Aktualisiert am

Mutter, was hast du getan?

„Tatort“ aus Freiburg : Mutter, was hast du getan?

Eigentlich ist der Publikumserfolg des Films „Systemsprenger“ (2019) von Nora Fingscheidt rätselhaft. Der Film ist ein radikaler Verriss familiärer Komfortzonen, zeigt schonungslos das Versagen von Institutionen und Individuen gegenüber einem Kind, das durchs Raster fällt. Ein Kind, das im Angriffsmodus ist, gewalttätig, aber auch rührend, charmant und herzzerreißend – bis zu der Szene, in der die neunjährige Benni (Helena Zengel) in der Natur zum ersten Mal ein Echo ruft und nach ihrer Mama schreit wie ein sterbendes Tier. Es wäre leicht, ihre Mutter als Monster zu zeichnen. Lisa Hagmeister, die Bennis überforderte Mutter verkörpert, gelingt aber eines der Wunder dieses Films. Bianca ist selbst instabil, wirkt unreif und bedürftig. Sie hat Angst vor ihrem Kind, überschüttet es mit billigen Liebesbeweisen, bricht jedes Versprechen, setzt es den Zudringlichkeiten ihres Freundes aus.

Sie hat womöglich monströse Taten begangen

Im Freiburger „Tatort“ spielt Lisa Hagmeister wieder die Hauptrolle einer Mutter jenseits der Klischees. Es ist eine Figur voller Ambivalenz, eine Frau, die womöglich monströse Taten begangen hat: Kindsmord, Ehegattenmord. Es könnte aber auch sein, dass Sandra Vogt der klassische Fall eines Sündenbocks ist. Jedenfalls ist sie, meist still und in sich gekehrt, nicht gewillt, die Negativurteile, die Nachbarn und Familie den Kommissaren Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) wie Brocken in den Ermittlungsweg legen, zu entkräften. Sandra Vogt verweigert sich. Sie verteidigt sich nicht, gibt kein Alibi preis, trägt nichts Entlastendes vor, tritt dem Gerede nicht entgegen. Eine Schlafwandlerin. Warum?

Zu Beginn von „Die Blicke der Anderen“ ist nicht einmal klar, ob sich im Haus der Vogts, Neubausiedlung am Feldrand mit frei stehenden Einfamilienhäusern, ein Verbrechen ereignet hat. Schwiegermutter Edeltraud (Ruth Wohlschlegel) findet einen großen Blutfleck auf dem Ehebett der Vogts. Sandras Ehemann Gerd (Daniel Lommatzsch) und der jüngere Sohn sind verschwunden. Sandra auch, man findet sie vor einer Tasse Kaffee im Autobahnrestaurant. Für Edeltraud, Sandras älteren Sohn Lukas (Sean Douglas) und die Nachbarin (Margot Gödrös) liegt die Lösung auf der Hand: Eine Mörderin. Warum? „Sandra ist eben Sandra“, sagt die Schwiegermutter.

Video starten Trailer : „Tatort: Die Blicke der Anderen“ Video: ARD , Bild: SWR/Benoît Linder

„Die Blicke der Anderen“ ist auf der Oberfläche der Haupthandlung wenig spannend, auf der menschlichen und psychologischen aber sehr. Für manche mag das die Erwartungen an einen Krimi nicht erfüllen. Zudem bleibt der Film spröde, auf Hagmeisters minimalistisch-emotionale Darstellung muss man sich einlassen. Die Inszenierung von Franziska Schlotterer bleibt distanziert. Die Kamera von Stefan Sommer scheint die Hauptfigur kaum zu mögen. Einstellungen und Ansichten wirken neutral bis unvorteilhaft. Hagmeister selbst gibt ihrer Figur subtile Nuancen. Verhuschte, auch peinlich berührende Züge, sie scheint mit der Komplizenschaft des Vorurteilschürens zu spielen. Selbstvergessen wirkt ihre Figur nur, als sie beim Kollegenfest im Rathaus tanzt, was die anderen mit Blicken quittieren. Ansonsten ist sie eine Frau auf der Hut, unter Druck. Der sich vielleicht destruktiv entladen hat.

Mehr zum Thema 1/

Der Autor Bernd Lange hat ein psychologisch nuanciertes Porträt geschrieben, in dem die Kommissare nur Statisten sind und über ihre seltsame Hauptverdächtige rätseln. Andere Spuren tauchen auf, ein früherer Geschäftspartner Gerds war ihm Millionen schuldig. Polizeilich gesehen kommt man voran. Parallel zur Aufklärung erzählt der Film Sandras Schmerz über die Parteinahme ihres älteren Sohns. Spektakulär ist daran nichts, berührend vieles. Statt Action bietet dieser „Tatort“ traurige Einsichten in die Hölle der Bürgerlichkeit. Dass er in der ARD-Themenwoche „Wir gesucht!“ läuft, kann sich nur ein Schelm ausgedacht haben.

Der Tatort: Die Blicke der Anderen läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.