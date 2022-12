TV-Quoten des Jahres : Der Münster-„Tatort“ schlägt alles

Rechnet man die großen Fußballspiele heraus, haben 2022 die „Tatort“-Krimis aus Münster die meisten Zuschauer angelockt. Das zeigt eine Auswertung der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung zusammen mit dem Marktforschungsinstitut GfK. „Klammert man die Sportereignisse aus, so dominiert der ,Tatort‘ die Hitlisten“, sagte die Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung, Kerstin Niederauer-Kopf. Der Reihe gelinge „es immer wieder, am Sonntagabend ein großes Publikum vor dem Fernseher zu versammeln.“ Aber auch Nachrichten seien gefragt, angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und dessen politischen und wirtschaftlichen Folgen. Mit „Wetten, dass..?“ habe es zudem eine Show in die Top Ten geschafft.

An der Spitze der Liste ohne Sportübertragungen steht der „Tatort: Des Teufels langer Atem“ aus Münster vom 16. Januar mit 14,569 Millionen Zuschauern (41,1 Prozent). Es folgen der Münster-„Tatort: Ein Freund, ein guter Freund“ vom 13. November (13,633 Millionen, 41,7 Prozent) und der Münster-„Tatort: Propheteus“ vom 6. März (11,512 Millionen, 34,9 Prozent). Auf Platz vier rangiert der ARD-„Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine“ vom 6. März (11,115 Millionen, 33,4 Prozent).

Auf Rang fünf der Kölner „Tatort: Spur des Blutes“ vom 23. Oktober (11,051 Millionen, 34,8 Prozent). Es folgt der ZDF-Krimi „Nord Nord Mord - Sievers und das mörderische Türkis“ vom 17. Januar (10,559 Millionen, 33,2 Prozent). Die erste Show liegt auf Rang sieben: Thomas Gottschalk mit „Wetten, dass..?“ kam auf 10,442 Millionen Zuschauer (39,6 Prozent). Dahinter rangiert die „Tagesschau“ vom 18. Dezember, dem Tag des WM-Finales, die im Ersten 10,297 Millionen sahen (34,0 Prozent).

Mehr zum Thema 1/

Auf Position neun kommt der Dortmunder „Tatort: Liebe mich!“ vom 20. Februar (9,966 Millionen, 28,8 Prozent). Die Top Ten vervollständigt der NDR-„Tatort: Tyrannenmord“ vom 20. März (9,729 Millionen, 29,2 Prozent).

Die Arbeitsgemeinschaft Videoforschung GmbH mit Sitz Frankfurt am Main ist ein Zusammenschluss von Fernseh- und Streaminganbietern. In ihrem Auftrag ermittelt die AGF die Einschaltquoten. Gesellschafter sind ARD, ZDF, Pro Sieben Sat.1, RTL Deutschland, Sky Deutschland, Discovery, Tele 5, Viacom, Welt N24 und Sport 1.