Autos, soweit das Auge reicht. Eine Karosse neben der anderen. Edel-SUVs, wie sie trotz aller ökologischen Schwüre der Deutschen liebster fahrender Untersatz sind, fahren Parade, beziehungsweise verschwinden im Bauch eines riesigen Schiffes oder stehen in Reihe auf dem Parkplatz. Auf einem anderen Platz in der Nähe hocken drei junge Leute in einem getunten 3er-BMW und fahren mit quietschenden Reifen „Donuts“: Kupplung, erster Gang, Handbremse ziehen, schön viel Gas geben und enge Kreise ziehen. Die zeichnen sich dann auf dem Asphalt ab.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Genauso macht es Marie (Luisa Böse), an der eine Rennfahrerin verloren gegangen ist. Mit ihrem Freund Gheor­ghe (Adrian But) und dessen Bruder Oleg (Jonas Halbfas) schaut sie in den Sonnenaufgang. Die Kamera steigt in die Höhe und nimmt das imposante Areal des Autoterminals von Bremerhaven in den Blick. Auf einem anderem Parkplatz hat jemand im Kofferraum eines Neuwagens gerade eine Leiche gefunden.

Die Kommissarin ist persönlich involviert

Der Tote war der Chef der Fahrer, die am Terminal die Karossen bewegen und der Onkel von Gheorghe und Oleg. Dass die beiden etwas zu verbergen haben, geht den Ermittlerinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) gleich auf. Und dann gibt es noch die Dritte im Bunde, Marie.

Deren nächste Fluchtfahrt mit dem ominösen BMW bekommen Moormann und ihr Bremerhavener Kollege – und früherer Freund – Robert Petersen (Patrick Güldenberg) bei einer Observation zwar mit, aber die Fotos von der Fahrerin vermasselt die Kommissarin. Und das nicht ohne Grund: Marie, die die Polizei ein ums andere Mal abhängt, ist ihre Halbschwester.

Video starten Trailer : „Tatort: Donuts“ Video: Das Erste, Bild: Radio Bremen / Jörg Landsberg

Was den Plot angeht, dreht der vierte „Tatort“ mit dem Team Moormann/Selb auch „Donuts“. Es quietscht und qualmt und ist laut, ein von der Kamera (David Hofmann) lustvoll gefilmtes PS-Festival, bei dem der Regisseur Sebastian Ko in die Vollen geht. Die Handlung ist überschaubar wie ein Formel-1-Kurs, und die Psychologie der Figuren kommt per Knüppelschaltung in Fahrt.

Kommissarin Selb wird schnell nach Brüssel zu Europol beordert, damit in der Geschichte Platz ist für den Kollegen Petersen. Den ebenfalls bei Europol weilenden Kollegen Mads Andersen (Dar Salim) hält das Drehbuch von Mathias Schnelting und Sebastian Ko künstlich im Spiel, indem er, wie die Kollegin Selb, aus der Ferne Ermittlungstipps gibt. Hier geht es nämlich, wie die Zuschauer unschwer ab Minute zwei erkannt haben, um geklaute Autoteile, Autotuning, Autoschieberei von Antwerpen über Bremerhaven nach Moldawien.

Das Team groovt sich langsam ein

Den drei jungen Hauptdarstellern der Episode ist es aufgegeben, das Drama zu transportieren. Luisa Böse, Adrian But und Jonas Halbfas machen das recht eindrucksvoll, bei dem Drehbuch ist das nicht ganz so leicht. Die häuslichen Szenen mit Luisa Böse, Jasna Fritz Bauer und Angelika Richter in der Rolle ihrer überforderten Mutter Jenny machen deutlich, warum die junge Marie auf der Flucht ist und wieso Liv Moormann schon vor Jahren Reißaus nahm.

Als Krimi ist dieser „Tatort“ solide verschraubt. Bedenkt man, dass die Reihe nicht selten dem Zeitgeist hinterherläuft, ist erfreulich, dass hier mit jugendlichen Autovernarrten ein Milieu in den Blick kommt, das seine Träume von Freiheit auf politisch unkorrekte Weise verfolgt. Die Bremer Ermittlerinnen indes, die 2021 ihren ersten Fall gelöst haben, sind immer noch in der Findungsphase. Doch sie kommen langsam auf Touren.

Mehr zum Thema 1/

Der Tatort: Donuts läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.