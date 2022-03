Suchanfragen von Russen : Wohin emigrieren?

Seit der Einführung des restriktiven neuen Mediengesetzes in Russland wird es immer schwerer, sich einen Überblick über die zum großen Teil propagandistischen Informationen zu verschaffen, die in der russischen Bevölkerung zirkulieren. Beobachter vermuten, dass lediglich eine Minderheit jüngerer Russen die Möglichkeit nutzt, sich differenziert im Netz und aus dem Ausland zu informieren. Suchanfragen bei den weltweit dominierenden Plattformen ermöglichen immerhin noch Analysen, die vorsichtige Rückschlüsse auf die Stimmung im Land zulassen können: Was eine große Anzahl von Menschen in einem Land googelt, dürfte die Bevölkerung besonders beschäftigen.

Die Website ThriveMyWay, die sich unter anderem mit Suchmaschinen befasst, hat in den vergangenen Tagen mit Daten von Google Trends ausgewertet, was russische Staatsbürger seit Beginn des Krieges in ihre Suchmaschine eingegeben haben. Wie sich herausstellte, gehörten zu den besonders häufig abgerufenen Begriffen „Wirtschaftssanktionen“, „Verhandlungen“, „Swift“ und „Volksrepublik Donezk“. Auch nach dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selen­skyj wurde ausgiebig gesucht, nach „Ukraine“ und „Virtual Private Network“, also der privaten, nicht einsehbaren Netzwerkverbindung VPN, außerdem nach „United States Dollar, EURO und Wechselkurs“.

„Was ist der einfachste Weg, aus Russland zu emigrieren?“

Die Erwägungen vieler Russen, ihr eigenes Land zu verlassen, spiegeln sich in der Datenanalyse deutlich wider: In Sankt Petersburg und in den Gegenden rund um Murmansk und Moskau suchten besonders viele Menschen nach Informationen zur Auswanderung. Als Ziele abgefragt wurden in dieser Reihenfolge Georgien, Kasachstan, Serbien und Montenegro, Portugal, Israel, Argentinien und Australien. Russlandweit wurde millionenfach nach „Auswanderung aus Russland 2022“ gesucht. Auch die Fragen „Wohin kann ich von Russland aus emigrieren?“ und „Was ist der einfachste Weg, aus Russland zu emigrieren?“ tauchen immer wieder auf.

ThriveMyWay wirft auch einen Blick auf die Google-Suchen der umliegenden Länder: Nach dem Beschuss des Atomkraftwerks Saporischschja in der Ukraine gab es millionenfach Suchanfragen zu Kaliumjodid. Besonders in den osteuropäischen Staaten riefen die Menschen aus Sorge vor radioaktiver Strahlung Informationen über Jodtabletten ab, die in hoher Dosierung verhindern können, dass sich radioaktives Jod in der Schilddrüse anreichert. Litauen, Rumänien und die Slowakei verzeichneten die meisten Abfragen. In Deutschland hatten die Nachrichten von dem Feuer auf dem Gelände des Atomkraftwerks zu Massenkäufen von Jodtabletten geführt.