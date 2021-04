Moderatorin wechselt Sender : Linda Zervakis geht zu Pro Sieben

Aktualisiert am

Was macht Linda Zervakis nach ihrem Abgang bei der „Tagesschau“? Das war die große Frage. Die Antwort: Sie bekommt eine Sendung bei Pro Sieben.

Eben erst hat sie sich als Sprecherin der „Tagesschau“ verabschiedet, da stellt sie ihr neuer Arbeitgeber als Neuzugang vor: Linda Zervakis arbeitet künftig als Moderatorin für Pro Sieben.

Sie wird, wie Pro Sieben am Mittwoch bekanntgab, gemeinsam mit Matthias Opdenhövel das neue, wöchentliche Journal „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ präsentieren. Es soll um 20.15 Uhr laufen und zwei Stunden dauern. Im Herbst ist der Starttermin. Das neue Infotainment-Programm, so Pro Sieben, verbinde „aktuelle, relevante, nachhaltige und unterhaltsame Themen in Reportagen, Rubriken und Interviews im neuen Studio“.

Mit den Sendungen „Galileo“, „taff“, „red.“, „ProSieben Spezial”, „Uncovered” mit Thilo Mischke, „10 Fakten“, „ProSieben Live“, „Jenke.“ – mit „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ baue man das journalistische Programmangebot weiter aus, so Pro Sieben. Man setze auf „eine langfristige Zusammenarbeit: Linda Zervakis recherchiert, talkt und moderiert ab sofort exklusiv für Pro Sieben“.

„Viertelstunde kann ich. Jetzt muss ich beweisen,

dass ich eindreiviertel Stunden dranhängen kann“, sagte Linda Zervakis mit Blick auf ihre langjährige Tätigkeit bei der „Tagesschau“, Deutschlands zuschauerstärkster Nachrichtensendung. Am Montagabend hatte sie dort zum letzten Mal die Nachrichten verlesen. Sie war seit 2006 bei ARD-aktuell und seit 2013 eines der Gesichter der 20-Uhr-Ausgabe.

„Zervakis und Opdenhövel live“ soll vor der Bundestagswahl im Herbst an den Start gehen. An welchem Wochentag die Sendung läuft, war zunächst noch unklar. Senderchef Daniel Rosemann: „Es wird ein Primetime-Abend werden. Es wird noch dauern, bis wir da konkreter werden.“