Jubiläums-„Tatort“ aus Köln : Sie können gönnen

Diese beiden Herren aus Köln sind in beruflicher Hinsicht längst jenseits von Neid und Missgunst, abgeklärte Profis. „Mer muss och jünne künne“, so beschreibt der Mundart-Allgemeinplatz Kölsche Lebensart, und solches „Gönnen-Können“ ist bei den „Tatort“-Jubilaren Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) berufliches Prinzip.

Menschen als Täter, Menschen als Opfer

In den letzten Jahren waren die meisten der WDR-„Tatorte“ kriminalistische Ermittlungen, die man im besten Sinn klassisch nennen kann, persönliche Befindlichkeit als Hauptmotiv ist hier längst ad acta gelegt. In ihnen geht es um Themen mit sozialer und gesellschaftlicher Relevanz, aber vor allem geht es um Menschen. Menschen als Täter, die gestört sein können und irrational handeln, die ihrer eigenen Logik folgen und schrägen Bedürfnissen. Menschen als Opfer, denen man nahe kommt und die auch den Kommissaren nahegehen. „Spur des Blutes“ ist der 85. Fall von Schenk und Ballauf, beide sind, seit ihrem ersten Fall „Willkommen in Köln“ 1997, in Ehren ergraut. „Da macht man das so viele Jahre, und manchmal greift es einen doch noch an“, so sagt es Schenk nach dem Fund der geschundenen Leiche einer jungen Frau, und Ballauf teilt sein Ergriffensein.

Ohne weiteres Kokettieren mit dem Alter, ohne distanzierende Ironie, aber mit nachvollziehbarer Einfühlung, widmet dieser „Tatort“ seine dramaturgische Energie der Aufklärung der Tat. Das jubiläumswürdige Drehbuch der Autoren Arne Nolting und Jan Martin Scharf, die mit starker Bildsprache den Fall erzählende Kamera von Ralph Kaechle und die ohne Nonsens inszenierende Regisseurin Tini Tüllmann zeigen zum Einstieg zwei Teenager, das spätere Opfer und ihre beste Freundin Kim (Greta Bohacek), beim Herumalbern in der Stadt. Bevor man anderes über sie weiß, bevor man sie als drogenabhängige Prostituierte auf dem Straßenstrich erlebt, sieht man ihre Freundschaft, ihr Versprechen, einander zu beschützen, ihre Sehnsucht nach einem freien Leben. Bevor Kim nach einem Schuss Heroin fast stirbt und Lara (Charlotte Loren­tzen) ihre Freundin ins Leben zurückholt. Sterben will keine. Sie haben noch so viel Zukunft, glauben sie. Bald darauf finden die Kommissare Lara – gefoltert, vergewaltigt, ermordet.

Kurz später zeigen Szenen einen schmalen betoneingefassten Kanal mit rotbraunem Wasser am Kölner Rand. Ein Bild wie das einer offenen Vene, ein augenfälliger Verweis auf das Blut, das in diesem „Tatort“ eine entscheidende Rolle spielt. Eindringlich ist die extreme Vogelperspektiven-Aufnahme, die folgt. Ein rotbraunes Meer, darin eine winzige Figur, wie eine weibliche Puppe. Lara, mutmaßlich von einem sadistischen Freier ermordet. Letzte Videoaufnahmen zeigen sie in einer sogenannten „Verrichtungsbox“ für Autos. Drei Verdächtige kommen in Frage. Lukas (Béla Can Leon), der mit gekauftem Sex seine Jungfräulichkeit verlieren wollte, Mike (Robert Stadlober), der Zuhälter, der von Lara als „Invest“ spricht, und ein Unbekannter, dessen DNA-Probe die Kriminaltechnikerin Natalie Förster (Tinka Fürst) verunreinigt zu haben scheint.

Bär und Behrendt überlassen anderen die Bühne

Während die Kommissare mit Jütte (Roland Riebeling) Spuren sichten, Mike und Kim in die Zange nehmen und im Umfeld des Caravanverleihers Frank Baumgartner (Josef Hader) der Lösung näher kommen, wird Natalie Förster zur Zentralfigur. Tinka Fürst gibt ihr so zielstrebige wie erratische Konturen, sie rückt diesem dritten Verdächtigen auf die Pelle, dringt unter einem Vorwand in sein Haus ein. Das latent gewalttätige, verbale Umschleichen beider, fesselnd gespielt von Hader und Fürst, führt zu Eskalation. Und zu Fragen, die diesen Krimi über den Whodunit-Fall hinausheben. Fragen wie: Ist es schlimmer, über seine Herkunft im Unklaren zu sein oder entsetzliche Gewissheit zu haben?

Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt überlassen die Bühne in „Spur des Blutes“ Fürst und Hader. Man muss auch gönnen können. Das Rampenlicht haben ihre engagierten, empathischen und weiser gewordenen Figuren nicht mehr nötig. Wenn Schenk dem von Muskelmännern bewachten Mike (Stadlober in Ballonseide ist auch eine Erscheinung) in der Kneipe bescheidet: „Ich bin zu alt für den Scheiß. Das Spiel ist öde. Weil ich es immer gewinne“, der Zuhälter trotzdem flieht und von Ballauf abgefangen wird („Wenn mein Kollege sagt, er ist zu alt für den Scheiß, dann solltest du Rücksicht nehmen“), ist das der Gipfel der Selbstreferenz, den sich der Kölner „Tatort“ nach 25 Jahren erlaubt. Andere nehmen „Tatort“-Jubiläen zum Anlass zur Ego-Bespiegelung. „Spur des Blutes“ nicht.

Tatort: Spur des Blutes läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.