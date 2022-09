„Tatort“ aus Stuttgart : Jedermann tötet

Einer allgemeinen Auffassung nach kann jede(r) zum Mörder werden, sofern die Umstände danach sind. Es reiche ein Momentversagen oder die Annahme, ein vermeintlich höheres Gut schützen. Es ist eine desillusionierte Vorstellung vom Menschen, die hinter dieser Sicht steht. Besonders verbreitet scheint sie bei denen, die beruflich mit Kapitalverbrechen zu tun haben.

Auch Ben Dellien (Nicholas Reinke) ist kein Verbrecher aus Passion. Der Anwalt ist auf dem Weg nach Hause. Es ist dunkel, es regnet, er ist spät dran, die Kinderfrau muss abgelöst werden, er muss schnell noch am Handy mit der Kollegin den Vertragstext für das Meeting morgen besprechen. Er fährt schnell, wird geblitzt, eine Regelwidrigkeit, dreißig Euro Buße, innerlich sofort ad acta gelegt.

Als er sich umdreht, um einen Schriftsatz vom Rücksitz zu nehmen, schlägt etwas oder jemand hart auf der Motorhaube auf. Dellien hält an, schaut nach, ob der massige SUV beschädigt ist. Am Heckscheibenwischer hat sich eine Basecap verfangen. Ein Moment des erkennenden Zögerns. Statt nach dem Angefahrenen zu schauen, fährt der Mann weiter. Er nimmt die Kappe mit. Auch das aus Reflex, oder weil er Anwalt ist und weiß, wie man sich selbst am besten juristisch schützt?

In Niki Steins (Buch und Regie) neuem SWR-„Tatort: Der Mörder in mir“ ist das Wegducken, das Nicht-Wahrhabenwollen so verbreitet wie Reden und Schlafen. Anders als in seinen Frankfurter „Tatorten“ mit Andrea Sawatzki und Jörg Schüttauf spielt das abgründig Böse keine Rolle. Diese „Tatort“-Folge ist auch nicht spektakulär interessant wie ein anderer Stuttgarter „Tatort“ von Stein, „HAL“. Die Figur des Täters ist ein austauschbar scheinender Feigling mit irrationalen Anfällen von Aktionismus, sie hat keine Größe, keine Moral, ist lächerlich. Aus ihr kann man durch historisch-anthropologische Betrachtung wenig gewinnen, anders als in Steins Filmen wie „Rommel“ oder „Louis van Beethoven“.

Ben Dellien, der vom Tatort an einer langen Straßenanhöhe flüchtet, die Rennfahrer früher einmal „Elend“ getauft haben, weil man an ihr verhungerte, wenn nicht genug Schwung vorhanden war, hat auch keine besondere Weltanschauung (wie sie Stein im Scientology-Drama „Bis nichts mehr bleibt“ zeigt). Dieser Täter, der einen angefahrenen Obdachlosen im Straßengraben wissentlich sterben lässt, um Scherereien aus dem Weg zu gehen, ist ein zögernder Jedermann, dem ein Umfeld gegeben wird, in der jeder nach der Maxime „Das geht mich nichts an“ lebt.

„Der Mörder in mir“ verbindet dabei die geradlinig erzählte Ermittlungsarbeit der Kommissare Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) und einer pfiffigen Kommissarsanwärterin (Julia Dorothee Brunsch) mit der Fahrt aufnehmenden Vertuschungsgeschichte von Dellien und seiner hochschwangeren Frau Johanna (Christina Hecke). Eigentlich will Dellien sich stellen, irgendwie, vielleicht, oder doch nicht. Immer ist der falsche Moment. Johanna Dellien nimmt das Heft in die Hand. Ein unbedeutender Tod, findet sie. Dass das nicht stimmt, dafür sorgt Lannert, der dem Toten recherchierend seinen Namen und eine bittere Lebensgeschichte zurückgibt. Gerichtsmediziner Dr. Vogt (Jürgen Hartmann) lässt ihn gar in einer Computer-Rekonstruktion als 3-D-Figur wieder auferstehen.

Dass Leben nicht gegen Leben gerechnet werden darf, das erzählt dieser „Tatort“ immanent mit. Der Film will Spiegel sein, kein Manifest. Die Mitarbeiterin einer Autowaschstraße, Laura Rensing (Tatiana Nekrasov, mit der Stein zuletzt das Hörspiel „Streife“ realisierte), entdeckt die Kappe in Delliens Kofferraum und zählt zwei und zwei zusammen. Das Ehepaar Dellien begreift, dass Laura, alleinerziehende Mutter in prekären finanziellen Verhältnissen, weiß, was sie wissen.

Die Kamera von Stefan Sommer spitzt das filmisch in zahlreichen Einstellungen zu. Laura Rensing, erst draußen vor der Tür der Delliens, wird immer heftiger umworben. Schließlich auch von den Kommissaren, denen von Delliens Anwalt (Hassan Lazouane) mit Strafanzeige wegen Falschverdächtigung droht. Recht und Wahrheit liegen dieses Mal nicht auf einer Wellenlänge. „Der Tatort: Der Mörder in mir“ untersucht einen erschreckend gewöhnlichen Fall dicht und illusionsbefreit. Das macht ihn auf eigenwillige Weise aufregend.

Der Tatort: Der Mörder in mir läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.