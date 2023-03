Aktualisiert am

„Ich höre“ ist einer dieser unverkennbaren Sätze einer Fernsehfigur: Im Herbst feiert Axel Milberg mit „Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“ sein zwanzigjähriges Jubiläum als übellauniger Kieler „Tatort„-Kommissar Klaus Borowski, der sich mit diesen zwei Worten für gewöhnlich am Telefon meldet. Doch nun hat der Schauspieler beschlossen, aufzuhören. Das gab sein Sender, der NDR, heute bekannt. Neue Folgen werden noch bis 2025 im Fernsehen zu sehen sein, dann ist Schluss.

Anna Vollmer

„So schön die Konzentration auf die Figur ‚Borowski‘ war, nach 21 Jahren ändert sich der Markt und ich mich mit ihm“, sagte Milberg. „Ich habe daher die Leitung des NDR gebeten, unseren Vertrag nicht noch einmal zu verlängern und freue mich auf das Neue. Jetzt geht mein Blick nach vorne.“ Zurückblickend sagte Milberg: „Es gab im ‚Tatort‘ nie Routine, nichts wiederholte sich, jeder Kieler ‚Tatort‘ war anders.

Ich hatte dabei das Glück, fast immer in der Regie und bei den Drehbüchern eine neue Sicht auf Themen, Motive, Milieus und Erzählweisen kennenzulernen. Oft war es auch - ganz nebenbei - eine Liebeserklärung an meine erste Heimat, das Land Schleswig-Holstein. Das alles hat ein großes, ungewöhnlich engagiertes Team möglich gemacht, insgesamt sicherlich über 1000 Menschen in den bisher 38 Folgen. Ihnen und allen tollen Schauspielerinnen und Schauspielern bin ich dankbarer, als ich es hier sagen kann. Ich danke besonders auch dem treuen Publikum.“

NDR-Intendant Joachim Knuth nannte Milberg einen „Ausnahmeschauspieler“. Er freue sich, dass der gebürtige Kieler dem Sender für neue Projekte erhalten bleibe.

Milbergs Position wird Almila Bagriacik einnehmen, die seit 2015 seine Kollegin Mila Sahin spielt. Wer sie dabei unterstützen wird, ist noch nicht bekannt.