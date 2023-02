Aktualisiert am

Im Wiener „Tatort: Was ist das für eine Welt“ sagen die Kommissare zum Augenblick: Verweile doch. Und klären einen Mordfall an jemandem, dem Menschliches eher lästig war.

Mund bitte auf. Ein Löffel für Peter Alexander, kein Löffel für Oskar Werner. So geht Füttern mit Insiderwitzen. Ohne den Pfleger Kajetan Krajnc (Paul Hassler) und seine Geduld würde die Patientin im Pflegeheim St. Florian kaum noch essen. Krajnc nimmt sich Zeit für die unbekannt bleibende Dame am Ende ihres Lebens. Er sitzt ihr seelenberuhigend am Tisch gegenüber, speist sie auch mit Aufmerksamkeit, kennt ihre Vorliebe für den Entertainer mit Schmäh und ihre Abneigung gegen den berühmten Schauspieler.

Dramen der Erniedrigung

Der „Tatort: Was ist das für eine Welt“ zeigt neben verschiedenen Dramen der Erniedrigung von Menschen zugunsten der verdichteten neuen Arbeitswelt hier einen Akt der Würde, kurz nur, aber von langer Wirksamkeit. Wer kann sich das leisten, so viel Zeit zu haben? Und welcher Krimi leistet sich noch produktive Abschweifungen? Ist das schon ein Akt des Widerstands gegen redaktionelle Formatnivellierungserwägungen?

Auf den ersten Blick ist die Szene im Pflegeheim nur lose verbunden mit der Ermittlungsarbeit in diesem Wiener „Tatort“, dem dreißigsten Fall der Ermittler Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer). Es geht in der Hauptsache um den Tod eines erfolgreichen IT-Spezialisten. Marlon Unger (Felix Oitzinger) verkaufte Produktionsunternehmen maßgeschneiderte Softwarelösungen zur Ertragssteuerung. Nicht sozialverträgliche Entlassungen waren Teil dieser Lösungen. Der Tote glänzte in seinem Metier.

Als Unger vom Rennradfahren mit seinem Verein heimkam, wurde er im Hochhausflur erstochen. Im teuer ausgestatteten Penthouse finden sich Zeichen eines Singlelebens, das auf die Karriere ausgerichtet war. An der Wand eine „Polaroidorgie“, so nennt es Fellner. Bild auf Bild, nahezu ausschließlich Selbstporträts, darunter in Kisten die Waschzettelsammlung eines Lebens. Dass es auch hier um das Anhalten und die Verlängerung von bewusst erlebter Zeit geht, erschließt „Was ist das für eine Welt“ erst später und auf Umwegen. Pessimistisch ist dieser „Tatort“ schon im Durchgang, aber im Nachhinein umso mehr, seine erzählte Welt ist elegisch, mit kurzen Lichtblicken.

Viele Verdächtige, viele falsche Fährten

Es gibt viele Verdächtige, viele Spuren, falsche Fährten, Umwege und Neuansätze der Ermittlungen. Manches kann einem etwas zäh vorkommen. Zwischen den Stühlen sitzt Fellners und Eisners junge Kollegin Meret Schande (Christina Scherrer), die die Arbeitsweise der „alten“ Ermittler unterirdisch findet und mit ihrer Rolle hadert, sogar beim Psychologen. Ungers Mutter, deren Pfleger Krajnc war, ist dement. Ungers lockere Freundin, Anna Feistinger (Marlene Hauser), scheint wenig Grund zum Groll zu haben.

Dass ihr Vater Wolfgang (Rainer Egger) Unger wiedererkannte, scheint sie nicht zu wissen. Holzwege, wohin man schaut. In der Softwarefirma PWS galt Unger als Primus unter Überfliegern. Kollege Arnold Cistota (Valentin Postlmayr) vermittelt den Polizisten den Druck, unter dem die Mitarbeiter stehen. Seine Selbstvorstellung zeigt Regisseurin Evi Romen originell als beschleunigten Firmen-PR-Clip (Drehbuch Thomas Weingartner und Stefan Hafner, Kamera Ioan Gavriel). Zeit ist Geld, nicht nur in der „Optimierung durch Software“-Branche. Zeit ist Luxus, Lebensqualität.

Einen bezeichnenden, wie verzögert inszenierten Moment lang wartet das Wiener Ermittlerduo im Speisesaal in der oben beschriebenen Szene, bevor es den Pfleger Krajnc befragt. Zeit muss sein. Alle Zeit der Welt zu haben ist aktiver Widerstand gegen die Zumutungen von „Leistungsverdichtungen“. Oder Resignation. Draußen auf der Parkbank sinnieren Fellner und Eisner einen Moment lang über die Wichtigkeit, den Tag zu nutzen, und die Müdigkeit, die dazwischenkommt. Man könnte „Was ist das für eine Welt“ auch altersweise nennen, wenn das nicht so altklug klänge. Gar nicht altklug, sondern frisch klingt die begleitende Musik der Wiener Band „Kreisky“, die auch live zu sehen ist.

Der Tatort: Was ist das für eine Welt läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.