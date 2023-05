Es geht voran. Zwei große Rätsel unseres Zeitalters waren noch zu lösen, und das erste darf dank der Technik als gelöst gelten. Was unsere Haustiere tun, wenn wir nicht zu Hause sind, enthüllen inzwischen Legionen von smarten Haustierkameras. Das Ergebnis ist ernüchternd: Hund, Katze, Schwein tun einfach gar nichts. Gejagt werden muss ja nicht.

Zu erfahren, was unsere Kinder tun, wenn wir nicht hinschauen, ist schon schwieriger, will man sich nicht verrufener Tracking- und Überwachungsmethoden bedienen. Die Vermutung ist natürlich: ebenfalls nichts. Das tun sie – von der Pubertät an – ja sogar, wenn man hinschaut. Aber genau weiß man es eben nicht.

Und was tun die Kinder?

Zum Glück kommt uns da der sozialgeschichtliche Radar namens „Tatort“ zu Hilfe. Am vergangenen Sonntag erst war zu erfahren, dass vordergründig gut geratene Kids insgeheim für Schwerverbrecher mit Drogen dealen oder sich für die Influencer-Karriere auf kranke Mutproben einlassen, um die Einnahmen dann in hochriskanten, klimaschädlichen Kryptowährungsbörsen zu vermehren oder – zu verlieren. Das tun sie freilich nur, um mit diesem Finanzpolster ihre Auswanderung nach Neuseeland zu bezahlen, wo man die nicht mehr aufzuhaltende Klimakatastrophe einigermaßen sorglos überstehen können soll. Nach dem Motto: Ohne mich die Sintflut.

Das betrifft aber, so viel Differenzierung muss sein, offenbar nicht alle Kinder. Der Münchner „Tatort“ nach einem Buch von Stefan Holtz und Florian Iwersen (Regie: Lancelot von Naso) kommt jedenfalls zu einem abweichenden Resultat: Einige Heranwachsende tun in ihrer Eigenzeit auch einfach nichts. Will sagen: Sie zocken. Und das so erfolgreich, dass sie, verwachsen mit ihrem Gamer-Gestühl, zu E-Sport-Profis heranreifen. Auch da winken hohe Gewinne (und natürlich Kryptobörsen), aber vom Klimawandel wissen sie eher wenig, wenn man sich ansieht, welche Wünsche das Preisgeld beflügelt: „‚Alter, ich kauf mir ’nen Lambo, Mann.‘ ‚Du hast doch gar keinen Führerschein.‘ ‚Na und?‘“

Die Familie von Oskar Weber (Yuri Völsch), umjubelter Shooting-Star der E-Shooter-Szene, der in einem wichtigen Finale steht, ist freilich gespalten angesichts der steinalten Frage, ob es sich beim Gaming nun um Kultur handelt. Oskars sehr analoge Mutter (Marie Burchard) lehnt Computerspiele ab: „Glaubst du, ich lass zu, dass du dir wegen diesem Blödsinn deine Zukunft versaust?“ Den ganzen Tag „am Klavier rumklimpern“ fände sie aber nicht weiter problematisch: „Was ist das bitte für ein Vergleich?“ Der Vater (Oliver Wnuk) spielt sich wiederum gleich als Manager des Sohns auf, was die Mutter erzürnt: „Du geilst dich an seinem Erfolg auf, weil du selber keinen mehr hast.“ Das alles wirkt in beide Richtungen überzeichnet und erstaunlich undifferenziert.

Kommissare wie die Ochsen vor dem Bildschirm

Auf der Ebene der Kommissare ist es ähnlich: Ewiger Jungspund Kalli (Ferdinand Hofer) muss den gameaffinen Kenner geben, während Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) wie die Ochsen vor dem Bildschirm stehen: „Was bedeutet denn des da?“ Vielleicht war es nicht die beste Idee, eine so junge Thematik just den zweitdienstältesten Kommissaren unterzuschieben. Einen Kriminalfall gibt es natürlich auch: Eine junge Polizistin wurde bei einer Kontrolle erschossen, bald taucht eine weitere Leiche auf. Die Ermittlungen führen zu einem „Counter Strike“-Netzwerk (nicht gerade der neuste Software-Schrei), in dem Münchner Polizisten spielen.

Auch Oskar war einmal Mitspieler in dieser Gruppe, bevor er berühmt wurde. So kommen die Kommissare auf die Idee, mit seiner Hilfe die Pseudonyme der Mitspieler zu entschlüsseln. Zugleich läuft das familiäre Drama der Webers auf seinen Höhepunkt zu, je näher das große Gaming-Finale rückt. Was die erzählerischen Wendungen angeht, ist das Buch gar nicht übel. Nicht jede narrative Linie entwickelt sich wie erwartet. Und die Regieidee, die Ebenen von Spiel und äußerer Realität schließlich übereinanderzulegen, mag naheliegend sein, ist aber filmisch gut umgesetzt, und darauf kommt es an. Mehrere Shooter sind also gleichzeitig unterwegs, alle im Namen des Egos. Gejagt werden muss immer. Doch nur einer von ihnen ballert im „Real Life“ herum.

Dass das aufgeht, liegt nicht zuletzt am spektakulären Drehort, einer – dem Schnitt und der Computertechnik sei Dank: vollbesetzten – Mehrzweckarena. Es ist der ikonische Audi Dome (die ehemalige Olympische Basketballhalle von 1972), auf dessen Dach es zum Showdown kommt. Alles in allem gelingt es der Episode, in sich stimmige Figuren zu entwerfen und die Spannung zu halten, auch wenn die inszenierten Konflikte und Tatmotive zu plakativ geraten sind.

Dass die Games-Industrie mit knapp zehn Milliarden Euro Jahresumsatz in Deutschland (inklusive Hardware) selbst die Filmwirtschaft abgehängt hat und längst ein massenmediales Phänomen darstellt, ist hier freilich nicht zu spüren. Das Zocken wirkt in diesem „Tatort“ immer noch wie eine geheimbündlerische Subkultur. Nebenbei wird immerhin die Frage beantwortet, was „Tatort“-Kommissare tun, wenn man nicht hinsieht: Sie vergnügen sich statt mit Minecraft oder Clash of Clans mit ihren Haustieren, in diesem Fall dem Rauhaardackel Luki aus der vergangenen Folge („Hackl“), der, souverän gespielt von Filmprofi Murphy, nicht nur Leitmayr allmählich ans Herz wächst.

Der Tatort: Game Over läuft am Sonntag, 21. Mai, um 20.15 Uhr im Ersten.