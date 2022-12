„Polizeiruf“ aus Brandenburg : Der Coolste geht

Wir haben keine Beweise. Aber es steht zu vermuten, dass auch in Redaktionsstuben der ARD-Sender die obligaten Sprüche zu finden sind. Man sei hier auf der Arbeit, nicht auf der Flucht. „Lächle, du kannst sie nicht alle töten.“ Und natürlich auch dies: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.“ Beim Massagesessel-Sender RBB nahm man diesen Rat jedenfalls ernst, und so wurde als Nachfolger der Ermittlerin Olga Lenski der „genderfluide“ Kommissar Vincent Ross installiert. André Kaczmarczyk spielt ihn mit einer solchen Anmut und flamboyanten Innerlichkeit, dass die Paarung mit dem coolsten, stilvollsten, melancholischsten Cis-Mann unter den Fernsehkommissaren, Adam Raczek (Lucas Gregorowicz), große Erwartungen weckte. Mit Kajal, Charme und Kanone: Das schien eine Zukunft zu sein, ein erfolgreicher Strukturwandel.

Er verzweifelt an der Ausdauer des Bösen

Und doch geht nun auch der deutsch-polnische Kommissar Raczek. Sieben Jahre lang schnappte er Schurken im Grenzgebiet zwischen Brandenburg und Westpolen, aber plötzlich verzweifelt er an der Ausdauer des Bösen, an der Sinnlosigkeit des Jobs: „Wie lange machen wir diesen Mist hier schon?“ Ganz knapp scheint er in der aktuellen Folge davor zu stehen, ein zweiter Faber zu werden. Die Schlaflosigkeit hat ihn im Griff, Panikattacken, Sarkasmus, Depressionen, die in grenzüberschreitende Aggressionen kippen. Gregorowicz gehe auf eigenen Wunsch, teilt der Sender mit, aber wenn man dessen Aussagen hinzunimmt, hätte er in dieser interessanten Konstellation durchaus gerne weitergemacht, nur eben nicht im Schnürkorsett des öffentlich-rechtlichen Krimis. „Wie lange machen wir diesen Mist hier schon?“ Man darf diesen Satz vielleicht auch als schnippischen Kommentar im Sinne des Schauspielers verstehen.

Und so ähnlich lässt sich das gesamte, von Stephan Rick (Regie) gekonnt traditionell umgesetzte Drehbuch lesen, das Peter Dommaschk und Ralf Leuther zum Abschied geschrieben haben (sogar eine Eva gönnen sie Adam noch). Der nach einer bildungsfernsehüblichen Erklärszene – DDR-Braunkohletagebau; strukturschwache Region; Renaturierung; touristisches Hoffnungsprojekt – missmutig hingeworfene Satz: „Hast du’n Lexikon verschluckt?“ passt jedenfalls wie die Faust aufs Auge der Krimikonventionen-Aufseher. „Abgrund“ ist ein mustergültiger, ganz auf die Bordmittel vertrauender Fernsehkrimi, der voller nostalgischer Zitate steckt, die man freilich Klischees nennen müsste, verstünde man sie nicht als Zitate. So geht es los mit einer klassischen Waldschreckensszene: Eine offenbar verfolgte Frau rennt panisch durchs Unterholz und bricht sterbend zusammen.

Es folgt eine klassische Pathologenszene am nächsten Morgen („Stumpfes Trauma“), danach viel Ermittlungsarbeit nach Lehrbuch. Die Verfolgte, so zeigt sich, war Geologin. Ihr Bodengutachten würde vielen Anrainern des renaturierten Sees die Investitionen vermasseln, darunter ihrem eigenen Freund Tom (Patrick Kalupa). Selbst vor unoriginellen Standard-Einfällen schreckt das Buch – ironisch, wie zu hoffen ist – nicht zurück. So wird nach einem Beweisvernichtungsbrand eine Halskette aufgefunden, in deren Anhänger der Name eines Opfers eingraviert ist. Eine weitere Leiche taucht nach Jahren – just einen Tag nach dem Mord an der Geologin – aus dem Tagebauabraum auf. Zu­dem steigen der schlecht gelaunte Raczek und sein redseliger Kollege, der zum Typus der Blitzpsychologen gehört („Ein so enges Verhältnis von Geschwistern im Erwachsenenalter hat Ursachen. Freud, Psychoanalyse, klingelt da was bei dir?“), nach hergebrachter Weise im Gasthof des abgelegenen Ortes ab. Hier stoßen sie auf zahlreiche Verstockte und ihre Geheimnisse, Dunkeldeutschland von seiner schmutzigsten Seite. Auch zwischen den Ermittlern dominiert die Abneigung.

Ihr könnt nicht alle töten

Und doch ist der Film spannend, fokussiert, stark gespielt und visuell bestechend; die Kamera von Felix Cramer bewegt sich im eigenen Rhythmus zwischen der Enge dunkler Innenräume und der luftigen Hy­bris stählerner Riesenbagger, mit denen man in der Lausitz der Natur zu Leibe rückte. „Abgrund“, insofern ein versöhnlicher Abschluss, zeigt, wie gut ein klassischer Fernsehkrimi mit mehreren Verdächtigen und überraschenden Wendungen sein kann. Er deutet aber auch die narrativen Begrenzungen an, schließlich interessiert sich der Film nicht wirklich für die Figuren vor Ort, für ihre Nöte, die Verzweiflung der Angehörigen oder eine authentische Täterpsychologie. Gerade da, wo es um das titelgebende Abgründige geht, schwächelt die Erzählung. Die sensible Annäherung zwischen den beiden Männern wiederum ist schön anzusehen.

Wie geht es weiter in Brandenburg? Eine der letzten Fragen Raczeks an seinen Kollegen lautet: „Kannst du das alleine machen?“ Und der antwortet nur: „Sicher.“ Das darf man ihm glauben. Die Figur Vincent Ross braucht kein Macho-Gegenüber, das angesichts von Kunstpelzkrägen die Augen verdreht, als wäre man seit Jahren nicht mehr mit der Zeit gegangen. Diese Verengung auf eine Bittermännlichkeit passte schon in der letzten Episode nicht zu Raczek; früher war die Figur vielschichtiger.

Was Ross braucht, sind neue Erzählungen. Kaczmarczyk hat gegenüber der Deutschen Presse-Agentur angeregt, Fälle mal ungelöst zu lassen. Es müsste ja, liebe Krimiredaktionen, auch nicht immer Mord sein? (Ihr könnt nicht alle töten.) Lucas Gregorowicz wiederum hat der „Süddeutschen Zeitung“ erzählt, dass mit Ross so etwas wie Raczeks Idealpartner erfunden worden sei. Und doch sei der Sonntagskrimi „immer ein tendenziell gleich gestrickter Kriminalfall vor wechselnder Kulisse“. Es bestehe eine „Kluft“, man kann wohl auch Abgrund sagen, zwischen dem, was man von sich für eine Figur hergebe, und dem, was von Format- oder Senderseite her möglich sei. Ermittlerfiguren gibt Gregorowicz aber noch nicht auf. Zurzeit steht er für die Adaption der norwegischen Miniserie „Eyewitness“ vor der Kamera.

Polizeiruf 110: Abgrund läuft am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.