„Tatort“ aus Frankfurt : Manche Fälle vergisst man nie

Da sitzt sie, die Türhüterin vor dem Gesetz aus Kafkas Erzählung. Das Tor steht weit offen, aber man kann nicht durch, zuerst muss man die Hüterin studieren und befragen. Sie ist eine untere Bewacherin des Gesetzes, wie sie sagt. Das Bild der Kamera fokussiert sich neu: Jetzt ist die Frau selbst die Fragende vor dem Gesetzestor, durch das sie hindurch will, um Recht zu bekommen. Und scheitert. Sie fragt weiter, auch nach der eigenen Rolle. Sie spricht in ein Diktiergerät, arbeitet sich beharrlich vor.

Hannelore Elsner spielt im Frankfurter „Tatort“ die Türhüterin, nicht die allergrößte Rolle, aber eine der wichtigsten in diesem Fall von Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch). Hannelore Elsner war krank, sie verstarb kurz nach den Dreharbeiten. Am 21. April jährt sich ihr Todestag zum ersten Mal. In „Die Guten und die Bösen“ ist sie eine ganz heutige Zweiflerin, vor allem aber eine Figur aus dem Kafkaschen Erzählkosmos von Schuld qua Menschsein. Elsner spielt Elsa Bronski, eine pensionierte Kommissarin, die sich im Keller des Präsidiums eine Aktenkammer gebaut hat. In der sitzt sie wie der Leib des Gewissens in einer Monstranz ungelöster Fälle.

Sie arbeitet sich ab an ungelösten Fällen ihrer Karriere, Akte für Akte, Tag für Tag. Wie lang braucht man wirklich für bestimmte Wege? Wo wirkt ein dreißigjähriges Alibi in der Rückschau fadenscheinig? Warum geht sie nicht in Pension wie andere auch? „Da ist noch zu viel Zeug in meinem Kopf“, das ist Bronskis einzige Erklärung. Gefährte ist ihr Hund, der inmitten der Kellerpfützen mit dem Ball spielt. Und es sind die vielen Toten, deren Mörder nicht überführt werden konnte.

Moralische Fragen – handfest diskutiert

Hannelore Elsner spielt ihre Rolle, das Gewissen, die Skeptikerin, die Büßerin des Frankfurter Polizeipräsidiums mit zarter Präzision, ohne große Geste, reduziert auf das Wesentliche. Nichts Damenhaftes, keine Grandezza verleiht sie ihrer Elsa Bronski, aber durchaus wehmütigen Witz. Das Leben bleibt unvollendet, selbst im Tod, solange sie niemanden überführt hat. Behielten wir sie nur für diese vermächtnishafte Rolle in Erinnerung, sie wäre eine große Schauspielerin gewesen.

Aber in ihren ungefähr zweihundert Rollen war viel mehr. Schon in den Neunzigern gab sie „Die Kommissarin“, einmalig komisch war sie in „Alles auf Zucker!“, herausragend im Psychodrama „Die Unberührbare“, elegant-spöttisch in Matti Geschonnecks „Ein großer Aufbruch“, in dem der Tod als größter Witz auftrat. Viele Genres lagen ihr, doch in den späteren Filme sieht man ihre Strahlkraft am deutlichsten. In „Die Guten und die Bösen“ geht es um das, was im angelsächsischen Raum „unfinished business“ heißt, Vorkommnisse und Fälle, die Polizisten so an die Nieren gehen, dass nachher nichts mehr so ist wie vorher. Für die beteiligten Ermittler war etwa der Mord an Jakob von Metzler ein solcher Fall, auch ohne die anschließenden dienstlichen Konsequenzen. Im Polizeifilm- und Krimigenre wird das Thema immer wieder bespielt, etwa in dem „Polizeiruf 110: Und vergib uns unsere Schuld“, in dem sich Karl Markovicz als Mörder und Matthias Brandts Hans von Meuffel ein Sühneduell liefern. Während aber „Und vergib uns unsere Schuld“ eine eher römisch-katholische Zielrichtung hat – es geht um die persönliche Beichte –, mag es „Die Guten und die Bösen“ auf der Handlungsebene pragmatischer, diskutiert moralischen Fragen handfest und lösungsorientiert.