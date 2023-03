Einer Studie zufolge hat die Verbreitung antisemitischer Nachrichten auf Twitter nach der Übernahme durch Elon Musk im Oktober 2022 stark zugenommen. Man habe „einen starken und anhaltenden Anstieg antisemitischer Posts auf Twitter festgestellt“, heißt es in der Untersuchung des Institute for Strategic Dialogue (ISD) und der Firma CASM Technology.

Mittels des digitalen Analysesystems „Beam“, das mehr als zwanzig Modelle maschinellen Lernens kombiniere, habe man herausgefunden, „dass sich das Volumen der englischsprachigen antisemitischen Tweets in der Zeit nach der Übernahme von Musk mehr als verdoppelt hat“. Zwischen Juni 2022 und Februar 2023 habe man insgesamt 325.739 englischsprachige antisemitische Tweets entdeckt. In diesem Zeitraum sei die durchschnittliche Menge judenfeindlicher Botschaften pro Woche nach Musks Übernahme von Twitter am 27. Oktober um 106 Prozent von 6204 auf 12.762 Mitteilungen gestiegen.

Als Musk kam, verdoppelten sich die antisemitischen Tweets

Allein in der ersten Woche nach Musks Übernahme, fanden die Analysten heraus, seien 3855 Twitter-Accounts entstanden, die mindestens einen judenfeindlichen Tweet absetzten. Die Folgen der dramatischen Veränderungen im Umgang mit Hassrede seien deutlich, heißt es in der Studie. Vorher gesperrte Accounts seien wieder freigeschaltet worden, das Beratungsgremium „Trust and Safety Council“ wurde aufgelöst, mehr als die Hälfte der Mitarbeiter von Twitter, darunter viele, die mit der Moderation von Inhalten befasst waren, entlassen.

Die Untersuchung der Technologiefirma CASM und des ISD, eines 2006 in London gegründeten unabhängigen Thinktanks, der sich mit Konfliktforschung, Extremismus und Terrorismus beschäftigt, zeigt in Einzelheiten, was geschieht, wenn eine digitale Plattform die Beobachtung hetzerischer Inhalte schleifen lässt: So habe sich die Zahl neuer antisemitischer Konten nach Musks Machtübernahme mehr als verdreifacht. Zwar scheine der Anteil antisemitischer Inhalte, die Twitter entfernte, seit Musks Antritt gestiegen zu sein. Doch habe dies „nicht mit dem Anstieg der antisemitischen Inhalte insgesamt Schritt gehalten“. Hassrede und Hetze seien auf Twitter heute leichter zugänglich als vor dem Oktober 2022.

Was wird aus Musks Versprechen?

Musks Versprechen, Hass-Inhalten die Reichweite und den geschäftlichen Erfolg durch Werbeeinkünfte zu nehmen („deboosten und entmonetarisieren“) werde nicht erfüllt. Es gebe keine eindeutigen Beweise dafür, dass „De-Boosting“ Auswirkungen habe, da „die algorithmische Architektur der Plattform anscheinend weiterhin das Engagement über qualitativ hochwertige Inhalte stellt“. Der Mangel an „algorithmischer Transparenz von Twitter“ habe jedoch zur Folge, „dass es nicht einfach ist, diese Hypothese in großem Maßstab zu testen“. Das wiederum verhindere, „dass Musk für seine Versprechen zur Rechenschaft gezogen wird“. Elon Musk hatte kürzlich kundgetan, er werde erklären, wie die Twitter-Algorithmen funktionierten. Dem sind noch keine Taten gefolgt.

Die Antisemitismusbeauftragte von Nordrhein-Westfalen, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, nahm die Studie zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass die Bund-Länder-Kommission zum Schutz jüdischen Lebens gerade beschlossen hat, „das Thema Antisemitismus auf den So­cial-Media-Plattformen nochmals stärker in den Blick zu nehmen“. „Die Lage ist ernst“, sagte Leutheusser-Schnarrenberger. Antisemitische Inhalte auf Social-Media-Plattformen nähmen „auch nach der Corona-Pandemie weiter zu“. Nur auf rechtlichem Wege werde man dem Phänomen nicht begegnen können. Man müsse mit den Plattformen „in den intensiven Dialog gehen. Das ist bislang sehr zäh.“

Wie „zäh“, zeigte die Anfrage von Leutheusser-Schnarrenbergers Büro bei Twitter, die man an die Adresse press@twitter.com schickte. Die automatisierte Antwort kam prompt, wie von Elon Musk selbst angekündigt und an dieser Stelle beschrieben: ein Kackhäufchen-Emoji.

„Wir hatten uns an Twitter gewandt, um konkrete Ansprechpartner für unsere Anliegen genannt zu bekommen“, sagte die Antisemitismusbeauftragte Leutheusser-Schnarrenberger. „Twitters Chefetage scheint sich der Lage auf der eigenen Plattform nicht bewusst zu sein, wenn nun auch Presseanfragen oder Anliegen staatlicher Stellen mit Klamauk beantwortet werden.“ Sie fordere die Unternehmensführung auf, sich des Themas „Antisemitismus auf der Plattform anzunehmen und ihrer Verantwortung gerecht zu werden.“ Dazu zähle, Ansprechpartner zu benennen und die Moderation von Inhalten nicht „fragwürdigen Automatismen zu überlassen“. Die Mitarbeiter der deutschen Presseabteilung von Twitter hatte Elon Musk Ende vergangenen Jahres samt und sonders entlassen.

Die Ergebnisse der Twitter-Studie kämen zu einer Zeit, in der die Besorgnis über „die Verbreitung von Online-Antisemitismus“ wachse, zumal sich „bewaffneter Hass in zunehmender Gewalt in der realen Welt gegen jüdische Gemeinden“ manifestiere, schreiben die Verfasser der Untersuchung. Mit Blick auf die in der EU geltenden Digitalgesetze kommen sie zu dem Schluss, dass Twitter seinen gesetzlichen Pflichten nicht nachkommt.