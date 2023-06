Das wäre eine spannende Frage: welches „Tatort“-Team wohl die meisten Seelen auf dem Gewissen hat? Leicht ließe sich die Abweichung zum Sterbedurchschnitt (aktuell 175 Menschen in 90 Minuten) berechnen, allerdings wäre dann noch nach Todesarten zu differenzieren. Bei den ins Nirwana Gelangweilten dürften die Schweizer Episoden uneinholbar vorn liegen, aber enger wird das Rennen wohl schon bei den letalen Erregungen über zu viel politische Korrektheit. Nur totgelacht hat sich am Sonntagabend vermutlich noch niemand. Das soll zuletzt dem Dänen Ole Bentzen beim Ansehen der tatsächlich krachwitzigen Gaunerkomödie „Ein Fisch namens Wanda“ – maßgeblich kreiert von Monty-Python-Mitgründer John Cleese – im Jahr 1989 widerfahren sein (die Szene mit den lebend geschluckten Fischen und den Pommes in der Nase).

Es wird wohl auch an diesem Sonntag wieder nicht passieren, für britischen Slapstick sind sich die Stuttgarter Ermittler selbst auf Drogen zu fein. Aber das heißt nicht, dass die über eine Nacht hinweg spielende Krimigroteske, auf die sich die Darsteller mit sichtlicher Begeisterung einlassen und in der irgendwie sogar mit Essen gespielt wird, von schlechten Eltern wäre. Ganz und gar nicht. Diese Eltern heißen Wolfgang Stauch, der das vortreffliche Buch verfasst hat, und Shirel Peleg, der eine elegant komische, nie kollernde Regie gelungen ist. Der Witz kommt dabei à la „Fargo“ aus dem Hinterhalt, rollt eher langsam heran und wird dabei immer größer, schneller und irrer.

Wer betrügt hier wen?

Schon die Falldynamik ist grandios. Schwäbische Schweinebauern, die mit der ihnen eigenen Rechtschaffenheit („es isch die Moral, die wo uns besser macht als wie die“) in der organisierten Kriminalität mitspielen wollen und selbst den schwersten Jungs geduldig erklären, dass es „früher noch richtig Geld gebbe het für e Sau“, das hat herrlichen Stallcharme. Dass sich Züchter Dieter (Klaus Zmorek), seine plötzlich das große Geld riechende, zu Dieters stillem Entsetzen auf einmal die Nägel machende Gattin Beate (Therese Hämer) und der schweinedumme Sohn (Valentin Erb) nicht immer grün sind, so überhaupt nicht mitunter, das birgt viel Potential für brüllend komische Komplikationen. Zumal man Schwaben, so drollig sie sind, nicht übers Ohr hauen sollte. Und Schweinezüchter mit Hausschlachterei schon gleich gar nicht: Die haben ihre eigenen, blitzscharfen Waffen.

Mit der Präzision einer Eieruhr entfaltet sich eine vertrackte Handlung, in die neben den sich hintergangen fühlenden, eigenmächtig die Spielregeln ändernden Bauern allerlei Gelichter involviert ist: ein obskures asiatisches Restaurant, lausige Goldkettchenmafiosi aus dem Nachtklub Wilder Mann („Open Dusk Till Dawn“ steht da als kleiner Gruß in Richtung Robert Rodriguez und Quentin Tarantino), dessen zupackende Wirtin (Rilana Nitsch) sowie ein zugekokster Toter, von dem nur noch der Kopf vorhanden ist. In den hat zu allem Überfluss „ein sehr großer – großer Hund“ hineingebissen. Geldtaschen und Schnellkochtöpfe tauschen bald die Besitzer. Lange ist unklar, wer hier wen betrügt, aber dass es noch in dieser Nacht gewaltig krachen wird, das scheint unausweichlich.

Ein zugedröhnter Kommissar

Dass der Film „Die Nacht der Kommissare“ heißt, ist aber kein Zufall und lenkt die Aufmerksamkeit auf die Gegenseite, die, die noch wirklich an die Moral glaubt, aber zunächst einmal aus einem Wandelkoma erwachen muss: Kommissar Bootz (Felix Klare) und Pathologe Daniel Vogt (Jürgen Hartmann) gabeln zu Beginn den neben sich stehenden Kollegen Lannert (Richy Müller) auf. Der durchlebt, von wem auch immer unter Drogen gesetzt, den Rausch der Räusche, der die gesamte Episode lang andauert. Er sieht, belämmert lächelnd, alle Ereignisse wie durch eine Lavalampe hindurch und erinnert sich kaum noch an das, was er wohl Verdächtiges herausgefunden haben muss. Blitzartig schießen ihm aber immer wieder Details ins Hirn. Mal anhänglich, dann wieder aufsässig macht der Bedröhnte den müder werdenden Kollegen das Leben schwer, aber zugleich wissen Bootz und Vogt, dass der Schlüssel zur Lösung des Rätsels inmitten der Halluzinationen Lannerts zu finden sein muss. Also schleppen sie den Unzurechnungsfähigen mit. Betreutes Ermitteln sozusagen.

Mehr zum Thema 1/

Stauch, Peleg und den Darstellern, die vermutlich froh darüber waren, endlich einmal anderes spielen zu dürfen als „Wo waren Sie am Mittwochabend?“, ist das Kunststück geglückt, mit wenigen Szenen Figuren zu erschaffen, die individuelle Konturen besitzen: liebenswerte Gestalten, denen man sofort abnimmt, dass sie ein ganzes Leben miteinander verbracht haben, als Polizisten, als Schweinebauern, als Kaschemmenganoven. Allen würde man gern länger zusehen. Hinzu kommt eine gute Auswahl unverbrauchter und atmosphärischer Drehorte, so etwa das vollverchromte Restaurant American Diner von Durlach. Raffiniert ist es auch, in den ersten Sekunden klarzumachen, dass ein üblicher „Tatort“ (samt Verdächtigen-Pinnwand) bereits vorüber ist und wir uns in der Auflösung befinden; routiniert füllt unser trainiertes Gehirn die Lücken.

Monty-Python-Niveau wird der Humor hierzulande nie haben. Was die Originalität der Todesarten angeht, kann dieser „Tatort“ aber mit dem ikonischen „Wanda“-Moment – feststeckend im frischen Rollfeldbeton von einer Dampfwalze geplättet („I’m sorry I ate your fish“) – beinahe mithalten. Und mit einem Paar am Flughafen, dem man insgeheim alles Gute wünscht, endet diese köstliche Episode ebenfalls. Neunzig Minuten lang keinerlei Langeweile, das gibt es gar nicht so oft.

Der Tatort: Die Nacht der Kommissare läuft an diesem Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.