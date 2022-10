„Polizeiruf 110“ aus Magdeburg : Aufstand gegen das Patriarchat auf dem Dorfe

Hans Petersen (Michael Schweighöfer), der Arzt des fiktiven Fachwerkdorfs Thalrode (so schmuck wie Wernigerode und Osterwieck zusammen: die Drehorte) und zugleich ein drolliger Kauz, der von seiner Ehefrau Doris (Birgit Berthold) lediglich stille Unterwerfung und die Beschaffung von ausreichend Leberwurst verlangt (trotzdem dreht die Angetraute durch, verbündet sich mit anderen Weibern und will sogar ein eigenes Leben, was den Gatten zur Weißglut bringt: „Du bist zu alt, um wegzugehen“), Petersen also scheint gar nicht zu ahnen, welch tiefsitzende Furcht er ausspricht, als er Kommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen), die im Dorf den brutalen Mord an einer jungen Frau aufklären soll, davonscheucht, weil man gern mal unter sich sei. Was das bedeute, will Brasch wissen. Der Doktor: „Wir haben alle einen Pimmel.“ Und an den Männer-Stammtisch gewandt: „Oder hat jemand von euch keinen?“ Da klingt ausnahmsweise einmal nicht der Brummkreiseldiskurs über Transsexualität an, sondern, wenn auch unterbewusst, nackte Kastrationsangst. Nachschauen lohnt. Das gute Stück könnte nämlich jederzeit, Simsalabim, weggehext sein. Und diese Panik hat ein langes Vorspiel.

Das teuflische Spiel böser Frauen?

Heinrich Kramer, genannt Institoris, wusste sogar, wohin die Glieder gehext werden: in Vogelnester, in denen sie wurmgleich umherkriechen. Aber der Autor des „Hexenhammer“ (1486) durchschaute auch das noch viel teuflischere Spiel böser Frauen, diesen Schadenzauber gar nicht real, also nachweisbar, vorzunehmen, sondern in den hilflosen Männern bloß die Vorstellung eines solchen Raubs zu erwecken. Diese traumatische Täuschung sei aufs Schärfste zu verurteilen, was besagt: Scheiterhaufen. Der um die Penisse besorgte Dominikaner berief sich dabei auf einen der wichtigsten Scholastiker. Nach Thomas von Aquin ist es durchaus möglich, dass Dämonen heimlich sexuell mit Menschen verkehren. Sie verwandeln sich dazu in Unten- oder Obenliegende. So können sie den wertvollen männlichen Samen, der laut Aristoteles die Vitalseele der Menschen enthält (Frauen sind bloße Gefäße), entwenden, womöglich dämonisch anreichern und anderweitig wieder injizieren.

„Da sind immer Irre dabei, die sich irgendwas reinziehen und nur Scheiße im Kopf haben“: Die Worte der Gastwirtin Stefanie Edler (Gabriela Maria Schmeide), der Mutter des Opfers, sind allerdings nicht auf die Edeldenker des Abendlands gemünzt, sondern auf von ihr der Tat verdächtigte „Touristen“, die an Samhain (Halloween) in den Harz einfallen (eigentlich doch wohl an Walpurgis? Freilich wäre man dann um ein halbes Jahr zu früh oder spät dran). Also Mord im Affekt? Realiter kommt der Penisraub in diesem „Polizeiruf 110“, den Wolfgang Stauch geschrieben und Ute Wieland als nebelverhangenes Gruselmärchen inklusive schwarzen Amseln, seherischen Kindern und dümmlich okkulten Ritualen vor den Sandhöhlen von Blankenburg (also ganz nach Gruselhandbuch) inszeniert hat, auch gar nicht vor; symbolisch – oder auch: als traumatische Täuschung – dafür umso mehr. Und die in Petersens Kühlschrank gestapelte Leberwurst erinnert vermaledeit an Kramers Vogelnest.

Eine junge Frau auf dem Scheiterhaufen

Auch die Kommissarin ahnt, dass der atavistische Mord – eine junge Frau auf dem Scheiterhaufen – etwas mit dem eigenartigen Geschlechterkrieg in Thalrode zu tun hat. Die Frauen des Orts finden sich nachts gern fackeltragend am Hexenplatz ein, wo sie unter Führung der Heilpraktikerin Peggy Sasse (Yvonne Johna) rhythmische Anrufungen praktizieren. Die gottergebene Pfarrerin stellt zumindest indirekt eine Verbindung zu den jüngsten Heimsuchungen her: Borkenkäfer, Geflügelpest, Unfälle. Vor allem aber stört es Männer wie Petersen, dass plötzlich Widerspruch von unerwarteter Seite kommt: „Sie Frauen sind offen für gar nichts! Sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen!“

Video starten Trailer : „Polizeiruf 110 – Hexen brennen“ Video: ARD, Bild: MDR/filmpool fiction/Conny Klein

Der bärtige Doktor weiß natürlich auch so einiges, etwa, dass Hexe Stefanie ihren Mann weiland in einen Hund verwandelt hat und diesen seit Jahren genüsslich quält. „Ein alter, hilfloser Mann“, so nennt sich Petersen vielsagend selbst: das ideale Opfer der Teufelsbuhlschaften. Zugleich scheint er wenig gewillt, Hilflosigkeit zu akzeptieren. Qualifiziert ihn das schon zum Inquisitor? Ein junger Mann (Helgi Schmid), Inhaber eines Ladens für Zauberplunder und Folterwerkzeuge gleichermaßen, könnte wiederum ein privates Rachemotiv gehabt haben, wie sich herausstellt. Zumal das Opfer auch noch à la „Hexenhammer“ zu Tode gefoltert wurde. Am stärksten profitiert vom Ableben Tanja Edlers allerdings ihr Bruder Reiko (Pit Bukowski), nunmehr Alleinerbe. Im letzten Drittel verzieht sich der Kunstnebel allmählich. Die Auflösung ist dann noch haarsträubender als der Rest des Films. Claudia Michelsen und Felix Vörtler, Darsteller des Polizeikollegen Uwe Lemp (zwischenzeitlich eher fraternisierender Lump, aber das ist wohl nur Täuschung), geben sich dennoch alle Mühe, die Handlung halbwegs ernst zu nehmen.

Mehr zum Thema 1/

Im Hexenkessel mit dem Drehbuchsud war also wohl ein bisschen viel Fliegenpilz. Doch trotz des bemühten Plots und der zu harmlosen Parodien verflachten Figuren, Männer wie Frauen, ist dieser mit Tempo gespielte, knusper-knäus­chen-lauschig in Szene gesetzte Genreausflug des „Polizeiruf 110“, der – kulturhistorisch gut begründet – Misogynie, Hexenjagd und (wenig subtilen) Feminismus verbindet, ein unterhaltsamer Auftakt für die Halloweenwoche. Außerdem kommt der Film, Mystery hin, Botschaft her, ganz ohne Kürbisse aus, die inzwischen zu Allerheiligen das Land wie eine biblische Plage überrollen. Eine dämonische Pandemie in Orange. Stauch und Wieland haben sie vom Blocksberg aus weggehext, und davor braucht sich niemand zu fürchten.

Der Polizeiruf 110: Hexen brennen läuft am Sonntag um 20:15 Uhr im Ersten.