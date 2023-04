„Tatort“ aus Dortmund : Auch ein Parka kann wärmen

In der Parallelwelt des „Tatort“, die ihre eigene Wirklichkeit hat, wurden im vergangenen Jahr mit der Dortmunder Kommissarin Martina Bönisch (Anna Schudt) und ihrer Berliner Kollegin Nina Rubin (Meret Beker) gleich zwei Ermittlerinnen von tödlichen Kugeln erwischt, und nun müssen beide Formate nach Trauerfolgen, in denen untröstliche Männer als Kaputtnicks umhertaumelten, zurück in die Spur.

Berlin versucht es mit einer neuen Personalie; die Polizeidozentin Susanne Bonard (Corinna Harfouch) trat an der Seite von Robert Karow (Mark Waschke) ihren Dienst an. Dortmund macht ohne Ersatz für Bönisch weiter. Und warum auch nicht: Mit den Kommissaren Jan Pawlak (Rick Okon), seit fünf Jahren dabei, und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger), die seit der Kündigung von Nora Dalay (Aylin Tezel) zum Team gehört, sind an der Emscher zwei profilierte Ermittler neben Faber vorhanden.

Das Familienleben des einstigen Undercover-Ermittlers Pawlak spielt spätestens seit dem Fall „Monster“, in dem seine Tochter Mia entführt wurde, eine größere Rolle. Und von der patenten Rosa Herzog, die in der vorletzten, dramatischen Ausgabe lebendig begraben wurde, weiß man unter anderem, dass ihre Mutter Susanne Bütow (Rosa Enskat) zur dritten Generation der RAF zählt.

Messerstecher kann nicht identifiziert werden

Damit lässt sich arbeiten. Die Drehbuchautoren Bob Konrad und Hanno Hackfort, die mit den Serien „You are wanted“, „4Blocks“ und „Kleo“ Bekanntheit erlangten und für das ZDF die Abenteuer der „Soko Potsdam“ schreiben, spinnen die Fäden im „Tatort: Love is pain“ mit etwas Schnickschnackschnuck weiter. Sie erzählen aber vor allem vom Mord an einem Straßenbahnfahrer namens Hamza Arkadaş (Mehmet Daloglu), und das ist ein gelungener Plot.

Auf den ersten Metern scheint es ihnen um das Thema Überwachung und Gesichtserkennung zu gehen. Faber, Herzog und Pawlak suchen einen Messerstecher, der sein Antlitz nach dem Mord in die Linse einer Überwachungskamera hielt, aber nicht identifiziert werden kann. Eine Ermittlerin mit Spezialfähigkeiten bekommt ihren Auftritt, die „Super-Recognizerin“ Beate Grätze (Sar Adina Scheer).

Solche Sonderbegabten gibt es tatsächlich, und das nicht nur in Großbritannien, wo die Londoner Polizei seit den Ausschreitungen von 2011 zweihundert „Super-Erkenner“ beschäftigen soll, sondern auch in Nordrhein-Westfalen, wo die Polizei ebenfalls auf einige begabte Kollegen zurückgreifen kann. Was man eben so macht, bis die Software, der „Super-Recognizer“, eines Tages trotz aller Risiken die Schicht übernimmt.

Was war das für ein „Sportunfall“?

Wichtiger als die Großstadt-Impressionen in blaugrauer Überwachungskamera-Ästhetik ist diesem „Tatort“ dann doch ein anderes Bild: das des Wachkomapatienten Tom Heinrich (Robert Capasso). Er verunglückte einst bei Dingen, die seine Umgebung verschämt als Sportunfall bezeichnet, wird im Pflegeheim nur noch von seiner Mutter (Silke Geertz) und einer Freundin (Johanna Polley) besucht, es gibt keine Aussicht auf Heilung, allenfalls die Hoffnung der Mutter, ihn eines Tages auf einem Klappbett bei sich in der kleinen Wohnung zu haben. Die Ermittlungen führen in die Vorgeschichte des angeblichen Unglücks vor sechs Jahren zurück, während der Mörder des Straßenbahnfahrers mit gezücktem Messer umherstreunt.

Mit den letzten, hyperemotionalen Dortmund-Dramen ist „Love is Pain“ nicht zu vergleichen. Aber als Rückkehr zum Alltag inklusive Kantinenpause geht dieser Bügelkrimi völlig in Ordnung. Sabine Bernardi hält als Regisseurin die Zügel straff in der Hand: Authentische Ruhrpottmenschen werden in Wohnungen und Trinkhallen und auf Dortmunder Dächern befragt, Pistolen gezogen, Faber setzt seinen Faber-Blick auf, diesen depressiven, diesmal irgendwie empathischer als früher wirkenden Analyseblick in die traurigen Winkel des Lebens. Der Tod von Bönisch, das Wiedersehen mit seinem demenzkranken Vater – das hat mit Faber, der sich stets besser auf die Täterpsyche als die der Opfer verstand, etwas gemacht, das er nach früheren Schicksalsschlägen (Mutter, Frau, Kind) so noch nicht kannte.

Und je länger die Folge dauert, umso stabiler scheint Faber wieder im Sattel zu sein. Einfach mal Luft holen. Runterschlucken, was einem aufstößt. Den vorläufigen Wechsel der Verantwortung auf die Schultern von Rosa Herzog begrüßen. Und Bönischs Abschiedsworte erinnern: „Du bleibst hier. Versprochen?“ Niemand hat die Absicht, in Lüdenscheid-Nord einen Parka an den Haken zu hängen. Oder doch?

Der Tatort: Love is pain läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.