt Dortmund ist Stunden zuvor bereits ein anderer Tod vermerkt worden – jener eines 53-jährigen Onlinehändlers, der von der Kellerbar aus Spielzeug verkaufte, bis ihn Evelyn Kohnai (Luisa-Céline Gaffron) mit einem Skalpell besuchte. Die Täterin, die selber die Polizei alarmierte – wenn auch mit der Auflage, vor der Verhaftung mit Faber sprechen zu dürfen – sieht zwar aus wie das titelgebende „Monster“, ist es aber nicht. Monster sind hier Männer wie der ermordete Klaus Kaczmarek, die Kinder missbrauchen. Auch das war schon Thema in „Auf ewig Dein“.

Doch diesmal geht die Erschütterung noch tiefer. Auch dank Schlagzeilen um die Missbrauchsfälle in Lügde und Bergisch-Gladbach. Lügde war laut WDR zwar nicht der Anlass des Films, und Bergisch-Gladbach wurde ohnehin erst im Herbst 2019 bekannt. Das Drehbuch entstand 2018, die Dreharbeiten begannen im Februar 2019.

Aber wenn die Kamera in „Monster“ einen Jungen zeigt, der vor einer Musikbox kauert, bis er in Zeitlupe von der Hand eines Manns fortgezerrt wird; wenn sie einen Computer-Bildschirm zeigt, auf dem ein Mädchen mit Kuschelpanda versteigert wird; wenn Evelyn Kohnai, Kaczmareks Mörderin, von der allgemeinen Verdrängung an den Gedanken spricht, „dass es sowas tatsächlich gibt“. Dann kommt man gar nicht umhin, an die genannten Fälle zu denken, die aktuell präsenter sind als die Masse von Berichten zum Thema Missbrauch, die es schon gab.

Mehr zum Thema 1/

Bei dem in „Monster“ mit Kuscheltier auf einer Matratze kauernden Mädchen handelt es sich um Mia, die sechsjährige Tochter von Kommissar Pawlak (Rick Okon), der zu Zeiten der Gefängnisflucht von Faber-Widersacher Markus Graf („Tollwut“) verdeckter Ermittler in der JVA war und kurz danach zum Team um Faber, Bönisch (Anna Schudt) und Dalay (Aylin Tezel) stieß.

Mia wurde entführt, während Pawlak mit den Kollegen zur blutverschmierten Skalpell-Mörderin eilte – und ist Gegenstand eines von Markus Graf auf dem Hochhausdach theatralisch vorgetragenen Deals: Wenn Faber sich umbringt, kommt Mia frei. Auf besagtem Computer-Monitor müssen die Ermittler mitansehen, wie sich das Gebot immer weiter erhöht, ohne die Live-Übertragung technisch rückverfolgen zu können. In der Chatspalte daneben geilen sich die Interessierten der Versteigerung an ihrer Vorfreude auf.

Das ist der Spannungshebel des von „Tatort“-Routinier Jürgen Werner geschriebenen Films. Er funktioniert leidlich (Regie: Thorsten C. Fischer). Aber Spannung ist hier nicht wichtig. Die emotionale Wirkung ist es, und „Monster“ wirkt über die entsetzen Gesichter des Ermittlerteams bei der Recherche, die Schilderung eines jahrelangen Missbrauchs durch die Mörderin des Spielzeughändlers und vor allem die kurze Aufnahme eines offenbar missbrauchten, fürchterlich zitternden Jungen.

Das „Monster“ will Wut in uns wecken. Diese Rechnung geht dermaßen gut auf, dass man sich als Zuschauer dabei ertappt, die Taten Kohnais gutzuheißen. Während die Geschichte um Faber und Graf endlich zu einem Punkt gebracht wird, mit dem sich der Dortmunder „Tatort“, der das horizontale Erzählen seit jeher beherrscht, weiterentwickeln kann.

Der Tatort: Monster läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.