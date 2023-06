Aktualisiert am

Einem Studenten werden Rundfunkbeiträge erlassen, damit der MDR nicht vor Gericht verliert. Der Sender gibt zu dem Fall so gut wie keine Auskunft. Transparenz? Fehlanzeige.

Wahrzeichen und Werbefläche: Logo des MDR am City-Hochhaus in Leipzig. Bild: Picture Alliance

Im August 2022 berichtete die F.A.Z. wir über einen Leipziger Studenten, der sich wegen Mittellosigkeit von der Zahlungspflicht des Rundfunkbeitrags befreien lassen wollte. Diese gesetzlich vorgesehene Möglichkeit verlangte ihm viel Kraft in der Kommunikation mit dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) und dem Beitragsservice ab. Zunächst blieb der Härtefallantrag des Studenten 14 Monate lang unbearbeitet, später wird eine Zwangsvollstreckung angedroht, sodann traf man sich vor Gericht wieder.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Student für den Beitragsmonat November 2019 folgende Unterlagen vollständig vorgelegt: Kontoauszüge, Bafög-Bescheid, Einkommensnachweise, Mietvertrag, Nachweis über die Höhe der Krankenkassenbeiträge, Studienbescheinigung, Vermögenserklärung und detaillierte Vermögensauflistung. All das war bei ihm notwendig, damit die Rundfunkanstalten auf 18,36 Euro Monatsbeitrag verzichten. Darüber staunte auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), die sich zum F.A.Z.-Artikel auf Twitter zu Wort meldete: „Ich erwarte, dass sich gerade junge Menschen mit kaum Geld unbürokratisch & zügig vom Beitrag befreien können. Ohne Justiz & Anwalt.“

Aus dem Beitragsgebiet des MDR schrieb die stellvertretende Ministerpräsidentin von Sachsen-Anhalt, Lydia Hüskens (FDP): „Solche Aktionen stärken die Zustimmung zum ÖR sicher nicht.“

Drei Monate nach Erscheinen des F.A.Z.-Artikels, am 4. November 2022, beschließt der MDR plötzlich, dem Studenten seinen „Rückstand“ von Beiträgen in Höhe von 642,90 Euro zu erlassen. Der Student vermutet als Ursache sein gerichtliches Vorgehen: „Im August 2022 habe ich eine Untätigkeitsklage auf Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht eingereicht. Anhand des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages legte ich in der Klageschrift dar, dass mir die Befreiung bis einschließlich Oktober 2022 zu gewähren ist. Der Erlasszeitpunkt Anfang November ist möglicherweise gewählt worden, um vollständig den eingeklagten Zeitraum abzudecken.“

Ein Präzedenzfall?

Es liegt der Verdacht nahe, dass mit dem Erlass eine Erledigung des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht Leipzig (Aktenzeichen: 1 K 1149/22) erreicht werden sollte, um eine für den MDR nachteilige gerichtliche Entscheidung zu verhindern. Eine solche nachteilige Entscheidung wäre ein Präzedenzfall für ähnlich gelagerte Fälle, auf den sich andere Härtefälle berufen könnten. Unser Student hatte den Erlass nicht beantragt. Die Anfrage dieser Zeitung an den MDR, in wie vielen Fällen seit 2013 im Beitragsgebiet solche Erlasse ausgesprochen wurden, blieb auch nach vier Wochen unbeantwortet.

Nach Erscheinen des F.A.Z.-Artikels im August 2022 erhielt der Student schon keine Zahlungsaufforderungen mehr. Zuvor geschah dies mit Regelmäßigkeit. Zuletzt forderte man ihn im Juli 2022 zur Zahlung von 587,82 Euro auf, was 131 Prozent seines damaligen monatlichen Existenzminimums entsprach. Damals hieß es: „Bei Nichtzahlung können die Rundfunkbeiträge im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden. Daneben können im Ordnungswidrigkeitenverfahren Geldbußen von bis zu 1000 Euro verhängt werden.“