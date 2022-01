Stellenabbau im Südwesten : Ressortchefs raus, Digitalklicks rein

Im Tageszeitungsjournalismus wird in wenigen Wochen bei der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ ein Modell ausprobiert, das es in Deutschland noch nicht gibt: Beide Flaggschiff-Blätter des Verlags, der zur Südwestdeutschen Medien Holding (SWMH) gehört, werden künftig keine Innenpolitik-, Außenpolitik- oder gar einen Wirtschafts-Chef oder Ressortleiter mehr haben. Das dient weniger dem Zweck, flache Hierarchie zu schaffen, sondern soll offenbar helfen, im Internet mehr Texte zu verkaufen, die dort auf hohe Klickzahlen und Verkaufsquoten kommen.

Gesteuert werden soll die Zeitungsproduktion für beide Blätter, die in dem Ballungsraum mit knapp vier Millionen Einwohnern noch auf eine Auflage von etwa 130.000 Exemplaren kommen, über sogenannte Themen-Teams, 22 soll es davon geben. Sie sollen Titel wie „Liebe und Partnerschaft“ oder „Entscheider und Institutionen“ oder „Automobilwirtschaft“ bekommen.

Unklar ist, wie die von den Teams produzierten Artikel auf die Zeitungsseiten verteilt werden. Zumal in den Redaktionen der beiden Blätter sowie in den Redaktionen der zur Gruppe gehörenden Lokalzeitungen in Marbach, Böblingen und Esslingen von zurzeit 295 Stellen bis Jahresende 55 Stellen abgebaut werden sollen. „Die Stellen sollen sozialverträglich abgebaut werden, auf betriebsbedingte Kündigungen werden wir soweit wie möglich verzichten“, sagt Joachim Dorfs, der Chefredakteur der „Stuttgarter Zeitung“. Zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung wird nun wohl über ein Abfindungsprogramm verhandelt. In früheren Sparrunden wurde die Beteuerung, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten, dem Vernehmen nach eingehalten. Es gab sogar zu viele Mitarbeiter, die das Abfindungsangebot annehmen wollten.

Digitalgeschäft verzeichnet hohe Wachstumsraten

In den Jahren 2015 und 2016 waren die Redaktionen der beiden Blätter fusioniert worden, damals wurden aus 21 Ressorts neun, viele gute bezahlte Ressortleiter mussten neue Aufgaben übernehmen. Nun soll es nur Nachrichtenchefs geben. Beim Fusionsprozess waren damals jeweils zwölf, der Chefredaktion direkt unterstellte Autoren benannt worden, sie sollten mit Analysen und exklusiven Nachrichten das Profil der Zeitungen schärfen. Die „Stuttgarter Zeitung“, die bis Ende der neunziger Jahre zu den großen deutschen Zeitungen mit überregionaler Ausstrahlung gehörte, richtet sich eher an das liberale Bildungsbürgertum, die „Nachrichten“ pflegten früher einen solide-boulevardesken Stil, hatten ein konservativeres Profil und wurden von Baden-Württembergs CDU als regionales Leitmedium wahrgenommen.

Am Mittwoch unterrichteten die Chefredakteure und die Verlagsgeschäftsführer die Redaktion von der Umstrukturierung, die nach den Worten der Digitalchefredakteurin Swantje Dake der „Stärkung und dem Ausbau des Digitalgeschäfts“ dienen und die Produktion der Printprodukte „optimieren und wirtschaftlich darstellbar aufstellen“ soll. Die Struktur mit den Thementeams ist offenbar fast zufällig entstanden. Ein Text über die Gehälter im Automobilkonzern Daimler sei im Internet sehr erfolgreich gewesen, sagt ein Redakteur. Deshalb sei eine „Task Force Gehalt“ gegründet geworden. „Das ist das Vorbild für die Thementeams. Dadurch erhofft man sich massiv mehr Digitalabos.“ Das Digitalgeschäft verzeichne zwar hohe Wachstumsraten, 2021 seien die Ziele aber verfehlt worden. „Das wächst viel zu langsam, um die Printrückgänge zu kompensieren“, sagt der Redakteur.

Die Redaktion reagiert gemischt. „Wir haben Schlimmes erwartet, was jetzt geplant ist, übertrifft unsere negativen Erwartungen“, sagt ein Redakteur. Viele Kollegen fragten sich, wie die Politikberichterstattung künftig aussieht, wenn es unter den 22 Themen-Teams keines mit dem Titel „Politik“ oder „Außenpolitik“ gebe. Was die Zeitungen gewönnen mit Eheberatungs-Artikeln, die es ja überall gebe, sei unklar. „Dieser Schritt geht zu weit. Die Medienholding hatte 2021 ein Ergebnis nach Plan, das Papier wird ja auch wieder günstiger, damit lässt sich ein Schritt in dieser Radikalität nicht rechtfertigen“, sagt eine Redakteurin. Die Zeitungen würden das „Abfallprodukt des Digitalgeschäfts“. Dagegen hält ein jüngerer Redakteur die Digitalstrategie für sinnvoll. Man sei Versuchskaninchen. „Aber es ist ein krass interessantes Experiment.“

Für Verdruss in den Redaktionen sorgt seit Jahren, dass die „Süddeutsche Zeitung“, die seit 2008 zu etwa 80 Prozent ebenfalls zur SWMH gehört, von Kürzungen und Sparrunden stets in gerin­gerem Umfang betroffen ist. Ein Redakteur sagt: „Es gibt eine starke Wahrnehmung, dass der wirtschaftliche Schlammassel mit der Übernahme der Süddeutschen begonnen hat. Man hört, dass der Standort Stuttgart immer profitabel war.“