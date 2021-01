Nach Corona-Erkrankung : Talkshow-Moderator Larry King ist tot

Der Tod des Talkmasters in Los Angeles wurde am Samstag auf seinem offiziellen Twitter-Account bekannt gegeben. Larry King wurde 87 Jahre alt. In der Mitteilung heißt es, King habe in den 63 Jahren seiner aktiven Tätigkeit in verschiedenen Medien Tausende von Interviews geführt und damit globale Anerkennung erreicht. Als Fernseh- und Rundfunkpersönlichkeit habe er einzigartiges und bleibendes Talent bewiesen.

King hat über Jahre Prominente, Politiker und umstrittene Persönlichkeiten interviewt, 25 Jahre lang leitete er auf CNN die Show „Larry King Live“. Er war für seine kurzen, direkten und klaren Fragen bekannt.

Seine Interviewpartner habe er immer als die wahren Stars seiner Sendungen angesehen, so die Erklärung auf Twitter. Er selbst habe sich immer bemüht, einen möglichst unvoreingenommenen, unverfälschten Draht zu seinem Publikum zu spannen.