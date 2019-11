„Tatort“ aus Münster : Süßes Gift, saurer Tod

Zu den wichtigsten Aufgaben eines „Tatort“-Teams gehört bekanntlich, dass man mit ihm alt werden kann. So entsteht wenigstens am Sonntagabend die beruhigende Illusion, sich in einer ewigen Gegenwart geborgen zu wissen – für viele vorzugsweise in der Präsenz des Duos Thiel und Börne. In dessen Münsteraner Zeitkapsel verbietet sich schon aus Prinzip Destabilisierendes wie Entwicklung oder echter Fortgang, was zum Erfolgsrezept des Gespanns gehört, das seit 2002 zur Freude seiner zahlreichen Fans nicht vom Fleck kommt.

Die maximal konservative Festlegung schafft aber auch Probleme. Weil der Horizont nach vorne geschlossen ist, gibt es Neues nur an der Seite – im Beziehungsfilz der Stadt – oder mit Blick zurück zu entdecken. Und genau das versucht die Episode „Lakritz“, der von dem Drehbuchautor Thorsten Wettcke ersonnene und der Regisseurin Randa Chahoud inszenierte Versuch, auf so nostalgische wie knallbunt-klebrige Weise in der Jugend des Parade-Pathologen Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) zu ermitteln, um einen Fall von heute zu lösen.

Alles beginnt mit einer ermordeten Lokalgröße. Am Morgen nach der Jubelfeier zu seinem vierzigsten Dienstjubiläum als Marktmeister bricht Hannes Wagner tot in seiner Villa zusammen – vergiftet. Boerne erschnuppert gleich, was ihn das Leben gekostet hat: eine kräftige Dosis Zyanid, wie der typische Bittermandel-Geruch verrät. Untergejubelt konnte das Gift dem Opfer nur mit etwas stark Aromatischem werden. Des Rätsels Lösung ist schnell gefunden: Der süße Tod lauerte in einer Packung Lakritz, natürlich vom Wochenmarkt.

Hauptkommissar Thiel (Axel Prahl) hilft das nicht viel weiter. Persönlich nicht, weil er sich – die einzige, selbstverständlich nicht auf Dauer angelegte Änderung – gerade im Gesundheitswahn befindet und Möhren knabbert, statt Naschwerk zu vertilgen. Beruflich nicht, weil der Lakritzhändler vom Markt als fliegender Holländer zwar grundverdächtig ist, aber der von Ronald Top liebevoll gespielten Knallcharge das Motiv fehlt. Alberich (Christine Urspruch) und Staatsanwältin Klemm (Mechthild Großmann) bekommen wenig zu tun, einzig Kommissarin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) darf fleißig sein und ein großes Soziogramm, mehr eine Rauminstallation, rund um das Münsteraner Markttreiben basteln. Und Thiels Vater (Claus D. Clausnitzer) ist schwer im Geschäft, auf dem Schwarzmarkt, als Haschkeks-Verkäufer vor dem Altenheim – in dem ein Lakritzhändler a.D. sitzt.

Derart berauscht, dass der Ohrwurm „Who Let The Dogs Out“ von den Baha Men zum Running Gag wird, dreht die Geschichte einigermaßen sinnbefreit ihre Runden, bis sie sich auf der Suche nach der hellen Wahrheit endlich in flüssige Lakritzmasse stürzt. In dieselbe wurde nämlich ein als ästhetischer und sozialer Totalschaden gezeichneter Teenager-Boerne (Vincent Hahnen) einst getaucht, vom Mofa fahrenden, also coolen Freund seiner Angebeteten, der Tochter eines alteingesessenen Lakritzkochers mit dem sprechenden Namen Maltritz, was wohl Küchenlatein für böses Lakritz ist. Die Rückblenden sind ein ziemlicher Graus, und das nicht einmal so sehr, weil hier der Schmunzelkrimi zur Blödelklamotte mit Witzfiguren regrediert, sondern weil es psychologisch völlig unglaubwürdig ist, dass Boerne je so uneitel war.

Mehr zum Thema 1/

Aber auch bei Maltritz im Laden steht die Zeit still – oder nicht? Letzteres wäre in „Tatort“-Münster schon ein Mordmotiv. Und über dem Liebesdrama in Schwarz-Süß schwebt ein vermeintlicher Suizid. Boerne wird die Leiche aus dem Keller der Vergangenheit ausgraben, Thiel ihn von Irrwegen abhalten, man trinkt Freundschaft – und dann kann wieder alles bleiben, wie es ist. Nur von Retro-Kostümpartys sollte man sich in Münster künftig fernhalten. Im Hier und Jetzt funktionieren wenigstens die alten Witze.

Der Tatort: Lakritz läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.