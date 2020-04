Russische Serie „Suleika“ : Angst vor der eigenen Geschichte

Rechtzeitig vor dem 75. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg, dessen geplante Großfeier in Russland wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss, sendete der Erste Kanal des Russischen Staatsfernsehens eine aufwendig gemachte Filmserie, die die tragische Geschichte der Sowjetunion, aber auch ihre guten Seiten glaubwürdig vergegenwärtigen sollte. Der Regisseur Jegor Anaschkin hatte das historische Drama „Suleika öffnet die Augen“, dem der gleichnamige, vor drei Jahren auch auf Deutsch herausgekommene Roman der tatarischen Schriftstellerin Gusel Jachina zugrunde liegt, für die Produktionsfirma Russkoje mit einer Starbesetzung gedreht.

Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die in einem tatarischen Dorf de facto als Sklavin ihres dreißig Jahre älteren Mannes und ihrer Schwiegermutter lebt und infolge der stalinistischen Kollektivierung um 1930 nach Sibirien deportiert wird. Das historische Vorbild für Suleika war die Großmutter von Gusel Jachina, die auf diese Weise ihre Angehörigen verlor, in der sibirischen Verbannung aber auch zu persönlicher Eigenständigkeit fand und einen Geist von Brüderlichkeit kennenlernte, wie die Schriftstellerin bezeugte. Die Heldin wurde verkörpert von der Schauspielerin mit tatarischen Wurzeln Tschulpan Chamatowa, die nicht nur ein Idealbild von östlicher Anmut und Sensibilität ist, sondern auch als verdienstvolle Mitgründerin der Stiftung für krebskranke Kinder „Schenke Leben“ (podari schisn) eine praktisch unanfechtbare moralische Autorität darstellt. Umso überraschter waren sowohl Chamatowa als auch der Regisseur, als jetzt eine Flut von Verwünschungen aus ganz unterschiedlichen politischen Ecken auf sie und ihr Werk niederging.

Da ist zum einen die Schilderung des brutalen patriarchalischen Dorfalltags, bei dem die Heldin von morgens bis abends im Haus schuften und jeden Befehl ihres lieblosen Mannes und dessen blinder, aber böser Mutter befolgen muss, was die tatarische Autorin Fausia Bairamowa aufbrachte, die von einer Verschwörung gegen das tatarische Volk sprach, das so pauschal schlechtgemacht werde. Das Medschlis (Parlament) der Tataren, ihr Ältestenrat und das alltatarische Öffentlichkeitszentrum verfassten gar eine gemeinsame Erklärung, worin sie die Serie eine Provokation nannten, ihr Verbot forderten und Chamatowa und Jachina als Russinnen bezeichnen.

Kommunisten, aber auch Patrioten im weiteren Sinn sind empört, weil der Film zeigt, wie der Anführer eines bolschewistischen Requirierungskommandos Suleikas Mann einfach erschießt, und weil der dicke Geheimdienstler, der den Gefangenentransport nach Sibirien begleitet, als zynischer Menschenschinder gezeigt wird, der am liebsten fiktive Verschwörer liquidiert, um befördert zu werden. Besucher von Kinochats bezeichnen all dies als russophobe Schwarzmalerei und „Sabotage“ vor den Siegesfeierlichkeiten.

Dabei zeichnet das Melodram die Epoche tragischer Umwälzungen vergleichsweise positiv. Der junge Bolschewik Iwan Ignatow (gespielt von dem charismatischen Jewgeni Morosow), der den tatarischen Bauern ermordet, erweist sich nämlich als glühender Kommunist, der den fiesen GPU-Mann Sinowi Kusnez (als malizöser Karrierist: Roman Madjanow) mehrfach ausbremst. Und als der ihn mit dem bunten Haufen ausgemusterter Menschen einfach am Ufer des mächtigen Angara-Flusses aussetzt, formt er als ein sowjetischer Robinson wirklich so etwas wie eine neue Gemeinschaft.

Als rauher, aber gerechter Anführer bringt er die Kriminellen zur Räson, die erst einmal die Brotvorräte klauen wollen, staucht die Gelehrten zusammen, die beim Bäumefällen faulenzen. Und als bei Suleika, die von ihrem toten Mann schwanger ist, die Wehen einsetzen, zwingt Ignatows ruppiger Befehl, zu helfen, den Kasaner Chirurgieprofessor Wolf Karlowitsch Leibe, der in den Revolutionswirren geistig verwirrt geworden war, zurück in die Wirklichkeit. Ohne die brachialen Eingriffe des Kommandanten, der zudem für alle Wildtiere jagt, wäre, so macht der Film deutlich, das traurige Häuflein in der Taiga zugrunde gegangen.

Der Film lebt vor allem von den malerischen Naturaufnahmen im winterlichen Tatarstan sowie in den sibirischen Wäldern, Kameraschwenks aus der Luft schwelgen in der Weiträumigkeit des Riesenlandes. Malerisch lässt der Regisseur Anaschkin aber auch die Alltagswelt erscheinen, in der tatarischen Hütte, in den Holzbaracken der Umsiedler baut er aus Holzgeräten, Blechnäpfen, Glaskrügen immer wieder schöne Stillleben. Für tatarisches Kolorit sorgt das zart traurige Lied der Starsängerin Dina Garipowa, das schon zum Hit wurde. Tschulpan Chamatowa macht vor allem durch den bald angstvollen, bald leidenden, aber immer gütigen Blick ihrer schwarzen Augen aus der Titelheldin eine Ikone der Liebe und des Verzeihenkönnens – womit sie sowohl ihr Kind retten wird als auch den später in Ungnade fallenden Kommunisten.