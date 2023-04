Polizeiakademien sind heute auch nicht mehr das, was sie in Kinozeiten von Michael Winslow, Steve Guttenberg und Eric Lassard mal waren. In Berlin jedenfalls ist die Stimmung nicht überdreht, sondern bierernst, und das hat seinen Grund: Bei einem Rollenspiel, bei dem angehende Polizisten das Verhör eines Mannes mit Migrationshintergrund trainierten, fielen Sätze wie „Yallah, yallah, du Kameltreiber“, Worte wie „dein Drecksland“, und am Ende teilte ein Staatsdiener in spe auch noch Ohrfeigen aus. Sie hinterließen im Gesicht des Mitschülers, der den Verhörten spielte und selber einen Migrationshintergrund hat, deutliche Spuren.

Die Dozentin Susanne Bonard (Corinna Harfouch), Autorin des Standardwerks „Polizeiarbeit im Rechtssystem. Herausforderungen und Chancen“, ist empört. Sie stürmt zur Akademiedirektion und fordert Konsequenzen, zu denen auch eine öffentliche Diskussion der Vorfälle gehören müsse. Der Kollege Götz Lennart (Thomas Niehaus), der das Training anregte und die Nachbesprechung im Hörsaal mit „Deutschland braucht euch“ abschloss, spielt ihre Aufregung über den rassistischen Vorfall, der nicht der erste dieser Art war, lässig herunter. Die einzige Folge sind eine Verwarnung der beteiligten Schüler und ein einjähriges Studienverbot für den Wortführer Ralf Lompert (Gustav Schmidt), der die Überbrückungszeit zum Praktikum bei einer weltweit tätigen, ehemalige Polizisten und Soldaten rekrutierenden Sicherheitsfirma nutzt.

Die Chemie zwischen Bonard und Karow stimmt

Auch dort schlägt Susanne Bonard bald auf. Die Ereignisse in der Akademie überschneiden sich nämlich mit dem Tod der Schutzpolizistin Rebecca Kästner, die ihre frühere Lehrerin Bonard erfolglos auf eine große Sache hinzuweisen versuchte. Und so wird der 17. „Tatort“ mit dem melancholischen Kriminalkommissar Robert Karow (Mark Waschke), der im vorletzten Fall seine Partnerin Nina Rubin (Meret Becker) verlor, zum ersten mit Karow und Bonard: Die Kriminalistin, verkörpert von Corinna Harfouch, die mit ihrer reduzierten Mimik so ziemlich jede ihrer Figuren zu einem raumbeherrschenden Ereignis macht, kehrt nach vielen Jahren an der Akademie zu ihren Wurzeln als Ermittlerin zurück. Um der mysteriösen großen Sache auf die Schliche zu kommen.

Das lässt sich gut an. Die Chemie zwischen Bonard und Karow stimmt augenblicklich, und als süßholzraspelnder Ehemann – Bonard ist glücklich verheiratet, auch das geht in Berlin – ist Ercan Karaçayli aus „Hindafing“ zu sehen. Der Hauptstadt-„Tatort“ bekommt einen wärmeren Ton.

Mehr als eine gelungene Figureneinführung hat die von Katja Wenzel und Stefan Kolditz (dem Autor der Pilotfolge mit Karow und Rubin 2015) erfundene Episode jedoch nicht zu bieten. „Nichts als die Wahrheit“ geht zwar in doppelter Länge dem Thema Rechtsextreme bei der Polizei nach, ist der Form nach ein Thriller, der sich um Vorbereitungen zu einem Staatsstreich dreht: Karow und Bonard stoßen auf Polizei-Chats, wie man sie aus den Schlagzeilen kennt, auf Waffengeschäfte und Todeslisten, wie sie die „Hannibal“-Verschwörer für den „Tag X“ geführt haben sollen, es gibt wortkarge Verfassungsschützer, die ihre Informanten mit Blick aufs Kanzleramt treffen, Blutiges in einer Bauruine, auf die jemand „Fuck AfD“ gesprüht hat, und ein Finale, bei dem es einen Anschlag zu verhindern gilt.

Aber das ist alles ganz furchtbar vorhersehbar, und je mehr die pochenden, unheilvoll schwirrenden Synthesizerklänge aus der Musikwerkstatt von Uwe Bossenz und Anton Feist auf Spannung drängen, umso stärker schwindet die Zuschauerlust, dieser reibungslos durchinszenierten Geschichte (Regie Robert Thalheim) weiter zu folgen.

Gerettet wird „Nichts als die Wahrheit“ nur durch solides Fernsehhandwerk und die Besetzung: Thomas Niehaus spielt den Polizeiausbilder Götz Lennart so schmierig, dass es schon wieder glaubwürdig ist, Bernhard Conrad kümmert sich als Ex-Mann der getöteten Polizistin rührend um den traumatisierten Sohn Matti (Yvon Sable Moltzen), Sebastian Hülk („Im Westen nichts Neues“, „A Thin Line“) bleibt als Chef der Sicherheitsfirma „Safe and Clear“ zumindest eine Weile schwer einzuschätzen.

Und Mark Waschke hat offenbar auch nach Ende der Ära Meret Becker den Plan, einer der eindrücklichsten „Tatort“-Ermittler zu bleiben. „Bitch69“ murmelt er, als er im Wechsel mit Bonard haarsträubende Chats rechter Polizisten vom Bildschirm abliest: „Das ist endlich mal ein anständiger Name.“ Der Humor in Berlin mag nicht jener von „Police Academy“ sein. Aber es gibt ihn durchaus.

Der Tatort: Nichts als die Wahrheit läuft als Zweiteiler an Ostersonntag und Ostermontag um 20.15 Uhr im Ersten.