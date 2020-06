„Tatort“ aus München : Lauter einsame Figuren

Es gibt Fernsehkrimis, die nur vom gesprochenen Wort leben. In einer Tour reden die Polizisten, die Verdächtigen und die Randfiguren. Den Zuschauer beschleicht dabei das Gefühl, die weiße Flagge hissen zu müssen, weil er unter dem Informationsbombardement den Überblick verliert. In der Regel haben die Dauerdialoge nicht viel mit dem Plot zu tun. Sie suggerieren, dass ein Zusammenhang zwischen Quantität und Qualität existiert, und zeigen, wie viel Mühe sich der Drehbuchautor gegeben hat. Solche Krimis wären zwischen zwei Buchdeckeln genauso gut aufgehoben wie im Radio, denn hier ist alles Text – die Handlung, die Ästhetik, das Gesamtprodukt.

Die Figuren im Münchner „Tatort: Lass den Mond am Himmel stehn“ führen in erster Linie Gespräche, damit wir das Wesentliche zwischen den Zeilen lesen können. Noch lieber schweigen sie. Das macht jedoch nichts, denn das Drama eines Moments bringt dieses Ensemble durch Mimik und Gesten zum Ausdruck. Im Zentrum des Geschehens stehen zwei Familien. Judith Kovacic (Laura Tonke) und ihr Mann David (Lenn Kudrjawizki) führen eine Ehe, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Dann verschwindet ihr vierzehnjähriger Sohn Emil (Ben Lehmann). Panik bei der Mutter, Gelassenheit beim Stiefvater. Verdächtig. Judith fährt zur Schule des Jungen, trifft dort aber nur auf Emils Freund Basti (Tim Offerhaus), der konsequent auf der anderen Seite eines Zauns zu sehen ist, als säße er hinter Gittern. Verdächtig. Bastis Eltern Martin (Hans Löw) und Antonia Schellenberg (Victoria Mayer) sind mit den Kovacics befreundet und benehmen sich neuerdings ziemlich – verdächtig.

Im Privaten lauern Abgründe

Nach kurzer Zeit finden Paddler Emils Leiche in der Isar, die hier aussieht wie ein Brackwassergebiet in den Südstaaten Amerikas. Der verwachsenen Flusslandschaft stehen immer wieder geometrische Formen gegenüber. Ob Schule oder Wohnstuben, Regisseur Christopher Schier und Bildgestalter Thomas W. Kiennast lenken den Blick an vertikalen und horizontalen Linien entlang. Dieser Wille zu klaren Konturen findet seinen ultimativen Ausdruck, wenn Antonia bewegungslos vorm Fenster steht und herausschaut, wobei die gerafften Lamellen der Jalousien ihr die Sicht auf einen öden Vorstadtrasen fast versperren. Obwohl sie uns den Rücken zuwendet, denken wir unwillkürlich an Edward Hopper und seine einsamen, melancholischen Gestalten, allen voran die junge Frau auf dem Gemälde „Cape Cod Morning“. Auch sie hockt wie ein Reptil im Terrarium und schaut auf eine Graslandschaft.

Das trifft sich gut, denn Familie Schellenberg hat ein Eidechsenproblem: Die Tiere kriechen durchs ganze Haus. Später wiederholt sich die Szene mit anderen Vorzeichen. Diesmal starrt Judith hinaus; wir sehen sie von vorne zweifach gerahmt, vom Fenster und vom Bildausschnitt. Das Drehbuch (Stefan Hafner und Thomas Weingartner) überlässt die große Bühne der Kamera, was eine Atmosphäre schafft, die sich besonders in Räumen verdichtet. Küchen, Wohn- und Kinderzimmer: Im Privaten, sagt uns das Blickregime, lauern Abgründe.

Wer braucht schon Protagonisten?

Stimmungen erhalten ihre Koloratur häufig auch durch Töne, was schon die Verwandtschaft zum Verb „stimmen“ signalisiert. Im „Tatort“ werden Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ mittendrin gekappt, während minimalistische Soundflickenteppiche eine Beklemmung heraufbeschwören, die sich nur durch das beredte Schweigen des Personals steigern lässt.

Dagegen nimmt sich die Mordermittlung durchschnittlich aus. Emils Handyspur verrät, dass er sich an einem Parkplatz aufhielt, der als Treffpunkt für anonymen Sex bekannt ist. Um die Hintergründe zu beleuchten, recherchieren die Kommissare Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Batic (Miroslav Nemec) mit jener Trockenheit, die ihr Signum geworden ist. Über den Parkplatz sagt Leitmayr zum Kollegen Hammermann (Ferdinand Hofer): „Das ist ein öffentlicher Ort, wo fremde Menschen sich sehr, sehr liebhaben.“ Kleiner Schmunzler am Rande, man könnte auch darauf verzichten. Genau genommen, sind sogar die Protagonisten nicht unbedingt nötig, denn in diesem „Tatort“, dessen Ende deprimierender kaum sein könnte, ist die Ermittlung Nebensache.

Tatort: Lass den Mond am Himmel stehn, Sonntag, 7. Juni, um 20.15 Uhr im Ersten.