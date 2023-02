Schwarzwald-„Tatort“ im Ersten : Der Wolf geht um

Im „Tatort: Unten im Tal“ ermitteln die Kommissare Tobler und Berg in einem Dorf, in dem offenbar das Böse zu Hause ist. Vor 15 Jahren konnten sie eine vermisste junge Frau nicht finden. Jetzt taucht deren Leiche auf.

Der Beginn dieses SWR-„Tatorts“ ist trügerisch. Nebelstreifen hängen über dem Tal, an seinen Rändern erheben sich Wälder. Es beginnt mit nächtlichen Bildern, die wie naturmagisch aufgeladene Ahnungen wirken (Kamera Andreas Schäfauer).

Ein Idyll, dieses Schwarzwalddorf. In dem geht nachts ein Wolf um. Viele blutige Kadaver liegen auf der Wiese. Es sieht nach Mordlust aus, aber das wäre eine moralische Ansicht. Im Dorf hält man Moral und Sitten hoch, es gibt eine Anti-Wolf-Initiative, die beim Förster (Cornelius Obonya) vorstellig wird. Die Kirche ist gut besucht, man feiert die Konfirmation von Antonia (Carlotta Bähre), genannt Toni, als gemeinschaftsstiftendes Ereignis.

Passenderweise stammt ihr Konfirmationsspruch aus dem ersten Johannesbrief, er handelt von der Liebe Gottes zu den Menschen und den daraus abgeleiteten Verpflichtungen der Nächstenliebe. Er ist auf stille Weise wichtig für diesen bedächtig erzählten Fall. Für eine Cold-Case-Ermittlung, in der sich Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) fragen müssen, was sie vor fünfzehn Jahren in der Vermisstenangelegenheit von Tonis Mutter übersehen haben. Der Fall blieb ungelöst, das Geheimnis gewahrt, Tonis minderjährige Mutter Rosa verschwunden – bis jetzt, als ihr skelettierter Körper am Rand des Sees ausgegraben wird. Es ist eben bloß fast ein Idyll, dieses Schwarzwalddorf.

Die Bestie Mensch

Im Wald bewegt sich der Wolf dieses „Tatorts“ als Teil der Natur, nicht als Emanation des Bösen. Die Inszenierung von Julia Langhof nach dem Leise-Sohlen-Drehbuch von Nicole Armbruster („Zur Hölle mit den anderen“, „Freistatt“ mit Marc Brummund) anthropomorphisiert dieses Raubtier nicht, das unterscheidet diesen Krimi von vielen anderen, in denen Wolfssymbole, Wolfsmetaphern und Wolfsembleme zurzeit Konjunktur haben oder sogar eine Hauptrolle spielen, wie in Christian Petzolds Münchner Klassiker „Polizeiruf 110: Wölfe“ mit Matthias Brandt und Barbara Auer.

Hier ist und bleibt die Bestie der Mensch. „Unten im Tal“ ist eine klassische schwarze Dorfgeschichte, wie bei Gottfried Keller. Dieses Mal sind Julia und Romeo auf dem Dorfe Tonis junge Mutter und der jugendliche Gastwirtssohn Axel Leibing (Tonio Schneider) gewesen. Das Kind wurde von den Großeltern Josef Winterfeld (Obonya) und Meike (Inka Friedrich) als Säugling weggegeben, nach Rosas Verschwinden von ihnen zurückgeholt und wie ein eigenes aufgezogen. Die Zeugen von damals sind auch jetzt verschwiegen. Rosas beste Freundin Elif (Canan Samadi) kommt nur ungern zur Befragung. Am Morgen liegt sie erschlagen in der Dorfmitte. Einen verhängnisvollen Brief hat sie noch der Post anvertraut. Verdächtigt wird der alkoholkranke Werner Trödle (Aurel Man­thei), ein notorischer Gewalttäter, gerade wieder aus dem Gefängnis entlassen. Im Dorf baut man einen Wolf-Sicherheitszaun, in der Wirtschaft versucht man es bei Trödle mit der Verführung zum Schnaps.

Armbruster hat eine im Grunde altmodische Sittengeschichte oder vielmehr einen zeitlosen Fall Tobler und Berg ins Ermittlungs-Stammbuch geschrieben. Die Kommissare halten sich in „Unten im Tal“ mit eigenen Nöten angenehm zurück, die Rückblenden sind nur im Durchgang der Erinnerungen mehrperspektivisch erzählt, denn es gibt dahinter die eine furchtbare Wahrheit. Nicht zuletzt aber ist dieser „Tatort“ ein Schauspielerfilm, in dem das von Cornelius Obonya und Inka Friedrich gespielte trauernde Großelternpaar seiner scheingemütlich getäfelten Schwarzwaldstube fulminant gespielte Szenen vorführt.

Der Tatort: Unten im Tal läuft an diesem Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.