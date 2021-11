Studie zu Corona-Berichten : Christian Drosten ist überall

Wer journalistisch arbeitet, den schüttelt es immer ein bisschen, wenn jemand von „den“ Medien spricht. An dieser Stelle ist es aber wohl nötig. Seit Ausbruch der Pandemie müssen sich „die“ Medien Vorwürfe anhören, sie betrieben „Panikmache“ und übten zu wenig Kritik an den zur Eindämmung des Virus verhängten Maßnahmen.

Wissenschaftler der Universitäten in Mainz und München haben untersucht, ob die Behauptungen zutreffen. Ihr Fazit lautet, manche der Vorwürfe seien gerechtfertigt, doch hätten „die“ Medien überwiegend sachlich berichtet. Es komme allerdings auf die Definition von Begriffen wie „Qualität“ an, wenn man über „die“ Medien urteile. Berücksichtigt haben die Forscher die Berichterstattung zur Corona-Pandemie von elf deutschen Medienhäusern, darunter die F.A.Z., Süddeutsche, Spiegel Online, Bild-Zeitung, ARD und ZDF, von Januar 2020 bis April 2021.

Die Autoren der Studie, die von der Rudolf Augstein Stiftung in Auftrag gegeben wurde, haben eine Stichprobe von mehr als 5000 Beiträgen untersucht, die sowohl Onlinenachrichten als auch Fernsehnachrichten und Sondersendungen zur Pandemie umfasst. Anhand von sechs Zuschreibungen, darunter „Vielfalt“, „Richtigkeit“ und „Ausgewogenheit“, bewerteten sie die Beiträge. Dabei maßen die Forscher die Dimension „Richtigkeit“ auch unter der Maßgabe, ob die Darstellung des Meinungsklimas zu den Corona-Beschränkungen in den Medien „korrekt“ wiedergegeben worden sei.

Corona-Skeptiker nur selten vertreten

Wer auf der Suche nach Kritik an der Berichterstattung der Medien ist, wird in dieser Studie fündig. So zeigen die Ergebnisse etwa, dass zu Beginn deutlich intensiver über die Pandemie berichtet worden sei als bei der deutlich angespannteren Infektionslage in der dritten Welle. Bei den in der Berichterstattung auftauchenden Personen dominierten Politiker. Vergleichsweise selten kamen Erkrankte oder deren Angehörige zu Wort. Ähnlich erging es der Studie zufolge „Corona-Skeptikern“, die entgegen manchen Vorwürfen nicht überproportional häufig in den Medien vertreten waren. Der Virologe Christian Drosten erhielt demnach mehr mediale Aufmerksamkeit als alle anderen prominenten Virologen zusammen.

Psychiater oder Psychologen, die über die Folgen der Corona-Einschränkungen sprachen, kamen dagegen nur äußerst selten vor. Ein ähnliches Bild zeigt sich, geht es um die Thematisierung von Folgen: Während die wirtschaftlichen und gesundheitlichen Konsequenzen der Pandemie prominent diskutiert wurden, beschäftigten sich die Beiträge deutlich weniger mit den sozialen und bildungsbezogenen Folgen.

Ein Versäumnis lasten die Forscher der Berichterstattung über das Virus selbst an: Rund 63 Prozent der Beiträge befassten sich demnach mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, in nur neun Prozent sei es um Symptome und Krankheitsbilder gegangen. Laut zum Vergleich von den Forschern herangezogenen Studien waren diejenigen in der Bevölkerung, welche die Einschränkungen als überzogen wahrnahmen, über alle Monate hinweg stets deutlich in der Minderheit. Den Ergebnissen der Studie vermittelten die Beiträge jedoch im Winter 2020/2021 zunehmend häufiger „den Eindruck eines die Maßnahmen ablehnenden Meinungsklimas“.

Lauterbach ist Talkshow-König

Ging es um Kritik an der Politik, nahm diese den Forschern zufolge im Verlauf der Pandemie mit „den zögerlichen Entscheidungen der Politik im Oktober 2020“ zu. Umgekehrt fiel die Haltung zur Wissenschaft zu fast jedem Zeitpunkt überwiegend positiv aus. Dass all diese Punkte in ihrer Bewertung von persönlichen Vorannahmen abhängig sind, machten die Forscher in ihrem Fazit deutlich: Dass etwa sogenannte „Querdenker“ kaum in der Berichterstattung vorkamen, „kann man nur dann als Mangel an Vielfalt interpretieren, wenn man die Darstellung von Ansichten unabhängig von ihrem Bestätigungsgrad als Beleg für eine hohe Qualität sieht“, heißt es.

Eine zeitgleich veröffentlichte und ebenfalls von der Augstein-Stiftung in Auftrag gegebene Studie analysierte Talkshows zur Corona-Pandemie. Die Autoren bilanzierten, dass die Pandemie in insgesamt 112 Sendungen von Anne Will, Maybrit Illner und „Hart aber fair“ zwischen Januar 2020 und Juli 2021 Thema war. 22 Mal und damit am häufigsten war der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach zu Gast. Inhaltlich bezogen sich die meisten Talkshows auf die von der Politik beschlossenen oder diskutierten Maßnahmen, häufig ging es auch ums Impfen. Was niemanden überraschen dürfte: Wissenschaftler und Politiker bewerteten die diskutierten Maßnahmen überwiegend positiv, Journalisten und Bürgerinnen äußerten sich kritischer.