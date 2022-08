SWR-Podcast „Sack Reis“ : Genozid, und wie man ihn leugnet

Der Kommunikationsunfall dauert 84 Minuten. In dieser Zeit versuchen die Journalistin Melina Borčak, die SWR-Moderatorin Stephanie Haiber und die Redakteurin Karin Feltes da­rüber zu sprechen, was in der Ende März gesendeten Folge „Kurz vor Krieg? Der zerbrechliche Frieden in Bosnien-Herzegowina“ des Podcasts „Sack Reis“ schiefgelaufen ist. Doch das gelingt nicht.

Es wird vielmehr, was schon im Argen lag, noch schlimmer. Man kann sich kaum anhören, wie die drei durcheinanderreden, sich ins Wort fallen und angiften, wie die Kritikerin Borčak Mal um Mal ansetzt, ihr Anliegen zu formulieren, sie die ebenso parteiische wie peinlich-überforderte Mo­deratorin Haiber permanent bittet, ih­re Ausführungen „zu straffen“, und die Redakteurin Feltes sprachlos ist. Sie hat den Vorhaltungen Borčaks schlicht nichts entgegenzusetzen.

Ein Offenbarungseid

Und diese haben es in sich: Der Podcast „Sack Reis“ hatte eine junge Ge­sprächspartnerin namens Milica zu Gast, die von dem von serbischen Truppen begangenen Völkermord im Bosnienkrieg nichts wissen will beziehungsweise: Sie leugnet den international anerkannten Genozid. Sie war halt nicht „vor Ort“, konnte sie auch nicht, schließlich war sie, als das Verbrechen geschah – der Bosnienkrieg ereignete sich von 1992 bis 1995 –, noch gar nicht auf der Welt.

Im Podcast „Sack Reis“ stand das als O-Ton für sich. Die Moderatorin wi­dersprach – zaghaft. Die Redaktion machte klar, dass sie die Ansicht ihres Gastes zurückweise. Aber das ist im Fall von Genozid-Leugnung, um es zurückhaltend zu sagen, zu wenig. Man könnte auch sagen: Es ist ein Of­fenbarungseid, das Ende von verantwortungsvollem Journalismus. Würde man, ginge es darum, einen deutschen Neonazi vorzuführen, diesem erlauben, den Holocaust zu leugnen, das dann auch noch senden?

Damit hat die freie Journalistin Melina Borčak den SWR seit vier Mo­naten konfrontiert, wie es ihr dabei er­ging, schrieb sie für das Fachblatt „journalist“ auf (F.A.Z. vom 11. Au­gust): Sie wurde abgewimmelt, von ihr angemahnte Korrekturen gab es nur ansatzweise, falsch Verharmlosendes findet sich bis heute, etwa der Satz „Damals haben sich Menschen wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit be­kämpft“, der so klingt, als seien die verschiedenen ethnischen Gruppen im ehemaligen Jugoslawien nach dem Motto „Jeder gegen jeden“ aufeinander losgegangen und als hätte es die rassistisch-nationalistischen Massenverbrechen der serbischen Armee (wie sie Putins Armee zurzeit in der Ukraine verübt) nicht gegeben.

70 Faktenfehler will Melina Borčak in der Podcastfolge gefunden haben, zu Gehör brachte sie in der vor vier Tagen aufgenommenen Sonderfolge mit ihr gerade Mal einen. Sie war – verständlicherweise – zu aufgeregt, sie blieb daran hängen, die SWR-Redaktion mit Vorwürfen zu überhäufen, wurde unterbrochen und redete viel zu lang. Die Moderatorin Haiber fiel ihr in kurzen Abständen ins Wort, war zwi­schendurch auf brutale Weise un­ernst und schredderte den Dialog, die Redakteurin Feltes verwahrte sich ge­gen Unterstellungen und war auf einen inhaltlichen Disput nicht eingestellt. So kam es zum Super-GAU, von dem Melina Borčaks Satz hängenbleibt, der SWR sei „nicht mehr zu retten“ und verspiele das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zustimmung an dieser Stelle.

Die Redakteurin Feltes kommt am Ende dieser irrwitzigen 84 Minuten zu dem Schluss, das Format des Podcasts „Sack Reis“ sei „an die Grenzen ge­kommen“. Da müsste die Redaktion nicht angelangt sein, wäre sie früher und anders mit der Kritik umgegangen. Nach der Sonderfolge mit Melina Borčak teilte der SWR in der Audiothek und per Twitter mit: „Es war ein Fehler, die Podcast-Folge ‚Kurz vor Krieg? Der zerbrechliche Frieden in Bosnien-Herzegowina‘ zu veröffent­lichen. Wir hätten erkennen müssen, dass diese die Gefühle von Menschen verletzt, schlimmer noch, sie retraumatisiert hat. Der Genozid von Srebrenica ist ein furchtbares Kriegsverbrechen, mithin ein historischer Fakt. Un­sere Einordnung der Aussagen unserer Gesprächspartnerin dazu war unzureichend. Dafür bitten wir ausdrücklich um Entschuldigung. Wir bedauern auch, dass das Gespräch mit Melina Borčak so unversöhnlich endete. Sie hatte die Ausgabe dieses Podcasts be­reits im April kritisiert. Wir nehmen ih­re und Eure Kritik sehr ernst und setzen uns nochmals intensiv mit den Vorwürfen und damit, was sie für un­sere Arbeit bedeuten, auseinander. Bis wir das alles aufgearbeitet haben, wollen wir mit unserem Podcast ,Sack Reis‘ pausieren.“ Unser Vorschlag: Die Pause darf gern länger dauern.