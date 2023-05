Was, Käse? Vanessa (Lola Höller) rastet aus, als ihre Tante, Kommissarin Franziska Tobler (Eva Löbau), mit einer nichtveganen Pizza nach Hause kommt. Sie will ernst genommen werden als Veganerin. Tobler ist baff. Eben noch die „coole Tante“, soll sie jetzt eine Spaßverderberin sein. Denn die lebensgefährlichen „Challenges“, die Vanessa, von ihren Freundinnen angestachelt, für ihre Social-Media-Kanäle filmt und der Welt preisgibt, findet Tobler bedenklich.

Das Zerwürfnis der jugendlichen Nichte mit den Eltern ist altersgerecht, das gab es immer, aber den Berufswunsch Influencerin findet Tobler, mit Verlaub, schwachsinnig. Würde sie aber nie so sagen. Immer schön diplomatisch, wenn man mit der Jugend spricht. Ihr Kollege Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) ist da unduldsamer. Ihn nervt die Empfindlichkeitsattitüde der „Gen Z“. An Autorität mangele es heutzutage, an Grenzen. Immerzu Verständnis von den Altvorderen, damit fange die Malaise an. Womit er vermutlich nicht wenigen Zuschauern dieses „Tatorts“ aus der Seele spricht.

Uralte Gräben

Der neue Fall der Schwarzwälder befasst sich auch mit einer Mordermittlung, aber die wirkt wieder einmal wie eine Krimiformaterfordernis, um aktuelle Themen breitenwirksam darzustellen. Dieses Mal geht es um „Babyboomer vs. Gen Z“. „Das geheime Leben unserer Kinder“ von Astrid Ströher (Buch) und Kai Wessel (Regie) zielt dabei weniger auf Verständnis für differenziertere Ansichten und Einstellungen der „Generation Z“ als darauf, die Tiefe des uralten Grabens zwischen den Generationen zeitdiagnostisch auszuloten. Dieser „Tatort“ ist kein Verjüngungsangebot der Öffentlich-Rechtlichen, sondern ein Film für die Generation, „die es verkackt hat“.

Ob Wohnen, Energie, Klima, die „Boomer“ sollen schuld an allen Zukunftskrisen sein. Ihr Wohlstand, so beschreiben es etwa in der sehenswerten 3sat-Doku „Im Ernst, Babyboomer?“ (in der Mediathek) die Jüngeren, verdanke sich ihrer Verantwortungslosigkeit. Die Älteren beklagen, dass die Anstrengungsbereitschaft der „Gen Z“ gegen null gehe, sehen eine „wahnsinnige Innerlichkeit und Empfindsamkeit“ und nicht zuletzt „maximale Toleranzforderung“ bei eigener Toleranzaversion. Mancher Befund stimmt seit anno dunnemals. Mancher Vorwurf ist neu, wie der des Verlusts der Selbstironie bei der „Gen Z“. Ein Fünkchen Selbstironie hätte auch „Das geheime Leben unserer Kinder“ gutgetan. Handlung und Ermittlung gestalten sich bierernst – bis zur unfreiwilligen Karikatur, die eine Figur wie Nichte Vanessa in der Nebenhandlung geben muss.

Eltern und Kinder

Der Fall ist bloß der Aufhänger: Christopher Gnabri, der tot im Wehr eines Flusses gefunden wird, lebte bei seiner alleinerziehenden schwarzen im Rollstuhl sitzenden Mutter Eileen (Dalila Abdallah) in bescheidenen Verhältnissen, hatte vor einiger Zeit heimlich seine Ausbildungsstelle verlassen und schien zuletzt das große Geld zu machen. Sein Basketballtrainer Marius Ulrichs (Max Woelky) kann nur das Beste über ihn sagen, die Freunde Benno (Aniol Kirberg) und Zoé (Caroline Cousin), die eigentlichen Hauptfiguren dieses „Tatorts“, befinden sich auf der Flucht und werden von einem Pizzabäcker bedroht.

Bennos Stiefvater Paul (Christian Schmidt) ist der Vater von Zoé, seine Partnerin, Bennos Mutter Miriam (Susanne Bormann), hat sich in letzter Zeit wieder Bennos leiblichem Vater Oliver (Kai Ivo Baulitz) angenähert. Während die Erwachsenen ihr Beziehungsleben gestalten (auch Paul hat eine Affäre), feiern sie sich als verständnisvolle Eltern – und die „offene“ Kommunikation mit ihren Kindern, die heimlich allerhand treiben. Etwa mit Kryptowährungen spekulieren, um noch ein paar sorglose Jahre zu haben, bevor die Klimakatastrophe ihnen die Zukunft nimmt.

Ströher schickt das Publikum immer wieder auf die Fährte von Benno und Zoé (Kamera Andreas Schäfauer), deren „No future“-Lebensgefühl bis zu einem plötzlich dramatisch zugespitzten blutigen Finale äußerst spannungsarm und vorwiegend deprimierend wirkt. Über weite Strecken tritt dieser „Tatort“ auf der Stelle. Auch seine eher eindimensionalen Figuren faszinieren nicht, ganz anders als im früheren Schwarzwald-„Tatort“ „Die Blicke der Anderen“ (mit der herausragenden Lisa Hagmeister). Hier bleibt bloß die Erkenntnis, dass selbst in Freiburg Patchwork in Verruf gerät, jedenfalls im „Tatort“. Und dass Eltern ihre Verständnisbereitschaft für elastischer halten, als sie ist. Aber das ist keine neue Erkenntnis.

„Tatort: Das geheime Leben unserer Kinder“, Sonntag, um 20.15 Uhr im Ersten