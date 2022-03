Jubiläums-„Tatort“ aus Münster : Boerne und Thiel ermitteln unter Irren

In einem blauen Hawaiihemd, das mit rosaroten Flamingos geschmückt ist, steht Professor Boerne mitten in Münster. Langsam hebt er den Finger, um seinem Kollegen Thiel zu bedeuten, er möge still sein. Ein Hund taucht auf, verschlingt Bananen, die Verwirrung ist perfekt, und der Spannungsbogen des „Tatorts“ mit dem Titel „Propheteus“ wäre gesetzt.

So dünn das titelgebende Wortspiel ist, so dünn ist leider auch die Geschichte. Dabei hat dieser „Tatort“ etwas zu feiern – Frank Thiel (Axel Prahl) und Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) begehen schließlich ihr zwanzigjähriges Dienstjubiläum. Doch selbstverständlich gibt es wieder einen brutalen Mord, der das Fest schnell beendet.

Was soll der Chip hinterm Ohr?

Der kaufsüchtige Bowling-Enthusiast und Programmierer Magnus Rosponi liegt erschlagen in seiner Wohnung in der Innenstadt. Es gibt keine Zeugen für die Tat. Niemand kann sie sich erklären. Auch Börnes Assistentin Silke „Alberich“ Haller (Christine Urspruch), die Magnus als ihren Jugendschwarm identifiziert, kann sich keinen Reim machen. Von diesem Punkt an entspinnt sich ein Netz der Absurditäten. „Es war eine völlig normale Mordermittlung“, sagt Thiel in einer der letzten Szenen und fügt hinzu: „anfänglich“. Anfänglich stellen sich viele Fragen: Woher hatte Rosponi so viel Geld? Was hat ein Chip hinter seinem Ohr zu bedeuten? Und welche Rolle spielen – „Aliens“?

Bei der Untersuchung der Leiche entdeckt Boerne einen kleinen Gegenstand. Kommissar Thiel findet heraus, dass Rosponi einer Gruppe von Verschwörungstheoretikern angehörte. Deren Mitglieder sind davon überzeugt, dass außerirdische Reptiloide die Menschheit unterjochen wollen. So tauchen unsere beiden Ermittler also in ein Milieu von Verschwörungstheoretikern und Neuen Rechten ein.

Falls das ein Versuch des „Tatorts“ sein soll, einen krimikomödiantischen Bezug zur Szene der Corona-Leugner herzustellen, scheitert er kläglich. Die vorgestellten Charaktere wirken holzschnittartig. Und von Minute zu Minute wird es absurder. Boerne und Thiel geraten nicht nur an die verschwurbelten Bowlingfreunde von Rosponi, die an Reptiloide und Chemtrails glauben, wie Udo Kayser (Matthias Komm), sondern bekommen auch Unterstützung von einem Jack Russell Terrier, der auf die Jagd nach Attentätern und Terroristen spezialisiert ist. Fehlen nur noch die beiden skurrilen Ermittler namens Muster und Mann mit Pilzkopffrisur (Daniela Reichert, Melanie Reichert). Diese zwei Karikaturen pendeln zwischen den Rollen Geheimagent und Superbösewicht, Verfassungsfreund und -feind. Doch zunächst werden Boerne und Thiel selbst vom Verfassungsschutz verhört.

Es geht in diesem „Tatort“ (Regie Sven Halfar) um Menschen, die mit anderen Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, Geld verdienen. Es geht um Menschen, die durchdrehen und zu Attentätern werden. Diese Welt macht auch vor den beiden Ermittlern nicht halt. Glaubt Boerne, dieser eigentlich rationale „Mann der Wissenschaft“, wie er sich selbst nennt, an Außerirdische? Wenn von Reptilien, Weltherrschaft und Nanotechnologie gesprochen wird, ist nicht immer klar, was echt und was Täuschung ist und wer auf welcher Seite steht. Auch visuell ist dieser „Tatort“ ein surrealer Wahnsinn. Die Kamera (Timo Moritz) kommt Boerne ungewohnt nahe. Die Aufnahmen der Stadt sind besonders ästhetisch. An einigen Stellen wirken die verschwommenen Bilder wie ein Traum von Thiel oder Boerne, eine historische Rückblende oder ein LSD-Rausch. „Vielleicht hast du auch ­einfach nur zu viel gekifft“, sagt Thiel zu seinem Vater (Claus Clausnitzer). Die Zeitlinien verschwimmen und machen das Chaos perfekt. Zumindest hat die Drehbuchautorin Astrid Ströher, die mit „Propheteus“ ihr Debüt im Münster-„Tatort“ gibt, an einigen Stellen lustige Dialoge eingebaut.

Die Münster-Combo überspannt den Bogen dieses Mal. Aber wann hätte sie das nicht getan? Der Krimi verwandelt sich vollends in Klamauk. Dafür wird die „Tatort“-Version aus Münster vom Publikum schließlich geliebt und erzielt die höchsten Einschaltquoten. Vielleicht muss man es einfach als grotesken Kommentar auf all die Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Prepper und Freaks lesen. Mit Blick auf die Rolle, die der Schauspieler Jan Josef Liefers im realen Leben bei der Aktion #allesdichtmachen gespielt hat, ist das dann schon fast von feinster Ironie – hinter dem Klamauk.

Der Tatort: Propheteus läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.