„Polizeiruf 110“ aus München : Täter ohne Moral

Moralisches Empfinden und Rechtsverständnis bilden sich nicht unvermittelt aus, das ist hierzulande eine Bildungsüberzeugung. Ohne dialogische Anstrengung setzt sich das Gute im Menschen nicht durch. Deswegen besuchen Polizisten Schulen und wollen ins Gespräch kommen – über Gewalt, Mobbing, Social Media und Prävention. Auch Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger), inzwischen bei der Kripo, und ihr neu dazugestoßener Kollege Dennis Eden (Stephan Zinner) gehen im aktuellen Fall des BR-„Polizeirufs“ unter Jugendliche. Gemeinsames Auftreten, unterschiedliche Arbeitsauffassung.

Er bringt Pizza, sie freut sich auf Fragen. Und bekommt eine „schöne“ Frage, eigentlich die schönste für diese zugewandte Person: Warum ist sie Polizistin geworden? Warum hat sie sich entschlossen, so viel Zeit mit Verbrechern zu verbringen? Darum gehe es ihr nicht, sagt Eyckhoff. Sondern um Zeit mit den Opfern. Nicht die Täter interessierten sie, sondern die Verschiedenartigkeit menschlicher Beziehungen. Das ist nur eine kurze Szene, aber ein Schlüssel für die Figur. Das übliche Herumreden ums Menscheln scheint ihr ein Gräuel zu sein.

Habitus und Persönlichkeit

An Eyckhoff ist nichts Vages, aber eine große Offenheit zu sehen. Krimiübliche Allgemeinheiten geraten hier nicht in den Blick, sondern konkrete Beispiele menschlicher Abgründe, die in Verbrechen münden. Oder auch nicht, wie in der Episode „Frau Schrödingers Katze“, in der die Polizistin eine bemerkenswerte ältere Frau vor einer Gewalttat beschützte. Oder in der Folge „Bis Mitternacht“, in der es galt, binnen nächtlicher Frist einen superintelligenten Psychopathen und Psychologiestudenten zum Geständnis zu bewegen. Oder schon im allerersten, durchaus seltsamen Fall „Der Ort, von dem die Wolken kommen“, in dem sich Eyckhoff gemeinsam mit einem traumatisierten Jungen hypnotisieren ließ, um sich in die Vorstellungs- und Erlebniswelt des Kindes zu versetzen und dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Ihre Durchlässigkeit, von Verena Altenberger sanft, oft mit Blicken allein und in äußerster körperlicher Behutsamkeit, auch mit gelegentlichen Ausbrüchen der Anspannung großartig gespielt, ist in „Das Licht, das die Toten sehen“ wiederum Mittel der Aufklärung. Ein Mittel, das Habitus und Persönlichkeit verbindet.

Ein sechzehnjähriges Mädchen ist erstochen worden, liegt halb vergraben in einem trostlosen kleinen Park, der aussieht wie der vergebliche Versuch, der angrenzenden Hochhaussiedlung die Behauptung von Rekreationsmöglichkeit ihrer Bewohner unterzujubeln. Die tote Jugendliche drehte zuvor Pirouetten im „Eistanz-Palast“, einem Betonungetüm und Verzauberort in der Nähe, Treffpunkt der Heranwachsenden und Umschlagplatz von Drogen. Bei Lasershow und lauter Musik zeigt die atmosphärische und bildstarke Kamera von Ralph Netzer junge Nachtgestalten wie Stefanie (Zoe Valks), die schamlos dealt und mit ihrem dauerpanischen Mitbewohner Patrick (Aniol Kirberg) eine seltsame Beziehung zu haben scheint. Sie zeigt auch eine rätselhafte Frau, Caroline Ludwig (Anna Grisebach), deren Tochter vor zwei Jahren verschwand. Anfangs scheinen die rasch abfolgenden, doch überlegt montierten Szenen (Schnitt Dimitris Peponis) fast Zusammenhangloses dem kombinierenden Schauen zu überantworten, immer mehr aber fügen alle Stränge des Buchs von Sebastian Brauneis und Roderick Warich sich in einen äußeren Zusammenhang. Der freilich erklärt nicht alles und nicht das Wichtigste – den inneren Zusammenhang oder das nachvollziehbare Motiv der Taten.

Elisabeth Eyckhoffs „Methode“ der Einfühlung kommt an ihre Grenzen. Sie duzt sich mit der verdächtigen Caroline Ludwig, die zudem Stefanie zu stalken scheint. Sie sucht den hypernervösen, vielleicht gefährlichen Patrick allein in seiner Wohnung auf, nimmt Orangensaft aus einem fragwürdigen Glas entgegen, ist sparsam mit wertenden Worten und scheitert mit der Methode „Verdächtige sind auch Menschen“. Empathie hilft nicht immer, Neugier auf Menschen passt nicht durchweg. Der neue, alte Kollege Eden (man kennt und mag sich schon vom Streifendienst) hilft weiter, mit Akribie und mehr Distanz. „Das Licht, das die Toten sehen“ läuft mit spannendem Inszenierungssog auf eine amoralische Täterschaft hinaus. Knapp im Dialog, stark im Ausforschen von Gesichtern und Settings, macht Regisseur Filippos Tsitos auch Eyckhoffs fünften „Polizeiruf“-Auftritt zu einem Ereignis.

Polizeiruf 110. Das Licht, das die Toten sehen läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.