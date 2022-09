Nachspiel zu „Sack Reis“ : SWR löscht Disput um Genozidleugnung

Aktualisiert am

Der SWR erlebt mit dem Podcast „Sack Reis“ ein Desaster. Erst wird dort der Genozid an Bosniern geleugnet. Dann gerät die Folge mit der Kritikerin Melina Borčak aus den Fugen. Es wird gelöscht. Borčak protestiert.

Eine trauernde Muslimin im Juli dieses Jahres beim Gedenktag an den Massenmord im Srebrenica-Potocari Genozid-Gedenkzentrum Bild: EPA

Die Mitte August aufgenommene Sonderfolge des SWR-Podcasts „Sack Reis“ mit der Journalistin Melina Borčak sollte der inhaltlichen Aufarbeitung einer vorangegangenen Episode dienen, in der eine junge Frau den Genozid im Bosnienkrieg geleugnet hatte. Sie erwies sich aber als Kommunikationsdesaster.

Inzwischen hat der die beiden Folgen gelöscht. Man lösche, „damit wir keine weiteren Verletzungen oder (Re-)Traumatisierungen bei Menschen verursachen“, teilte der SWR mit. Auf Twitter reagierte Melina Borčak auf die SWR-Mitteilung empört. Niemand habe das Löschen der Folge verlangt und dies sei ohne Rückfrage mit ihr geschehen. Der SWR habe ihr sieben Minuten vor der Bekanntgabe der Löschung per E-Mail mitgeteilt, man werde sich zu den beiden Podcastfolgen äußern.

In besagte Sonderfolge hatte der SWR die aus Bosnien stammende Journalistin Melina Borčak eingeladen, um ihre Kritik zu der Ende März gesendeten Folge „Kurz vor Krieg? Der zerbrechliche Frieden in Bosnien-Herzegowina“ zu hören und über mögliche Verbesserungen des Podcasts zu sprechen. Das Gespräch zwischen Borčak, der Moderatorin Stephanie Haiber und der Redakteurin Karin Feltes lief vollkommen aus dem Ruder. Von 70 Faktenfehlern, die Borčak in der Podcastfolge von Ende März ausmachte, konnte sie nur einen benennen. Der Versuch der Aufarbeitung schlug fehl. Der SWR entschuldigte sich.

Nachdem der SWR die Folgen nun entfernte, entschloss sich Borčak, die Sonderfolge auf ihrer Website hochzuladen. Sie will erreichen, dass die beiden Podcastfolgen und ihr Kritikpunkt der Genozidleugnung weiterhin nachvollziehbar bleiben. „Das ist MEINE Aufnahme der Sonderfolge, die mit Wissen und Zustimmung des SWRs aufgenommen wurde“, schreibt Borčak. „Meine. Die darf niemand löschen.“