Sühnedrama im ZDF : Die Rache ist kalt

Ohne Zukunft ist dieser Ort über dem Rhein, trostlos sind die Blicke und Einstellungen, mit denen der Film „Wir wären andere Menschen“ von Jan Bonny auf ihn zeigt. Hier lohnt es sich nicht einmal, Sätze zu Ende zu sprechen. Es weiß ohnehin jeder alles von jedem, nichts Neues passiert mehr.

Es gibt einen Supermarkt mit Parkplatz, auf dem der Fahrlehrer Runden drehen lässt. Man sieht Landstraßen mit umzäunten Feldern, die nicht weg von diesem Kaff, sondern in permanenten Fünfzig-Kilometer-Beschränkungen nur immer wieder zurück ins Dorf zu führen scheinen. Selbst die Weite umgepflügter Felder sieht beschränkt aus. Den Himmel begrenzen Überlandleitungen und drückender Fluglärm. Am Kiesstrand des Rheinufers wirkt das Licht zu grell, die Natur unnatürlich leer und der breite Strom wie vergeblich fließend. Zur Geselligkeit trifft man sich im Lokal des Tennisvereins, in ödem Billigambiente und mit durchgekauten Gesprächsthemen, die sich nur sturzbesoffen aushalten lassen.

Blitzartig einschlagende Parallelmontagen

Jemand bedauert Rupert Seidlein (Matthias Brandt) auf der Straße: „Den ganzen Tag durch dieses Elend. Bald gibt es hier nichts mehr.“ „Aber ’ne Fahrschule“. Warum in Gottes Namen ist Fahrlehrer Seidlein vor einem Jahr in das Dorf seiner Kindheit zurückgekehrt? Als er fünfzehn war, haben zwei Streifenpolizisten seinen besten Freund und seine Eltern bei einem plötzlich eskalierenden Befragungseinsatz angeblich aus Notwehr erschossen. Der jugendliche Rupert war Augenzeuge der Vertuschung, die Täter wurden freigesprochen. Sie lebten ihr Leben weiter. Seines war zu Ende. Man mag Rupert im Dorf, besonders seine ruhige Art. Nicht nachtragend. Er wohnt sogar wieder im Elternhaus, wo das Blutbad geschah. Zum Grillfest lädt er die Mörder ein – den inzwischen pensionierten Hauptwachtmeister Horn (Manfred Zapatka), der mit junger Freundin, der Nagelstudiobesitzerin Tina (Ricarda Seifried), auf potenten Jugendrentner macht, und den brutalen Bäumler (Paul Faßnacht), der seine Frau Rose (Rike Eckermann) herumscheucht.

„Wir wären andere Menschen“ zeigt mit überfallartigen Rückblenden und blitzartig einschlagenden Parallelmontagen, dass der stille Rupert Rache plant (Schnitt Stefan Stabenow). Das Drehbuch von Friedrich Ani und Ina Jung (nach Anis Erzählung „Rupert“) gibt ihm eine Sprache, die aus grammatischen Verwundungen besteht. Er bricht seine Sätze ab, redet beiseite und verhält sich erratisch. Seine Frau Anja ahnt Schlimmes, trinkt, torkelt, lacht zu laut und will mit Sex das Trauma ihres Mannes therapieren (Silke Bodenbender agiert hier gelegentlich zu arg).

Abgrundtiefe Traurigkeit

Der anfangs leise Film, dem auch das Fremdschämen Programm zum Hinsehen ist, steuert beharrlich auf die neue Katastrophe zu. Als Nichtschwimmer Horn im Beisein von Rupert im Rhein ertrinkt, heftet sich mit Kommissar Wackwitz (Andreas Döhler) ein Mann von außerhalb an seine Fersen. Die Aufhebung der Schuld in Ruperts Sühnevorstellung ist aber noch nicht vollendet. Nun ist Bäumler dran. Kollateralschäden sind egal.

Mehrfach hat Matthias Brandt in Jan Bonnys übernaturalistisch inszenierten Filmen darstellerischen Raum erforscht. Auch in „Wir wären andere Menschen“ spielt Brandt ergreifend und präzise. Jan Bonny und sein Kameramann Jakob Beurle inszenieren dramaturgisch spröde abgrundtiefe Traurigkeit. Den Film schiebt das ZDF wohl mangels Aussicht auf den Tagesquotengewinn am späten Sommerlochabend ins Programm. Immerhin aber nicht ganz so spät wie die meisten „Kleinen Fernsehspiele“. Mut zur Ausnahme aber sollte ein Sender wie das ZDF haben. Wie ihn die ARD beim SWR-Fastnachts-„Tatort“ von Jan Bonny bewies. Wo der „Tatort“ laut und expressiv war und Sex wie Kampf und Krieg der Geschlechter aussah, implodieren hier die Verzweiflungsbilder in einen Zustand der Stille. Keine leichte Kost und keine Unterhaltung zum bequemen Wegschauen, aber eine für die Möglichkeiten des zeitgenössischen Fernsehfilms maßgebliche Arbeit – und ein Komplexitätsgewinn für interessierte Zuschauer.

Wir wären andere Menschen läuft an diesem Donnerstag um 23.15 Uhr im ZDF.