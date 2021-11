Der „Tatort“ aus München : Sie träumen sich zum Erfolg

Die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit sind im Film schon immer offen gewesen, und auch im „Tatort“ kamen sie schon vor – man denke nur an die norwegische Psychologiestudentin Trude, die in der Berliner Episode „Vielleicht“, dem finalen Abenteuer von Hauptkommissar Felix Stark, 2014 einen Mord prophezeite. Im Münchner Tatort „Dreams“ stürmt nun eine junge Orchestergeigerin zur Polizei und bittet um Hilfe. Ihr Nervenkostüm scheint nicht das beste zu sein. Sie steht unter Druck, weil sie gerne den Sprung von einer Akademiestelle zur stellvertretenden Konzertmeisterin bewältigen würde, die entscheidende Runden im Vorspiel steht kurz bevor. Und sie hat schlecht geträumt. Oder hat sie gar nicht geträumt?

Das erregte Gefasel, das sich Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) mit altväterlicher Geduld anhören, würde im ersten Fall bedeuten, dass Marina (Jara Bihler) zu ehrgeizig und damit ein trauriges Kind der Leistungsgesellschaft ist. Im zweiten Fall würde es dasselbe bedeuten, allerdings mit ungutem Ende – dann hätte Marina nämlich auf dem Dach des Münchner Kulturzentrums Gasteig ihre Konkurrentin Lucy (Dorothée Neff) ins Jenseits befördert.

Braucht sie einen Anwalt oder einen Therapeuten?

Wie man sich das vorstellen muss, zeigen uns finstere, von dramatisch anschwellenden Orchesterklängen begleitete Bilder: Marina beim virtuosen Vorspiel, Marina und Lucy streitend, Lucy mit blutendem Hals. Etwas später, als die Kommissare zum erwähnten Tatort neben den Bienenstöcken geführt werden, sehen wir außerdem durch die Augen der Mörderin, die vielleicht keine ist, über die Dachkante hinweg. Jede Menge deutscher Wald, wo in Wahrheit jede Menge München zu sehen ist.

Die Frau braucht einen Therapeuten. Oder: einen Anwalt. Denn es gibt Blutspuren, an denen man nicht vorbeisehen kann, und besagte Lucy ist seit Tagen verschwunden. Weder ihr Freund Mats (Theo Trebs), ein verbissener Kunstturner, noch Lucys Vater Ludwig (George Lenz), ein im Ausland weilender Starpianist, der seine Tochter seit Kindesbeinen Konzertluft schnuppern ließ (in Einmachgläsern, die er bei Auftritten in aller Welt für sie gefüllt und beschriftet hat), haben seit dem Wochenende von ihr gehört und die Funkstille für eine Begleiterscheinung des Vorspiel-Stresses gehalten. In Marinas Wohnung finden sich außerdem beutelweise Psychopharmaka.

Die Ermittlungen, bei denen sich Kommissar Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) stark ins Zeug legt, weil er als Kind Cello gespielt hat und weiß, dass das Stresslevel von Orchestermusikern mit dem von Rennfahrern vergleichbar ist, führen zu einem ominösen Dienstleister, den sowohl Marina als auch Lucy sowie Mats in Anspruch genommen haben: das „Institut für angewandte Oneironautik“, angewandtes Klarträumen also. Und genau hier verlieren wir leider die Neugier auf diesen 87., von Moritz Binder und Johanna Thalmann geschriebenen Münchner „Tatort“. Die Idee mit dem Institut, das mit „Träum Dich erfolgreich“ für sich wirbt, ist an sich nicht schlecht: Marina, Lucy und Mats beteiligten sich an einer Studie zum „luziden Träumen“, sie wollten ihre motorischen Fähigkeiten per Traumtraining verfeinern – solche Bemühungen gibt es tatsächlich, im Sportbereich. „Die Leistungsgesellschaft kostet die Leistenden nun also auch noch ihre Träume“, konstatieren Binder und Thalmann im Begleitmaterial, „Dass das in einem Tatort nicht ungestraft bleiben darf, versteht sich dabei fast von selbst.“

Aber in diesem „Tatort“, den Regisseur Boris Kunz („Hindafing“) betont düster inszeniert, wirkt es doch sehr aufgesetzt. Die Leiterin des Instituts (Katrin Röver), eine unscheinbare Wissenschaftlerin, die ihre Brille auf dramatische Weise abnehmen kann, muss wie andere Charaktere dünne Info-Sätze aufsagen. Es folgen geheimnisumwitterte Szenen, in der wieder geträumt werden muss. Einer der Senior-Kommissare, die sich dreißig Jahre nach ihrem ersten Fall so sehr ähneln, dass man sie ständig verwechselt, wird natürlich auch träumen, wenn auch ohne Training und Institut.

Und so naheliegend es für einen Fall aus der Welt der Klassik auch ist, dass David Reichelts Soundtrack vom Münchner Rundfunkorchester eingespielt wurde – für einen im Gerüst dann doch eher konventionellen „Tatort“, den nur die üblichen Nettigkeiten zwischen den Ermittlern und die elegante Verzahnung von Traum und Wirklichkeit retten (Kamera: Volker Tittel), ist die Filmmusik einfach zu aufdringlich, macht zu sehr auf Thriller, verliert ihren Reiz. Aus München kamen zuletzt mehrere gute Fälle. „Dreams“ ist leider nicht so traumhaft geworden.

Der Tatort: Dreams läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.