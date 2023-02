Aktualisiert am

Das Videospiel „Hogwarts Legacy“ ist so umstritten wie kein anderer Titel in den vergangenen Jahren. Dabei geht es gar nicht um das Spiel selbst. Es geht um Joanne K. Rowling.

Die Zauberlehrlinge: In „Hogwards Legacy“ sieht die Wunderwelt aus, wie man es sich nur wünschen kann. Harry Potter ist dabei nicht unbedingt vonnöten. Bild: Warner Brothers

Für Harry-Potter-Fans ist das Warten endlich vorbei. Seit vielen Jahren wünschen sie sich ein Videospiel mit einer offenen Umgebung – ein sogenanntes Open-World-Game. Mit „Hogwarts Legacy“ ist dieses, nachdem die Veröffentlichung mehrfach verschoben wurde, nun erschienen.

Rowling gegen die Trans-Aktivisten

Die letzten Wochen vor dem Erscheinen wurden allerdings von einer Debatte überlagert: Sollte „Hogwarts Legacy“ boykottiert werden oder nicht? Dabei geht es im Kern nicht um das Spiel selbst, sondern um die Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling. Trans-Aktivisten bezeichnen sie als eine transfeindliche Feministin, in sozialen Medien oft als „TERF“ abgekürzt, was für Trans-Exclusionary Radical Feminist steht. Rowling machte sich beispielsweise über den Begriff „Menschen, die menstruieren“ lustig, der in der genderinklusiven Sprache für Personen genutzt wird, die sich nicht als Mädchen oder Frau identifizieren, aber eine Regelblutung haben. Rowling selbst schrieb dazu, dass sie nicht transfeindlich sei.