Festnahme in Istanbul : Journalist aus Syrien in Haft

Der syrische Journalist Muhammad Al Hosse ist in der Türkei festgenommen worden. Er war aus Syrien dorthin geflohen. Warum er in Gewahrsam genommen wurde, ist unklar.

Der syrische Journalist Muhammad Al Hosse ist nach Angaben seiner Familie in der Türkei festgenommen worden. Das berichtet die „taz“, für die Al Hosse als Autor tätig ist. Der Sechsundzwanzigjährige sei am 23. Juni in Istanbul in Gewahrsam genommen worden und später nach Gaziantep gebracht worden. Der Grund für seine Festnahme sei unklar.

Johanna Schwanitz Volontärin

Wie die „taz“ berichtet, befürchtet seine Familie eine Abschiebung nach Nordwestsyrien, von wo er im Dezember aus politischen Gründen geflohen war. Die Region wird nicht von der syrischen Regierung, sondern weiterhin von Rebellen kontrolliert. Nach eigenen Aussagen war Al Hosse bereits zuvor von lokalen Behörden temporär festgenommen und verhört worden, berichtet die „taz“ weiter. Nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien im Februar habe er aufgehört journalistisch zu arbeiten. Seit er nach Gaziantep gebracht wurde, habe seine Familie keinen Kontakt mehr zu ihm.

„Wir hoffen natürlich, dass er gut behandelt wird“, sagt Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen. Es sei wichtig, dass Al Hosse nicht im Unklaren über seine Situation gelassen werde. „Wir appellieren an die türkischen Behörden, ihm Zugang zu anwaltlicher Vertretung zu ermöglichen und zügig und klar zu kommunizieren, was sie ihm vorwerfen. Kein Journalist sollte unrechtmäßig vor Gericht stehen.“ Ein Expertenteam von Reporter ohne Grenzen berate sich darüber, ob und wie sie Al Hosse helfen können.

Al Hosse berichtete aus dem nordwestlich gelegenen Idlib für verschiedene internationale Medien wie „The Humanitarian“ und „Middle East Eye“ unter anderem über Corona, Cholera und das Gesundheitssystem in Nordwestsyrien. Für die taz schrieb er unter anderem über die Lage von Binnenvertriebenen und das Erdbeben.