So geht’s doch auch: Borowski (Axel Milberg), wie immer am Telefon, diesmal im Keller jenes Krankenhauses, in dem er eigentlich das Bett hüten sollte. Bild: NDR/ARD/Thorsten Jander

Am liebsten, sagt die Ärztin, würde sie diesen Patienten einfach rausschmeißen: Unbelehrbar ist er sowieso, er entlässt sich auf eigene Faust aus dem Krankenhaus, obwohl ihm nach dem knapp überlebten Schlag auf den Kopf noch eine tödliche Hirnblutung droht, und als er doch noch bleibt, lässt er sich den Dienst-PC auf das Zimmer bringen, um zu arbeiten, und verfolgt den Haustechniker bis in den Keller, was in seinem Zustand und auch sonst keine gute Idee ist.

All das ist die Folge eines weiteren Verstoßes gegen die Krankenhausordnung: Als Klaus Borowski, der von Axel Milberg gespielte Kieler „Tatort“-Kommissar, nach dem Schlag schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde und von diffusen Erinnerungsfetzen bedrängt wird, klingelt sein Handy. Der bandagierte Borowski tastet zitterig danach und nimmt einen Anruf entgegen. Eine Kinderstimme spricht vage von einer Bedrohung, Borowski nuschelt angestrengt: „Ich kann dir nicht helfen.“ Das Kind antwortet: „Aber Sie müssen!“ Muss er, in seinem Zustand?

Was geschah wirklich bei Borowskis Solo-Einsatz?

Die Bilder (Kamera: Sten Mende), die der von Friederike Jehn inszenierte „Tatort: Borowski und die große Wut“ für diese Disposition findet, sind nicht spektakulär, aber gekonnt und vollständig im Dienst der Sache: Der Ermittler wird in den ersten Minuten des Films niedergeschlagen und verlässt danach das Krankenhaus im Grunde nicht mehr, und was am Anfang auf ihn einstürzt, Fragmente aus einem fremden Haus, eine Treppe, Details eines Badezimmers, wird im Verlauf dieser „Tatort“-Folge nach und nach zusammengesetzt, bis sich ein vollständiges Bild mit einer Leiche ergibt.

Die Reiz dabei ist, dass sich dieser Vorgang zweimal vollzieht: einmal in Borowskis lädiertem Kopf, zudem aber auch in einem Erkundungsgang, den Borowskis Kollegin Mila Sahin (Almila Bragiacik) in demselben Haus unternimmt – ihr martialischer Einsatz, die Dienstwaffe weit von sich gestreckt, bereit, es mit jedem aufzunehmen, steht im Kontrast zu Borowskis körperlicher Hilflosigkeit, so wie es der gesamte Film auskostet, die beiden Ermittler als möglichst gegensätzlich zu zeigen.

Während also Sahin in der Gegend herumfährt und im Präsidium die Zügel in die Hand nimmt, liegt Borowski in seinem Krankenzimmer, das Handy mit dem passend zersplitterten Display in der Hand, und telefoniert mit Celina. Diese Achtzehnjährige steht im Verdacht, nicht nur verantwortlich für einen schlimmen Unfall zu sein, bei dem eine Frau ums Leben kam, sondern auch ihre Schwester mit sich in ihr Versteck genommen zu haben – jenes kleine Mädchen, das Borowski zuvor erfolglos um Hilfe angefleht hatte.

An diesen Telefonaten entlang wird der Film erzählt, und wie es gelingt, die Spannung dabei nicht nur aufrechtzuhalten, sondern noch zu steigern, ist keine kleine Leistung der Drehbuchautoren Eva und Volker A. Zahn. Das Schillernde, das sie ihrer Celina (die von sich selbst sagt, sie habe „Borderitis“) zuschreiben, löst die Schauspielerin Caroline Cousin ein, und dass die Figur am Ende trotz aller Brüche gegenüber den abgründigen Menschen in ihrer Umgebung als eher geradlinig erscheint, ist eine treffende Pointe in dem Drama, das langsam seine Konturen sehen lässt. Und das erheblich von einem Seitenstrang profitiert: Borowski bekommt Besuch von einer geheimnisvollen Frau, die sich ihm von Anfang respektvoll, aber vertraulich nähert, und er sich ihr. Dass ihr Erscheinen die Folge seiner Kopfverletzung sein könnte, legt der Film nahe. Und bleibt nicht dabei stehen.

In diesem März wurde bekannt, dass Axel Milberg seinen Vertrag als Darsteller des Borowski nicht weiter verlängern wird; der letzte neue „Tatort“ mit ihm wird 2025 ausgestrahlt werden. Ästhetisch und erzählerisch gibt es keinen Grund dafür, und auch das Verhältnis zwischen den Ermittlern hat sich seit 2018, als Mila Sahin in einer zauberhaften Szene den versonnen vor sich hin tanzenden Kollegen spontan begleitete, stetig entwickelt.

Im aktuellen Fall ist es Sahins brüchige Stimme, als sie im Präsidium von Borowskis Zustand berichtet, die andeutet, was sich verändert hat. Und zugleich den Zorn der ehrgeizigen Kommissarin verrät: Warum war sie im Moment der Gefahr nicht an seiner Seite?

Tatort: Borowski und die große Wut, Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten