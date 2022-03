„Tatort“ aus Zürich : Von der Kunst, den Schmerz zu lieben

Aktualisiert am

Am ganzen Körper tätowierte, schwer traumatisierte Künstler auf dem Weg zur totalen Transformation: Der Schweizer „Tatort: Schattenkinder“ übertreibt es mit der Inszenierung.

Ein „Tatort“ für die Kunst, das könnte interessant sein. Die Voraussetzung wäre, das sich das Drehbuch ein paar originelle Gedanken um seine Motive gemacht hat. Das ist im neuen Schweizer „Tatort: Schattenkinder“ allerdings nicht der Fall. Verhüllung wie bei Christo und Jeanne Claude, formal­dehydgetränkte Provokation nach Damien Hirst, Videokunst von gestern und hinlänglich bekannte Marktpreistreiberei durch Zerstörung von Objekten, verbunden durch das zentrale Motiv aus Franz Kafkas Erzählung „In der Strafkolonie“: In „Schattenkinder“ wird alles verwurstet, was zum Porträt der charismatischen Künstlerin als Schockrebellin taugt.

Versehen mit allerlei Aura-Geraune und Simon Guy Fässlers Bildern Zürcher Düsternis hat das Drehbuch von Stefanie Veith und Nina Vukovic auch noch den Anspruch, Kritik am Galeristenberuf zu üben. Seine Vertreter sind in dieser Geschichte kreativ saft- und kraftlos und halten Entmenschlichung für schöne Kunst, die man bei der Biennale platzieren kann. Ob diese Ausgangslage Spannung bereithält? Möglich wäre, dass etliche „Tatort“-Fans schon bei den performativen Eingangssequenzen abschalten, in denen jungen Menschen umständlich Glatzen rasiert werden, gewissermaßen als Initiation ihrer Verwandlung in Kunstwerke.

Radikale Nische

Beim dritten Einsatz des neuen Züricher Teams aus Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) geht es ausdrücklich um „Transformationen des Schmerzes“ und damit insbesondere um die Transformateurin Kyomi (Sara Hostettler), die nach eher bescheidenen Anfängen als Konzeptkünstlerin eine einträgliche, radikale Nische gefunden hat. In Zürich lebt und arbeitet sie in einer Art Künstlerkollektiv mit Cosmo (Vincent Furrer), Indira (Zoe Valks) und Shin (Tim Borys), die ihre Identitäten abgestreift und ihre gesamte Haut als Tätowierfläche zur Verfügung gestellt haben, samt Augäpfeln, was ihnen ein alienartiges Aussehen beschert hat.

Kyomi steht kurz vor dem ganz großen Durchbruch, Sammler überbieten sich gegenseitig, um beim angekündigten Finale von Kyomis Aktionen dabei zu sein. Als Cosmo alias Max von seinem Vater Beat (Imanuel Humm), ausgerechnet einem Schönheitschir­urgen, als blutleeres Werkstück in Kokonverhüllung in einer Galeristen-Fabrikhalle entdeckt wird, geraten Kyomi und ihre Mitwirkenden in den Fokus der ungleichen Ermittlerinnen, die sich langsam ein wenig näher kommen, während sie ihren Assistenten Noah Löwenherz (Aaron Arens) bloß als Laufburschen für die Internetrecherche behandeln. Löwenherz findet einiges heraus, während Ott ihre Intuition auf Kyomi ansetzt und Grandjean lieber Fakten prüft.

Alle drei „Objekte“ Kyomis leiden unter traumatisierenden Jugenderfahrungen und Todessehnsüchten. Max und ein Jugendfreund wurden von einem Schwimmtrainer missbraucht. Der Freund sagte im Prozess aus, Max nicht. Es brauchte mehrere Anläufe bis zur Verurteilung des Mannes, der danach lange im Gefängnis saß und nun mit neuer Identität untergetaucht ist. Der Täter Konrad Fassbind (Marcus Mislin) ist inzwischen dement, seinem Opfer aber war das Vergessen vergönnt – bis Kyomi nicht nur Vergessen, sondern vor allem Verwandlung versprach. Spät wird den Polizistinnen bewusst, dass auch sie gefilmt werden, als Performanceflächen dienen in einer live gestreamten Videoinstella­tion. Regisseurin Christine Repond macht in der Inszenierung das Beste aus der deprimierenden Stimmung, die „Schattenkinder“ bis zum kontrastierend überbelichteten Feuerzauber-Finale auf einer Insel im Zürichsee durchzieht. Der Einzige, der sich am Ende geschickt aus der Affäre zieht, ist Galerist Bruno Escher (Fabian Krüger). Bei anderen Tätern und Opfern wird, wie üblich, die Familie als Auslöser identifiziert. Hat jemand Sublimierung gesagt?

Der Tatort: Schattenkinder läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.